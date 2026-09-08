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Splashtop20 years of trust
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Light blue background with abstract blue blobs and black text that reads Splashtop Customer Webinar Series with a vertical blue line to the left of the text.

Splashtalks：2026年秋の新機能と今後の予定

日付: 2026年10月28日 
時間: 午前8時（PT）/ 午前11時（ET）/ 午後3時（GMT）  
所要時間: 30分

Splashtopの20周年を記念し、ITチームがよりスマートに業務を進め、セキュリティを強化し、エンドポイント運用を簡素化する最新のイノベーションをご紹介する特別版Splashtalksにぜひご参加ください。

Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COOを迎えるこの特別セッションでは、Splashtopがリモートアクセスの先駆者から、ITチームが分散環境を大規模に管理・保護・サポートできるよう支援するプラットフォームへと進化してきた歩みを振り返ります。

Robertが、ITチームのニーズの変化がSplashtopの製品戦略とビジョンをどのように形づくっているのか、そしてそれが次世代のエンドポイント管理、セキュリティ、自動化、リモートサポートにとって何を意味するのかを紹介します。

さらに、チームの業務を支援するために設計された2026年秋の新機能の詳細もご覧いただけます。

  • 新しいSplashtop Shield antivirusでエンドポイントセキュリティを強化。

  • Agentic Packr を使って、Microsoft Intune によるアプリのパッケージ化を変革し、アプリの設定をシンプルにします。

  • 強化されたワークフローで脆弱性への露出を減らし、より迅速にパッチを適用できます。

  • Web管理コンソールで、UIの改善とより使いやすい絞り込みオプションをご体験ください。

  • 拡張されたITSM統合を活用して、よりシームレスなITワークフローを実現します。

  • Splashtop On-Prem 製品の生産性とパフォーマンスの強化

さらに、今後予定しているイノベーションや、お客様のフィードバックが当社の製品ロードマップをどのように形作り続けているかなど、Splashtopの今後の展望もご覧いただけます。

IT管理者、MSP、セキュリティリーダー、または個人のビジネスプロフェッショナルのいずれであっても、新機能、今後の展開、そしてSplashtopがチームのリモートIT運用の簡素化と生産性向上にどのように役立つかを、より明確に把握していただけます。

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