SplashtopとSysAidによるAI搭載リモートサポート
Splashtop を SysAid AI と連携し、サービスレコードから直接セキュアリモートサポートセッションを開始できます。これにより、IT チームは問題のトラブルシューティングを行い、より迅速にユーザーを支援できます。
主な機能
AIを活用したワークフローでリモートサポートを開始
サービスデスクから直接、簡単にリモートサポートを起動できます。SysAid AIがデバイスを自動的に特定し、接続用リンクを提供し、Ticket Journeyにセッションを自動記録し、類似のチケットにはリモートアクセスを提案するよう学習します。
セキュアなリモート接続
暗号化されたSplashtop接続と、ビジネスおよびエンタープライズ環境向けに設計されたアクセス制御で、リモートサポートセッションを保護します。
リモートセッション機能
ファイル転送、リモート再起動、チャット、リモートコントロールなどのSplashtopリモートサポート機能を使用して、デバイスのトラブルシューティングをリアルタイムで行えます。
オンデマンドリモートサポートを提供
SysAidのサービス記録から、要求しているユーザー向けの招待リンクと技術者向けの起動リンクを直接生成します。
管理対象コンピュータに接続
すでにSplashtopで利用可能な既存のコンピュータへのリモートセッションを起動します。
AIエージェントが適切なものを特定します。アセット名、リクエストしているユーザーのアセット、またはサービスレコード内のその他の参照情報に基づいて判断します。技術者がコンピュータ名を直接指定することもできます。
サポート活動の記録を維持
すべてのリモートセッションと起動アクティビティはSysAidのサービスレコードに自動的に記録されるため、チームは何もしなくても、可視性、監査、コンプライアンスに必要な監査証跡を確保できます。
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
リソース
セットアップガイド
SplashtopをSysAidに接続する
Splashtop AEMでIT運用を強化
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)でITサービスのワークフローを拡張しましょう。定型業務の自動化、パッチ管理、エンドポイントの健全性監視、脆弱性の特定、そしてデバイスを安全かつ最新の状態に保つための対応を、すべてSplashtopのリモートサポートとあわせて実行できます。