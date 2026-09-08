Splashtalks：2026年秋の新機能と今後の予定
日付: 2026年10月28日
時間: 午前8時（PT）/ 午前11時（ET）/ 午後3時（GMT）
所要時間: 30分
Splashtopの20周年を記念し、ITチームがよりスマートに業務を進め、セキュリティを強化し、エンドポイント運用を簡素化する最新のイノベーションをご紹介する特別版Splashtalksにぜひご参加ください。
Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COOを迎えるこの特別セッションでは、Splashtopがリモートアクセスの先駆者から、ITチームが分散環境を大規模に管理・保護・サポートできるよう支援するプラットフォームへと進化してきた歩みを振り返ります。
Robertが、ITチームのニーズの変化がSplashtopの製品戦略とビジョンをどのように形づくっているのか、そしてそれが次世代のエンドポイント管理、セキュリティ、自動化、リモートサポートにとって何を意味するのかを紹介します。
さらに、チームの業務を支援するために設計された2026年秋の新機能の詳細もご覧いただけます。
新しいSplashtop Shield antivirusでエンドポイントセキュリティを強化。
Agentic Packr を使って、Microsoft Intune によるアプリのパッケージ化を変革し、アプリの設定をシンプルにします。
強化されたワークフローで脆弱性への露出を減らし、より迅速にパッチを適用できます。
Web管理コンソールで、UIの改善とより使いやすい絞り込みオプションをご体験ください。
拡張されたITSM統合を活用して、よりシームレスなITワークフローを実現します。
Splashtop On-Prem 製品の生産性とパフォーマンスの強化
さらに、今後予定しているイノベーションや、お客様のフィードバックが当社の製品ロードマップをどのように形作り続けているかなど、Splashtopの今後の展望もご覧いただけます。
IT管理者、MSP、セキュリティリーダー、または個人のビジネスプロフェッショナルのいずれであっても、新機能、今後の展開、そしてSplashtopがチームのリモートIT運用の簡素化と生産性向上にどのように役立つかを、より明確に把握していただけます。
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