Mensen raken steeds meer gewend aan het gebruik van apparaten buiten kantoor. Bijna bijna 1/3 van alle werknemers wereldwijd werkt inmiddels op afstand. Naast laptops en thuiscomputers willen veel mensen hun handheld-apparaten kunnen gebruiken om op afstand te werken.

Met remote desktopsoftware kunt u uw werkcomputer op afstand bedienen vanaf elke locatie met behulp van een ander apparaat, inclusief Android-telefoons en -tablets. Dus als u onderweg toegang wilt tot uw externe computer, waar vindt u dan de beste externe desktop-app voor Android?

Splashtop is de meest veilige, gebruiksvriendelijke en betrouwbare remote desktop-oplossing. Splashtop ondersteunt Android via apps in de Google Play Store, die u op afstand toegang geven tot een computer en waarmee u deze kunt bedienen vanaf elk Android-apparaat.

Hier zijn de vijf redenen waarom Splashtop de beste remote desktop-app voor Android is:

1. Beheer externe computers met gemak

Wanneer u een computer op afstand bestuurt vanaf een mobiel apparaat, maakt u zich misschien zorgen over hoe gebruiksvriendelijk het proces is. Splashtop remote desktop-software voor Android is een naadloos proces, waardoor u alle software kunt gebruiken en elk bestand op uw computer kunt openen alsof u er echt achter zit. Het is alsof u uw computer overal bij u heeft, maar alles wat u nodig heeft is uw Android-device.

Splashtop wordt geleverd met veel functies die ervoor zorgen dat u productief kunt zijn terwijl u op afstand werkt.

Eenvoudige bestandsoverdracht - Traditioneel kan het overzetten van bestanden van het ene apparaat naar het andere een heel gedoe zijn. U moet omvangrijke e-mailbijlagen versturen, of de bestanden uploaden naar een toepassing van derden.

Wanneer u verbinding maakt met Splashtop, kunt u in plaats daarvan bestanden overzetten tussen uw Android-apparaat en de externe Windows- of Mac-computer (en vice versa).

Afdrukken op afstand - Wanneer u een externe computer gebruikt, kan het zijn dat u iets vanaf het externe apparaat op uw lokale printer wilt afdrukken. Met de meeste remote desktop-apps kunt u nergens anders afdrukken dan binnen het netwerk waarin het externe apparaat zich bevindt.

Splashtop stelt in plaats daarvan de externe verbinding in staat om afdruktaken van de externe computer op te halen. Op deze manier kunt u alle documenten afdrukken waarmee uw printer op afstand verbinding heeft.

Chatten op afstand - Het kan soms nodig zijn om berichten van of naar een extern apparaat te sturen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals technische ondersteuning voor een gebruiker op afstand of om een open discussie en samenwerking te garanderen.

Splashtop bevat een functie die een chatbox maakt op het externe apparaat. Zowel de gebruiker op het externe apparaat als het lokale apparaat kunnen dit gebruiken om met elkaar te communiceren om problemen op te lossen.

2. Platformonafhankelijke ondersteuning

Ongeacht het platform, met Splashtop heeft u toegang tot uw computer vanaf uw Android-telefoon. Het enige dat u hoeft te doen is de Splashtop-client te installeren en de applicatie doet de rest.

Splashtop ondersteunt momenteel het volgende:

Windows

MacOS

iPad

iPhone

Android

Chromebook

Linux

Het maakt niet uit tot welk apparaat u toegang moet hebben, met de Splashtop-app op uw Android-device kunt u er met slechts één klik verbinding mee maken.

3. Snelle remote verbindingen

Er zijn verschillende ondermaatse remote access-apps op de markt. Velen maken gebruik van oudere technologie, zoals Virtual Network Computing (VNC) of een Virtual Private Network (VPN).

Beide leiden tot problemen. Ten eerste hebben ze problemen met de veiligheid. Bovendien zijn ze vaak traag en niet gebouwd om voldoende gegevens door te geven om moderne 4K-beelden naar uw desktop te streamen.

Splashtop vermijdt deze oudere protocollen. We hebben ons product van de grond af opgebouwd als een krachtige tool om u de best mogelijke ervaring te bieden.

U kunt met gemak zware software gebruiken of taken zoals videobewerking en AV-synchronisatie uitvoeren. Splashtop voor Android ondersteunt snelle, externe verbindingen met HD-video- en geluidskwaliteit.

4. Uiterst veilig

Er staan veel verhalen online over andere remote desktop-applicaties waarvan het gebrek aan beveiliging gebruikers en organisaties in gevaar heeft gebracht. Splashtop probeert zulke zaken te voorkomen en zorgt ervoor dat u de meest veilige ervaring heeft.

Er zijn veel manieren waarop Splashtop ervoor kan zorgen dat u en uw collega's veilig kunnen blijven werken. Deze omvatten:

Naleving van beveiligingsvoorschriften - Ervoor zorgen dat u specifieke beveiligingsrichtlijnen volgt, is een hoeksteen van veel industrieën. Als u bijvoorbeeld in de EU actief bent, moet u de GDPR (AVG) volgen. Als u in de gezondheidszorg werkt, moet u ervoor zorgen dat u zich houdt aan HIPAA.

De beveiligingsprotocollen van Splashtop volgen een industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bits codering. Dit zorgt er, naast andere securityfuncties, voor dat u zich aan deze voorschriften kunt houden. U kunt dus blijven werken met de wetenschap dat u rechtszaken en andere problemen vermijdt.

Multi-factor-authenticatie - Tegenwoordig zijn wachtwoorden niet genoeg en heeft u extra beveiliging nodig om ervoor te zorgen dat uw apparaat niet in gevaar komt. Met behulp van multi-factor-authenticatie kunt u ervoor zorgen dat alleen gevalideerde gebruikers toegang krijgen tot beveiligde systemen.

Time-outs bij inactieve sessies - Wanneer u niet meer achter uw computer zit, moet u ervoor zorgen dat u deze vergrendelt. Wanneer u dit vergeet, zal een sessie-time-out vereisen dat u uw wachtwoord opnieuw invoert voordat u door kunt gaan met het gebruik van een externe computer.

5. Eenvoudig in te stellen en te gebruiken

Splashtop is heel gemakkelijk om mee te beginnen. Nadat u de applicatie op de externe computer heeft geïnstalleerd en ingesteld, hoeft u alleen maar de Splashtop-app op uw Android-tablet of -telefoon te openen en op de computer te klikken waartoe u toegang wilt.

Het is duidelijk hoe eenvoudig het is om Splashtop remote desktop-software in te stellen. U kunt er vanuit gaan dat u binnen enkele minuten online bent. Hierdoor kunt u meer tijd besteden aan het werk dat er toe doet, in plaats van moeizame installatieprocedures.

Wat de mobiele applicatie betreft, deze vindt u in de Google Play Store.

Ga gratis aan de slag met de beste Remote Desktop-app voor Android

In dit artikel wordt uitgelegd waarom Splashtop de beste remote desktop-app voor Android is. Dus, nu u dit allemaal weet, waar begint u?

Gelukkig kunnen we u een voorproefje geven van hoe het is om Splashtop zelf te gebruiken. Start dus een gratis proefperiode van Splashtop en begin vandaag nog met het gebruik van de beste remote desktopsoftware!

BEGINNEN

