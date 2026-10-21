西オーストラリア大学、Splashtopによるリモートサポートと研究アクセスの強化
リモートサポートとリモートアクセスを一つの安全で中央管理のプラットフォームに統合し、約9,000台のデバイス、3,000人のスタッフ、複数のキャンパスにまたがる研究者をサポートします。
インパクト
クラウドベースのリモートサポートによるIT管理の負担削減
Splashtopのクラウドベースのプラットフォームは管理の複雑さを軽減し、UWAの1人あたり約4時間の手動パッチ適用を節約できます。
ITチームや研究者のための安全で集中型のリモートアクセス
SplashtopはITサポートと研究者のリモートアクセスを一つの安全なプラットフォームに統合し、中央権限管理、アイデンティティ管理、セッションログを備えています。
9,000台のデバイスで信頼性の高いリモートサポート
Splashtopは安定した接続、マルチモニター対応、上位セッションにより効率的なトラブルシューティングを可能にし、研究者に安全でいつでも実験室システムへのアクセスを提供します。
課題
西オーストラリア大学（UWA）は、オーストラリアを代表する研究重視型大学であり、複数のキャンパスにわたって教育、研究、イノベーションを支援しています。数千人もの職員、学生、研究者がテクノロジーに依存しているため、安全で信頼性の高いITサービスを維持することは、日々の業務と研究活動を支える上で不可欠です。
システム管理マネージャーとして、サンディ・ミャオはUWAにおける企業ライセンス、システム、およびインフラストラクチャ管理を統括しています。彼女のチームは、大学のサービスデリバリーチームおよびエンドユーザーに対して、20人以上のIT担当者がSplashtopを利用し、ITインフラの中核インフラ管理とリモートアクセスサービスの提供を担当しています。
約9,000台の機器が技術環境全体に存在するため、安全で信頼性の高いリモートサポートの提供が不可欠です。IT技術者は複数のキャンパスにまたがるスタッフを支援する必要があり、研究者は物理的に現場にいなくてもラボのコンピュータや機器へのリモートアクセスが必要です。
Splashtopを採用する前は、UWAはリモートサポートやエンドユーザーアクセスのためにTeamViewerを含む別のツールに依存していました。こうした断片的なソリューションは、高いメンテナンスコスト、アクセス権限の制限、中央集権的なガバナンスの欠如など、セキュリティと管理上の課題を生み出した。
大学は、リモートアクセスとサポートを一つの安全なクラウドプラットフォ��ームに統合しつつ、管理の複雑さを軽減し、ゼロトラストアーキテクチャに沿う代替案の評価を開始しました。
主な目標は以下のとおりです。
リモートサポートとエンドユーザーアクセスを一つのプラットフォームに統合します
アクセス権限とID管理を一元化することでセキュリティを強化します。
クラウドベースのSaaSソリューションでメンテナンスコストを削減
研究者のためのセキュアリモートアクセスを実験室システムに有効にする
既存の cloud アイデンティティおよびゼロトラストアーキテクチャとの統合
約9,000台のデバイスを確実にサポートします
SplashtopはすでにUWAの研究センターの一つで数年間成功裏に使用されていました。この良好な経験を踏まえ、大学はセキュリティ、機能、価格を評価した後、エンタープライズのリモートアクセスおよびサポートソリューションとしてSplashtopを選びました。
解像度
評価が成功した後、西オーストラリア大学はSplashtop SOSとSplashtop Streamerを採用し、キャンパス内のITチーム、スタッフ、研究者に安全で集中管理されたリモートサポートとアクセスを提供しました。
ITサポートと研究アクセスを統合したプラットフォーム
SplashtopはUWAがリモートITサポートと研究者のリモートアクセスを一つの中央管理プラットフォームに統合することを可能にします。Splashtop SOSを活用することで、大学のサービスデリバリーチームはリモートで問題のトラブルシューティングを行い、複数のキャンパスにまたがる約3,000人のスタッフを支援します。
一方、Splashtop Streamerは研究者がどこからでもキャンパス内のコンピュータや実験機器に安全にアクセスできるようにし、通常の勤務時間外でも実験の開始、監視、停止を物理的に研究室に立ち入る必要がなくなっています。
集中型アクセス管理によるセキュリティ強化
以前は、一部の研究者やスタッフがTeamViewerなどのリモートデスクトップツールを独立してインストールしていたため、IT部門がリモートアクセスの可視性と制御を維持するのが困難でした。
Splashtopを使えば、UWAはアクセス権限、ユーザー識別、セッションログを一元管理できます。このプラットフォームは大学の既存の cloud アイデンティティインフラと統合され、ゼロトラストネットワークアーキテクチャと整合してリモートアクセスが安全に管理されることを保証します。
クラウドベースの管理により管理業務の負担を軽減
従来のリモートサポートソリューションからSplashtopのクラウドベースプラットフォームへの移行により、UWAの継続的なメンテナンス要件が大幅に軽減されました。
大学は現在、手作業によるパッチ適用作業を毎月約4時間削減しており、管理上の負担を軽減するとともに、インフラチームがより付加価値の高いIT関連の取り組みに集中できるようになっている。
時間の節約に加え、クラウドファーストのアプローチは、継続的な管理を簡素化し、UWAのより広範なIT近代化戦略を支援する。
信頼性の高いリモート接続と改善されたサポート体験
Splashtopはリモートサポートセッションの信頼性を向上させ、技術者がUWAの技術環境全体で問題をより効率的にトラブルシューティングできるようにしました。
マルチモニターサポートにより、技術者はユーザーの複数の画面を表示・ナビゲーションし、ディスプレイ間を何度も移動 Windows するよう求められることなく、トラブルシューティング時のコミュニケーションの難しさを軽減します。
信頼性の高い昇格セッションにより、技術者はアクセスを失ったりリモート接続を中断したりすることなく、アプリケーションのインストールなどの管理作業を行えます。
シンプルな設定と迅速な採用
UWAの中央ITチームは約 1週間でSplashtopをリモートサポートに成功裏に展開し、技術者は既存のワークフローに最小限の影響で移行できるようになりました。
サポートプロセスはほとんど変わっていませんが、Splashtopはエンドユーザー向けにより構造化されたアプローチを導入し、リモートデスクトップツールを独立インストールする代わりに中央管理のリモートアクセスをリクエストできるようになりました。
大学は引き続き個別のリモートアクセスツールを中央管理のSplashtop環境に統合しています。
安全でクラウドファーストな未来のために構築されています
UWAがITインフラの近代化を続ける中、Splashtopは進化するリモートアクセスおよびセキュリティ要件をサポートする柔軟なプラットフォームを提供しています。
信頼性の高いパフォーマンス、集中管理、既存のアイデンティティやネットワークアーキテクチャとの互換性により、Splashtopは大学が一貫したリモートサポートを提供しつつ、研究者が重要な実験室システムに安全にアクセスできるように支援しています。
このソリューションはUWAの主要な選定基準を満たしており、Splashtopチームからの有望な支援を受けています。
Splashtopはリモートアクセス管理を簡素化しつつ、ITチームや研究者向けに安全で信頼性が高く使いやすいソリューションを提供しています。
サンディ・ミャオ、西オーストラリア大学システム管理マネージャー
Splashtopを3つ言葉で表すと
信頼性のある。多機能。使いやすい。
Splashtopの導入により、西オーストラリア大学は約9,000台のデバイスにわたるリモートサポートを強化し、IT管理の簡素化、セキュリティの向上、管理上の負担削減を実現しました。
信頼性の高いリモート接続、集中管理されたアクセス制御、安全な実験室システムへのアクセスにより、SplashtopはUWAがスタッフや研究者をより効率的に支援しつつ、クラウドファースト戦略を推進することを可能にします。
お客様情報
西オーストラリア大学(UWA)は1911年に設立され、パースを中心とした公立研究大学であり、オーストラリアの権威あるグループ・オブ・エイトのメンバーです。西オーストラリア大学（UWA）は、学部および大学院教育を提供するとともに、様々な分野にわたる国際的に認められた研究を行っています。複数のキャンパスと研究施設を有する本大学は、学術的な卓越性、革新性、そして協働を支えるために、安全で信頼性の高いITインフラストラクチャに依存している。