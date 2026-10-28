スプラッシュトーク：2026年秋の新情報と今後の展望
Splashtopの20周年を祝う特別版Splashtalksにご参加いただき、ITチームの働き方、セキュリティ強化、エンドポイント運用の簡素化を支援する最新イノベーションをご紹介します。
Splashtopの共同創業者兼COOであるRobert Ha氏を迎え、この独占セッションでは、リモートアクセスの先駆者から、ITチームが分散環境を大規模に管理・安全・サポートするプラットフォームへと進化したSplashtopを振り返ります。
ロバートは、ITチームの変化するニーズがSplashtopのプロダクト戦略やビジョンをどのように形作っているか、そしてそれが次世代のエンドポイント管理、セキュリティ、自動化、リモートサポートに何を意味するのかを語ります。
また、チームを支援するために設計された2026年秋の革新的な機能についても詳しくご紹介します。
新しいSplashtop Shieldアンチウイルスでエンドポイントセキュリティを強化しましょう。
アプリケーションパッケージを変換し、 Microsoft Intuneを用いてアプリ設定を簡素化 Agentic Packr。
ワークフローを強化することで、脆弱性への露出を減らし、パッチ適用を迅速化します。
Web管理コンソールでのUI改善やより良いフィルタリングオプションを体験できます。
拡張されたITSM統合を活用することで、よりシームレスなITワークフローを実現します。
Splashtop On-Prem製品の生産性とパフォーマンス向上
さらに、Splashtopの今後�の展望、今後のイノベーションや顧客からのフィードバックが製品ロードマップの形成にどのように影響し続けるかもご覧ください。
IT管理者、MSP、セキュリティリーダー、あるいは個人のビジネスプロフェッショナルであっても、新しいことや今後の展望、そしてSplashtopがチームのリモートIT業務を簡素化し、より多くの成果を上げる手助けをするのに役立つことを、より明確に理解できるでしょう。
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