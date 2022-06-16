リモートアクセスとサポートプロバイダーのSplashtopがEMEAで新しいチャネル戦略を開始
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PartnerConnectは急速なグローバル成長をサポートします
パートナーの利点には、セキュリティガイダンス、サポート、パートナー諮問委員会が含まれます
新しい戦略的採用Nickey Ikelaarが主導するプログラム
アムステルダム、オランダ、2021年10月5日 — Splashtop、次世代リモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアのリーダーは本日、EMEA向けの新しいパートナーシップ戦略であるPartnerConnectの立ち上げを発表しました。Splashtopの最近採用されたEMEAチャネル責任者であるNickey Ikelaarが率いるPartnerConnectは、同社の最高クラスのリモートアクセスおよびサポートソリューションをEMEAチャネルコミュニティに提供します。Splashtopの地域での最近の急成長を基に、戦略はVAR、MSP、ディストリビューターとのパートナーシップを育成し、技術パートナーとの既存の関係を補完します。
リモートワークの最近の増加は、Splashtopの大規模なグローバル拡大を促進し、アムステルダムに地域本部を設立し、ドイツにクラウドデータセンターを設立しました。プラットフォームは現在、AcademiaやAsystelのようなパートナーを含む200,000の組織に信頼され、30,000,000人のユーザーに対して安全で迅速、手頃で信頼性の高い接続を提供しています。PartnerConnectは、急速に成長する顧客ニーズに応えるというSplashtopの野心において重要な一歩を示しています。
「高成長のロードマップと業界で最高のネットプロモータースコアを持つSplashtopは、現在非常に強力な立場にあります」とIkelaarは説明します。「この成功を新しいリセラー市場と共有できることを嬉しく思います。共に、EMEAに次世代のリモートアクセスとサポートをもたらし、顧客が新しい働き方の現実に追いつくのを助けることができます。」
PartnerConnectは、シルバーおよびゴールドパートナーがマーケティング資金、トレンドとインサイトレポート、専用のセキュリティとコンプライアンスガイダンスを受けることができる2層のパートナープログラムを導入し、Splashtopの次世代エンタープライズ対応リモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアを再販する権利を持ちます。メンバーがゴールドパートナーに成長すると、利益率の向上、より多くのマーケティングサポート、パートナーアドバイザリーカウンシルへのアクセスなどのさらなる利益を得ることができます。
「Nickeyが彼女の豊富なチャネル経験をSplashtopに持ち込んでくれたことを嬉しく思います。私たちは一緒に、パートナーに真に焦点を当てたパートナーシッププログラムを作成しました」と、SplashtopのEMEAゼネラルマネージャーであるAlexander Draaijerは述べています。「私たちは、リセラーとのこの旅を通じて学ぶべきことがたくさんあり、共有すべき知識もたくさんありま�す。諮問委員会は、Splashtopの透明性と柔軟性の原則を反映しており、ここでチャネルコミュニティと一緒に何を構築できるかを見るのが楽しみです。」
戦略は、パートナーシッププログラムの詳細を紹介する複数言語のウェビナーシリーズで開始される予定です。興味のあるVAR、MSP、ディストリビューターは、今すぐ登録（期限切れのイベント）して、Splashtopの製品と再販構造について詳細はこちらをご覧ください。また、次のことについても:
セキュリティアドバイザリーカウンシルが、GDPR、HIPAA、SOC 2、PCIを含むセキュリティ基準と規制をパートナーが満たすのをどのように支援するか。
Splashtopが市場のトレンドと洞察を共有し、製品ロードマップのプレビュー、イベント、ウェビナーなどを行います。
Splashtopの最高のサポートとNPSスコア+93が、顧客にとっての大きな価値と販売代理店にとっての収益機会を提供する方法。
発表に反応して、既存のSplashtopパートナーであるAcademiaのCreative Arts & Industries Business ManagerであるNeil Boiaは、「これはEMEAのチャネルコミュニティにとって本当のチャンスです。Splashtopのスピードと柔軟性は、クライアントへのサービス方法に貴重なブーストを提供し、私たちのパートナーシップは初日から非常に効果的でした。SplashtopがEMEAでそのプロファイルを成長させるのを見るのは非常に歓迎されます。」
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Splashtop について
シリコンバレーとアムステルダムに本社を置くSplashtop Inc.は、企業、学術および研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人�向けに次世代のリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースで安全かつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチをますます置き換え、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85％を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください。
詳細については、nickey.ikelaar@splashtop.com経由でNickey Ikelaarにお問い合わせください。