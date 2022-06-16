TiFluxは、Splashtop リモートアクセスソフトウェア ソリューションを使用して「ヘルプデスク」サ�ービスのポートフォリオを拡大します
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SplashtopとTiFluxの国際的な拡大目標に沿ったパートナーシップ
カリフォルニア州サンノゼ、2020年9月21日（月曜日） – Splashtop Inc., リモートアクセスソリューションの世界的リーダーであるSplashtopと、ITサービスプロバイダー向けのITソリューション会社であるTiFluxは、今日、SplashtopのリモートアクセスソフトウェアをTiFluxのラテンアメリカ市場向けITソリューションポートフォリオに統合するためのパートナーシップを発表しました。
TiFluxは、IT管理システムのためにリアルタイムのリモートアクセスストリーミングプロトコルを提供できる戦略的パートナーとしてSplashtopを求めました。TiFluxはグローバル調査を行い、20以上のパートナーをテストし、Splashtopが勝者として浮上しました。Splashtopは、高品質のリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアを提供し、スマートフォン、タブレット、コンピュータを非常にリーズナブルな価格で接続します。
このパートナーシップにより、TiFluxはTiFlux Service Desk内でSplashtopを組み込み、ITサポート技術者に管理されたコンピュータへの即時リモートアクセスを提供します。その結果、技術者はTiFluxプラットフォーム内から直接コンピュータをリモートコントロールし、問題を効果的にトラブルシューティングし、管理されたコンピュータを最適な状態に保つことができます。
「1月から8月までに、収益が72%成長しました」とTiFluxのCEOであるMarcio Jacsonは述べています。「Splashtopとの提携により、ラテンアメリカ市場全体でITをリモートで管理するための選択肢としての目標に一歩近づくことができます。」
「Splashtopは現在、急速なグローバル拡大フェーズにあり、今年は世界的に50％以上の成長を遂げています」とSplashtop Inc.のCEO、Mark Leeは言いました。「アメリカとアジアでの存在を確立し、最近アムステルダムにEMEA本社を開設した後、ラテンアメリカのような他のグローバル市場での存在を強化することで前進を続けています。」
TiFluxとSplashtopのパートナーシップについての詳細はこちら。
TiFluxについて
2017年に設立され、ブラジルのジョインヴィレに本社を置くTiFluxは、ラテンアメリカでヘルプデスク、サービスデスク、IT品質、SaaS、IT自動化、IT管理サービスを提供するITソリューションのスタートアップです。TiFluxは現在22人のチームを持ち、2020年1月以来72%の収益成長を遂げて急速に成長しています。
About Splashtop
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供します。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtopを楽しんでいます。