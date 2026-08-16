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SplashtopとSysAidによるAI搭載リモートサポート

Splashtop を SysAid AI と連携し、サービスレコードから直接セキュアリモートサポートセッションを開始できます。これにより、IT チームは問題のトラブルシューティングを行い、より迅速にユーザーを支援できます。

主な機能

  • AIを活用したワークフローでリモートサポートを開始
    サービスデスクから直接、簡単にリモートサポートを起動できます。SysAid AIがデバイスを自動的に特定し、接続用リンクを提供し、Ticket Journeyにセッションを自動記録し、類似のチケットにはリモートアクセスを提案するよう学習します。​​​

  • セキュアなリモート接続
    暗号化されたSplashtop接続と、ビジネスおよびエンタープライズ環境向けに設計されたアクセス制御で、リモートサポートセッションを保護します。

  • リモートセッション機能
    ファイル転送、リモート再起動、チャット、リモートコントロールなどのSplashtopリモートサポート機能を使用して、デバイスのトラブルシューティングをリアルタイムで行えます。

  • オンデマンドリモートサポートを提供
    SysAidのサービス記録から、要求しているユーザー向けの招待リンクと技術者向けの起動リンクを直接生成します。

  • 管理対象コンピュータに接続
    すでにSplashtopで利用可能な既存のコンピュータへのリモートセッションを起動します。

    • AIエージェントが適切なものを特定します。アセット名、リクエストしているユーザーのアセット、またはサービスレコード内のその他の参照情報に基づいて判断します。技術者がコンピュータ名を直接指定することもできます。​​​​​

  • サポート活動の記録を維持
    すべてのリモートセッションと起動アクティビティはSysAidのサービスレコードに自動的に記録されるため、チームは何もしなくても、可視性、監査、コンプライアンスに必要な監査証跡を確保できます。

Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.


リソース

セットアップガイド

SplashtopをSysAidに接続する

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