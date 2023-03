5 redenen waarom Splashtop beter is dan BeyondTrust Appliance

Ontdek hoe Splashtop's remote supportoplossing meer waarde, flexibiliteit en schaalbaarheid voor uw IT-team biedt dan BeyondTrust Appliance.

IT-teams moeten over veel nadenken als het gaat om het kiezen van de juiste remote access software voor hun organisatie. Van de totale kosten tot de licentie- en implementatieopties; een weloverwogen keuze te maken kan best lastig zijn. Vooral wanneer u een aantal van de best beoordeelde oplossingen op de markt met elkaar vergelijkt.

Bij Splashtop streven we ernaar om uw complete ervaring zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom geven we u hier de vijf belangrijkste redenen om van BeyondTrust Appliance over te stappen naar Splashtop Enterprise.

BeyondTrust is een van de top remote support tools voor IT. Maar als het erop aankomt, krijgen IT teams met Splashtop Enterprise veel meer en tegen een betere prijs dan BeyondTrust Appliance. Laten we er eens induiken.

1. Splashtop biedt u over het geheel meer waarde dan BeyondTrust Appliance

Splashtop biedt de security, performance en het gebruiksgemak dat IT-teams en eindgebruikers nodig hebben, tegen een betere prijs dan BeyondTrust.

BeyondTrust Appliance (voorheen bekend als Bomgar Appliance) biedt privileged remote access via een gecentraliseerd platform voor sessie management en toegangscontrole. Hun on-premise implementatie is erop gericht om belangrijke data achter de firewall van uw bedrijf te houden, maar het biedt niet veel ruimte voor flexibiliteit of schaalbaarheid.

Splashtop Enterprise is een alles-in-één tool, die zowel remote access als remote support omvat, met flexibele prijzen. Enterprise is een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing, met een gebruiksvriendelijke interface, automatische upgrades en intuïtieve functies zoals:

SSO-integratie

Servicedesk

Splashtop Connector (jump point)

Camera delen met AR-annotatie

Hoe Splashtop Enterprise u meer waarde geeft zonder uw IT-budget te verhogen

Geen jaarlijkse onderhoudskosten: Splashtop biedt al het bovenstaande tegen een lagere kostprijs dan BeyondTrust, zonder onderhoudskosten te rekenen. De initiële kosten voor de permanente licentie van BeyondTrust zijn al hoog, maar daarmee houdt het niet op. U moet hun jaarlijkse onderhoudskosten daar nog bijtellen. Met Splashtop, zitten alle kosten in uw jaarlijkse abonnement. Wat u ziet, is wat u krijgt.

BeyondTrust's eeuwigdurende licenties betekenen dat zij onderhoudskosten in rekening moeten brengen om gebruikers te voorzien van noodzakelijke verbeteringen. Door licenties op abonnementsbasis aan te bieden, kunnen we eventuele bugs of nieuwe functies automatisch upgraden. U heeft altijd direct de beste versie van Splashtop.

Brede apparaatondersteuning: Splashtop-producten zijn zo ontworpen dat u vanaf elk apparaat op afstand toegang heeft tot zowel fysieke als virtuele omgevingen. Daarom zijn onze producten compatibel met Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chrome. We leveren betrouwbare, consistente prestaties op alle apparaten.

Solide beveiliging en compliance: Splashtop Enterprise biedt toonaangevende beveiliging met functies zoals SSO, 2FA, groepsgebaseerd beheer, industriestandaard codering en gedetailleerde controles. Met Enterprise heeft u zelfs de optie om Bitdefender Antivirus te implementeren en te beheren voor endpointsecurity.

De standaard beveiligingsfuncties van Splashtop kunnen uw IT-team helpen om hun inspanningen te maximaliseren en tegelijkertijd een sterke cybersecurity in stand te houden. Bovendien ondersteunt Splashtop SOC 2, GDPR en meer industry compliances.

Eenvoudig te implementeren, beheren en schalen in elke omgeving: bovendien is Splashtop eenvoudig te implementeren, beheren, schalen en gebruiken zonder enige training. Met zowel on-premise als cloudmogelijkheden, is Splashtop eenvoudig in te passen in uw omgeving.

Als consistente, goed presterende remote verbindingen en superieure gebruiksvriendelijkheid zijn wat u zoekt, dan is Splashtop Enterprise de software voor u.

2. Abonnementen versus eeuwigdurende licenties

In de wereld van remote access-software is er plaats voor zowel abonnementen als eeuwigdurende licenties. Het meer traditionele model is eeuwigdurende licenties, waarbij u een enkele licentie koopt zonder vervaldatum. Dit werkt uitstekend als u een product koopt dat niet vaak hoeft te worden bijgewerkt of extra functies nodig heeft.

Het steeds populairder wordende model (vooral voor cloud-gebaseerde oplossingen) is licentiëring op basis van een abonnement. Bij abonnementsgebaseerde licenties kopen gebruikers het recht om software te gebruiken voor een bepaalde periode. Dit wordt doorgaans maandelijks of jaarlijks gefactureerd.

De vraag: abonnementen of eeuwigdurende licenties, hangt grotendeels af van de behoeften van uw organisatie. De pandemie heeft IT-teams echter geleerd dat het absoluut noodzakelijk is om een oplossing te hebben die flexibel genoeg is om snel op te schalen. Abonnementssoftware biedt die flexibiliteit, eeuwigdurende licenties niet.

Bij Splashtop doen we er alles aan om onze gebruikers de meeste waarde te bieden. Daarom bieden we een jaarabonnement aan, dat over het algemeen minder kost dan de eeuwigdurende licenties van BeyondTrust, terwijl het meer flexibiliteit biedt.

"Toen we Splashtop hadden gebruikt en zagen hoe voordelig het was, besloten we de overstap te maken van BeyondTrust. We hebben enkele duizenden dollars bespaard." Steve Burdick, Systeembeheerder / President, Galveston Computer Solutions LLC

3. Cloud versus on-premise implementatie

On-premise implementatie is een goede optie voor organisaties die onafhankelijk moeten werken en remote access-software op hun eigen servers willen hosten. Het is ook geschikt voor organisaties die een eigen veiligheidsbeleid hebben en gegevens binnen het bedrijfsnetwerk willen houden.

De keerzijde van on-premise: het beheren van een interne infrastructuur is vaak moeilijk, tijdrovend en duur. Dit maakt het bijna onmogelijk om snel te schalen.

Met de toename van extern en hybride werk zijn veel organisaties vanwege flexibiliteitsredenen overgestapt op remote access via de cloud. Met een cloudoplossing is het niet nodig de interne infrastructuur te beheren. Het stelt organisaties in staat snel te schalen in reactie op de vraag.

Sprekend over de voordelen van cloudgebaseerde remote access, weten we ook dat sommige organisaties juist behoefte hebben aan een oplossing waarbij hun IT-team de hosting en het beheer zelf uitvoert. Daarom biedt Splashtop ook implementatie op locatie.

4. Superieure klantenservice

Splashtop is in de eerste plaats een klantgestuurd product. We maken het niet alleen gemakkelijk om contact met ons op te nemen, maar we reageren ook snel. Onze klanttevredenheid is niet alleen een maatstaf, het is een kernwaarde. We maken het u zelfs gemakkelijk om uw abonnement te wijzigen of op te zeggen. Als we zeggen dat klantenservice van wereldklasse onze missie is, zowel voor als na de verkoop, menen we dat.

Splashtop loopt consequent voor op de concurrentie als het gaat om klanttevredenheid, het winnen van tevredenheidsprijzen van G2, TrustRadius en meer. Waar onze concurrenten een reputatie hebben van lage responsratio's, hebben wij snelle, efficiënte klantenondersteuning tot een van onze belangrijkste doelstellingen gemaakt. Ongeacht de grootte van uw bedrijf, Splashtop zorgt ervoor dat u rechtstreeks met een expert kunt praten met directe wereldwijde ondersteuning.

"Het hoge prijskaartje van BeyondTrust en hun gebrek aan reactievermogen bij het aanvragen van offertes of verlengingen was verschrikkelijk." - Steve Burdick, Systeembeheerder / President, Galveston Computer Solutions LLC

5. Gebouwd voor IT-support en remote access voor eindgebruikers

BeyondTrust Appliance is in de eerste plaats ontworpen voor IT-supportfunctionaliteit, met functies zoals privileged access controls en vereenvoudigde audit en compliance.

Splashtop Enterprise is daarentegen gebouwd voor zowel IT-support als remote access voor eindgebruikers:

IT Support - Enterprise maakt het eenvoudig om massaal te implementeren, te updaten en te schalen, met support functies zoals beheerde en onbeheerde controle en integratie met ticketing en PSA systemen. Dit alles tegen een lagere prijs dan BeyondTrust Appliance.

Toegang voor eindgebruikers – Enterprise biedt eindgebruikers ook HD-kwaliteit, snelle realtime verbindingen en meerdere gelijktijdige sessies. Met remote access-features zoals omleiding van USB-apparaten, afdrukken op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en sessie-opname, zullen uw eindgebruikers erg blij worden van Splashtop.

Naast onze standaardfuncties biedt Enterprise ook RDP-verbinding via Splashtop Connector en het delen van camera's met AR-mogelijkheden via Splashtop AR.

Conclusie: Krijg een waardevoller product met meer flexibiliteit door over te stappen op Splashtop Enterprise

BeyondTrust Appliance is een solide tool voor IT teams. Maar, als u geïnteresseerd bent in een meer flexibele optie tegen een betere prijs, dan is Splashtop Enterprise de oplossing voor u. Geniet van een alles-in-één tool die niet alleen is ontworpen voor IT-support, maar u ook remote access biedt met functies zoals USB device redirection en multi-monitor ondersteuning. Met Splashtop Enterprise krijgt u dit alles en nog veel meer, met behoud van industriestandaard beveiliging en compliance.

Wij maken het u gemakkelijk om Splashtop te proberen met een gratis proefversie, zodat u Splashtop kunt ervaren voordat u de overstap maakt. Wanneer u klaar bent om over te stappen, is Splashtop eenvoudig te implementeren, zodat de overstap van BeyondTrust moeiteloos verloopt.