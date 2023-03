Toegang tot uw externe computer vanaf een telefoon

Remote desktop vanaf uw mobiele apparaat is eenvoudig met Splashtop! Veilig toegang tot en controle over uw computer vanaf een telefoon, waar dan ook.

Remote desktop-software heeft de belemmering om fysiek achter uw computer te moeten zitten weggenomen. Remote desktopgebruikers hebben nu overal toegang tot hun computers.

Maar wat als u geen laptop of tablet bij u heeft om toegang te krijgen tot uw computer? De meeste mensen hebben vaak alleen een smartphone bij zich. Vandaag de dag is het voor werk, school en andere verplichtingen belangrijk om verbonden te blijven met uw computer, en dus is het absoluut noodzakelijk om een over een oplossing te beschikken waarmee u uw computer op afstand vanaf een telefoon kunt bedienen.

Met Splashtop is dat geen probleem! U kunt uw telefoon overal gebruiken om toegang te krijgen tot uw externe computer. Bovendien kunt u een computer in realtime vanaf uw telefoon op afstand bedienen via de snelle en veilige verbindingen van Splashtop, zodat u elke taak gemakkelijk kunt voltooien. Open uw bestanden, gebruik uw software, dat is allemaal mogelijk met Splashtop!

Remote desktop vanaf mobiele apparaten met Splashtop

Splashtop ondersteunt externe verbindingen met Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chrome OS-apparaten. Dit betekent dat u uw telefoon kunt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw computer, ongeacht het besturingssysteem. Splashtop is volledig platformonafhankelijk.

Hoe werkt het

Nadat u Splashtop Remote Desktop op uw telefoon heeft geïnstalleerd, kunt u de Splashtop-app wanneer u maar wilt gebruiken om een remote desktopsessie met uw computer te starten. Open gewoon de app en selecteer de computer waartoe u toegang wilt. U bent dan verbonden en ziet het scherm van uw externe computer in realtime via verbindingen met HD-kwaliteit.

U kunt de interface van uw mobiele apparaat en de Splashtop-werkbalk gebruiken om de computer op afstand te bedienen. De werkbalk heeft handige functies zoals een toetsenbord, schakelen tussen schermen en meer.

Er zijn veel mogelijkheden voor het gebruik van Splashtop voor toegang tot externe computers vanaf mobiele apparaten:

Externe en hybride werknemers hebben toegang tot hun computers wanneer ze niet op kantoor zijn

IT, support en helpdesks kunnen vanaf hun telefoon op afstand support bieden aan gebruikerscomputers

Studenten hebben vanaf hun telefoon toegang tot schoolcomputers en workstations

Ga gratis aan de slag met Splashtop

Zorg ervoor dat al uw computers toegankelijk zijn vanaf uw telefoon. Overal toegang tot uw computers. Ga aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop, geen creditcard of verplichting vereist.

Start nu uw gratis proefperiode om uw telefoon te gebruiken om overal toegang te hebben tot uw computer.

START UW GRATIS PROEFPERIODE