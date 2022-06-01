SplashtopがMSPとITプロフェッショナル向けにSplashtop On-Demand Support (SOS)を発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
TeamViewer、LogMeIn Rescue、Cisco WebEx、Citrix GotoAssistのシンプルで迅速、かつコスト効果の高い代替手段; 非商用利用は無料
カリフォルニア州サンノゼ — 2015年12月9日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスリモートアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop On-Demand Support (SOS)を発表しました。これは、MSPやITプロフェッショナル向けに最適化された、コスト効果の高い最高クラスのリモートサポートソリューションです。既存のリモートサポートソリューションの更新価格の高騰や顧客サービスの不十分さに不満を持つMSPやITは、Splashtop On-Demand Support (SOS)に移行し、次の利点を享受できます。
コスト効率の高いソリューションを、代替案の一部のコストで提供: ￥40,800 per 技術者 per year
Fast – Splashtopは、遅延ゼロの高いパフォーマンスでよく知られています。
ユーザーによるインストールが不要なシンプルなアドホック、有人サポートソリューション
どのネットワークでもシームレスな接続
強力なセキュリティ – TLSと256ビットAES暗号化
内蔵ファイル転送
Splashtop On-Demand Supportは、�さまざまなリモートモニタリングと管理（RMM）、プロフェッショナルサービスオートメーション（PSA）、ヘルプデスクソリューションともうまく統合されています。ITやMSPが顧客により効果的にサービスを提供できるようにします。
「2万以上のMSPとITがSplashtop BusinessとSplashtop Business for リモートサポートを採用しています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「多くの人がアドホックでオンデマンドのリモートサポート機能を求めており、今SOSを提供できることを嬉しく思います。」
ITやMSPは、Splashtop BusinessとSplashtop Business for リモートサポートを使用して、Splashtop Streamer（エージェント）を事前にインストールすることで、すでに何百万台もの無人コンピュータをサポートしています。現在、Splashtop On-Demand Support（SOS）は、Splashtop Streamer（エージェント）を事前にインストールすることなく、ITやMSPが顧客を簡単にリモートサポートできるようにします。現在、Splashtopは無人および有人のリモートサポートサービスのための完全な統合ソリューションを提供しています。
Splashtop on-Demand Supportは非商業利用に限り無料です。
詳細はこちら、無料トライアルにお申し込みください： https://www.splashtop.com/sos
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1,800万人以上がSplashtop製品をアプリストアからダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社��を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細についてはwww.splashtop.comをご覧ください
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robert.ha@splashtop.com