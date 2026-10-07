Splashtop AEMを最大限に活用する
Splashtop AEMを評価中の方も、現在の設定をさらに有効活用したい方も、定型的なITタスクを自動化し、エンドポイントの可視性を高め、エンドポイント管理をシンプルにする実践的な方法をご紹介します。
日付: 2026年7月1日
時間：午前9時（PT） / 午後12:00（ET） / 午後5:00（GMT）
所要時間: 30分
説明: エンドポイント管理は、時間がかかったり後手に回ったりするものであってはなりません。このセッションでは、Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) が IT チームによる定型業務の自動化、エンドポイントセキュリティの強化、そして環境全体の可視性維持にどのように役立つかをご紹介します。
手作業を減らしたい場合でも、エンドポイント管理戦略を強化したい場合でも、このウェビナーでは、すぐに活用できる実践的なユースケースと実際のワークフローをご紹介します。
学べること：
パッチ適用、アップデート、定期メンテナンスを自動化する方法
エンドポイントの健全性をプロアクティブに監視・管理する方法
エンドポイント管理機能がリモートサポート機能を補完する仕組み
ライブで参加できない場合は？今すぐ登録いただければ、録画をお送りします。