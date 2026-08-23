ライマン・ヘルスケア、オーストラリアとニュージーランド全域でSplashtopでリモートサポートを強化する
オーストラリアおよびニュージーランドの約5,000台のエンドポイントに対して、分散型インフラチーム�に安全でスケーラブルかつコスト効率の高いリモートサポートを提供します。
インパクト
能力を損なうことなくリモートサポートコストを削減
TeamViewerをSplashtopに置き換えることで、ライマン・ヘルスケアはライセンスコストを大幅に削減しつつ、インフラチームが日々頼るリモートサポート機能を維持しました。
地理的に分散した従業員への迅速なサポート
Splashtopは、エンジニアがリタイアメントビレッジ、高齢者介護施設、医療施設のエンドポイントに即座に接続できるようにし、問題を迅速に解決し、スタッフの混乱を最小限に抑えます。
5,000台のエンドポイントに対するスケーラブルなリモートサポート
信頼性の高いリモートアクセス、シンプルな設定、集中管理により Splashtop 、約5,000台の Windows および Android デバイスをサポートし、Ryman Healthcareの成長する技術環境に合わせてスケールできるプラットフォームを提供しています。
課題
ライマン・ヘルスケアは、オーストララシア有数の高齢者向け住宅および介護サービス提供企業であり、オーストラリアとニュージーランド全土で高齢者向け住宅、介護施設、および医療サービスを運営しています。地理的に分散した組織を支えるには、スタッフが中断なく質の高いケアを提供できる信頼性の高いテクノロジーが必要となる。
テクノロジーインフラストラクチャマネージャーとして、ジャック・ルーブサーは、組織の中核となるテクノロジーインフラストラクチャの管理を担当する10名のエンジニアと専門家からなるチームを率いています。彼のチームはインフラ戦略、エンドポイント管理、 cloud サービス、サイバーセキュリティ、運用のレジリエンス、そしてビジネスを支える技術プラットフォームを監督しています。
数千台のエンドポイントが複数の場所に分散しているため、迅速かつ信頼性の高いリモートサポートの提供が不可欠です。エンジニアは、現場への出張に伴う遅延やコストをかけずに、問題のトラブルシューティング、メンテナンスの実施、現場スタッフのサポートを行う必要がある。
Splashtopを導入する前、ライマン・ヘルスケアはリモートサポートにTeamViewerを利用していました。プラットフォームは組織の機能要件を満たしていましたが、ジャックと彼のチームは、より広範な技術最適化イニシアチブの一環として、リモートサポート環境の商業的価値を向上させる機会を見出しました。
チームは、同��等のエンタープライズグレードの機能を提供しつつ、より高い投資対効果を実現できる代替案の評価を開始した。
主な目標は以下のとおりです。
リモートサポートのライセンスコストを削減する
リモートサポート体験の維持または改善
Simplify 設定と継続的な管理
約5,000のエンドポイントを効率的にサポートする
将来の成長に合わせて拡張可能なソリューションを提供する
ITスタッフとエンドユーザーの両方にシームレスな体験を提供する
チームはTeamViewerをはじめ、他のいくつかのリモートサポートソリューションを検討した後、Splashtopを選択しました。
Splashtopを選んだのは、機能性、使いやすさ、スケーラビリティ、商業的価値のバランスが最も良かったからです。TeamViewerと比べて、全体的な投資収益率が優れていました。
ジャック・ルーブサー、ライマン・ヘルスケア社 テクノロジーインフラストラクチャマネージャー
解像度
評価が成功した後、ライマン・ヘルスケアはオーストラリアおよびニュージーランドの事業で安全なリモート支援を提供するためにSplashtop Remote Supportを標準化しました。
オーストラリアおよびニュージーランド全域でのエンタープライズリモートサポート
Splashtopは、Ryman Healthcareのインフラチームが場所に関係なくユーザーを安全にサポートできるようにします。エンジニアは、高齢者向け住宅、介護施設、医療施設などにおいて、現場訪問を必要とせずに、遠隔で問題のトラブルシューティング、メンテナンスの実施、従業員のサポートを行うことができます。リモートデバイスに即座に接続できる能力はトラブルシューティングの遅延を減らし、サポートが必要なときに迅速に対応できるようにします。
約5,000台のエンドポイントに対する信頼性の高いサポート
現在、インフラチームはSplashtopを使って、広大で地理的に分散した環境で約5,000台のWindowsおよびAndroidエンドポイントを管理・サポートしています。無人および有人付きリモートアクセスを活用することで、技術者は迅速に問題を解決し、技術支援を提供し、信頼できるリモートサポートプラットフォームを通じて日々のエンドポイント管理を行うことができます。
シンプルな設定と迅速な導入
設定はシンプルかつ効率的で、組織は最小限の混乱で TeamViewer からの移行を可能にしました。
インフラチームは導入後すぐにデバイスのオンボーディングを開始でき、サポートエンジニアも日常業務の一環として迅速にプラットフォームを採用した。評価から導入まで、スムーズなプロセスでした。設定はシンプルで、サポートチームは迅速にプラットフォームを受け入れました。」
総所有コストの削減
最も重要な成果の一つは、商業的価値の向上である。TeamViewerをSplashtopに置き換えることで、ライマン・ヘルスケアはライセンスコストを削減しつつ、環境全体で必要なエンタープライズレベルのリモートサポート機能を継続提供しました。組織は、コスト削減のために機能を犠牲にするのではなく、高品質なサポート体制を維持しながら、総所有コストの削減を実現した。
応答速度の向上とユーザーエクスペリエンスの改善
高速なリモート接続により、エンジニアはすぐにトラブルシューティングを開始できるため、オーストラリアとニュージーランド全土の従業員の業務停止時間を短縮できます。無人リモートアクセスはチームにとって最も価値のある機能の一つとなり、サポートエンジニアがエンドユーザーとの大規模な調整なしにデバイスに接続できるようになっています。これにより、現場スタッフへの負担を最小限に抑えつつ、問題をより効率的に解決することができます。
スケールに合わせて作られ
ライマン・ヘルスケアが技術環境の近代化を続ける中、Splashtopは継続的な成長を支えるスケーラブルなプラットフォームを提供します。信頼性の高いパフォーマンス、シンプルな管理、エンタープライズグレードのセキュリティによ��り、インフラチームは大規模かつ分散したエンドポイント環境全体で一貫したリモートサポートを提供できます。
「エンタープライズグレードの価格設定なしでエンタープライズグレードのリモートサポート機能を求める組織には、Splashtopをお勧めします。優れた機能性とコストパフォーマンスを提供します。—ジャック・ルーブサー、ライマン・ヘルスケア社 テクノロジーインフラストラクチャマネージャー
Splashtop 三語で
Splashtop Remote Supportの標準化により、Ryman Healthcareはオーストラリアとニュージーランドで約5,000のエンドポイントをサポートする能力を強化し、ライセンスコストを削減し、高いサービス水準を維持しました。インフラチームは現在、エンタープライズレベルの機能と卓越した商業的価値を兼ね備えたリモートサポートプラットフォームの恩恵を受けており、組織は成長する業務の中で効率的な技術サービスを継続し続けています。
お客様情報
ライマン・ヘルスケアは、オーストララシア有数の高齢者向け住宅および介護サービス提供企業であり、ニュージーランドとオーストラリア全土で高齢者向け住宅、介護施設、医療サービスを運営しています。当団体は、高齢者の健康と自立を支援するために特別に設計されたコミュニティを通じて、質の高い退職後の生活とケアを提供することに尽力しています。両国に事業を展開するライマン・ヘルスケアは、効率的なサービスを提供し、地理的に分散した環境で働く数千人の従業員をサポートするために、最新技術を活用しています。