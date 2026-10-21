マニュアルからエージェントパッケージングへ:アプリ設定の簡素化 Microsoft Intune
アプリケーションのパッケージングがソフトウェア設定の遅延を妨げるべきではありません。 しかし、多くのMicrosoft Intuneチームにとって、パッケージング、テスト、トラブルシューティングの作業には依然として何時間もの手作業が必要です。アップデートの遅延は、重大な脆弱性にさらされる期間を延長させ、セキュリティリスクを高める。
Microsoft MVP のマキシム・ギルマン 氏とSplashtopのプロダクト責任者 ブランドン・ショップ氏と共に、AIとエージェント型ワークフローがアプリケーションパッケージングを簡素化し、ITチームが繰り返しの手作業に費やす時間を減らしている様子を体験しましょう。
アプリケーションパッケージングにおける新たなアプローチが、手作業の削減、パッケージングエラーの最小化、脆弱性の迅速な修正にどのように役立つかをご覧ください。
学習内容：
AIとエージェント型ワークフローが、アプリケーションのパッケージングを簡素化し、パッチ適用までの時間を短縮する方法。
より自動化されたアプローチがMicrosoft Intuneのワークフローを補完し、セキュリティ体制を強化する方法について。
包装作業とミスを削減するための実践的な方法。エージェント包装の実際の事例も紹介します。
次世代のアプリケーションパッケージングがどのようなものになるか、そしてITチームがどれだけの時間を節約できるかをご覧ください。