SplashtopとRipplingでITリモートサポートをシンプルに
Ripplingで管理されるデバイスに対して、ITチームへ安全なリアルタイムのリモートアクセスを提供します。 設定、セッション制御、アクティビティログはすべてRippling上で直接管理できます。
主な機能
Ripplingを通じてSplashtopをインストールして設定
Ripplingは、従業員のデバイスへのSplashtopエージェントのゼロタッチインストールと設定、および指定されたデバイス管理者向けの管理者アプリの設定を行います。
デバイスにリモートでアクセスして操作
リモート画面の表示と操作で管理対象デバイスにリアルタイムで接続し、ITチームがどこからでも問題をトラブルシューティングできるようにします。
リモートアクセスポリシーを設定
Rippling Devices Settings を通じて、従業員の承認、リモート端末アクセス、セッション要件に関する組織全体の設定を適用します。
リモートセッションを追跡して記録
可視性、監査、コンプライアンス、社内レビューを支えるために、アクティビティログ、セッションの理由、録画を保持します。
デバイスにリモートアクセスしてサポート
最大2件の同時リモートセッションに対応し、管理対象デバイスをリアルタイムで表示・リモートコントロールできます。
リモート端末アクセスでトラブルシューティング
従業員の画面を乗っ取ることなく、リモートデバイスでコマンドラインのアクションを実行します。
マルチモニター環境をサポート
リモートセッション中に複数のリモートモニターを表示し、操作できます。
提供状況: Splashtop Standard および Splashtop Premium プランは、Rippling App Shop からご利用いただけます。Standardではリモートアクセスとリモートサポートの基本機能を利用でき、Premiumでは高度なセッション機能、生産性機能、コンプライアンス機能が追加されます。
リソース
Rippling経由でSplashtopを入手
統合を確認し、Rippling環境にSplashtopを追加します。
Splashtop AEMでIT運用を強化
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)でITサービスのワークフローを拡張しましょう。定型業務の自動化、パッチ管理、エンドポイントの健全性監視、脆弱性の特定、そしてデバイスを安全かつ最新の状態に保つための対応を、すべてSplashtopのリモートサポートとあわせて実行できます。