どんなデバイスでも誰でも助けてください
テナントへのより良いサポートと、その後のサポート
個人用デバイスを使用する請負業者、パートナー、従業員をサポートする
ユーザーのデバイスに何も事前インストールせずに、一度きりのリクエストを解決できます。
簡単な設定と管理のしやすさ
管理対象のデバイスに迅速かつ安全にアクセスできます。
無人アクセスでいつでも管理されたコンピュータにアクセスできます。
すでに使っている Intune 設定で展開してください。
Entra IDの認証情報を使用して、シングルサインオンでサインインしてください。
Windows、Mac、Linux、モバイルで一つのツールを使ってください。
初回の問い合わせで問題を解決
生産性機能がすべてのセッションに組み込まれています
権限を昇格させ、再起動後も接続を維持します。
ファイル転送、チャット、キーボードやマウスの使用、セッション内での音声通話などが可能です。
ユーザーは作業を続けながら、バックグラウンドで問題を修正します。
チケットシステムとリモートアクセスを統合します。
セキュリティ対策済みで監査対応可能
すべてのセッションは保護され、記録に残っています。
TLSと256ビットAESで暗号化されたセッション。
2段階認証およびグラニュラー技術者権限。
セッションログとレビュー、トレーニング、監査のための記録。
Splashtop Remote SupportとIntuneを併用するメリット
ユーザーのダウンタイムを削減
重複チケットを削減し、サポートを受けるまでの待機時間を短縮できます。
サポートコストの削減
ライセンス、トレーニング、メンテナンスのためのツールが減ります。
境界のない支援
社内チーム、契約業者、顧客を同じアカウントからサポートします。
各セッションの証明
監査やレビューの実施に備えて、ログや記録を準備しておく。