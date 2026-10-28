より良いリモートヘルプの代替手段:すべてのユーザーとすべてのデバイスに対してより良いリモートサポートを提供するために構築されました
Microsoft Remote HelpはIntuneに組み込まれたリモートアシスタンスツールです。Microsoft 365 E3およびE5に含まれており、主に自社所有のWindows PC上で、単一のMicrosoftテナント内での基本的なサポートとしてうまく機能します。
Splashtop Remote Support ITチームや MSPs が、主要なプラットフォームの誰でも、 Intuneの有無にかかわらず支援できます。 Attendedと無人アクセス:、セッション内ツール、セッション録画はすべて、より速く効果的なリモートサポートセッションを実現します。
SplashtopとMicrosoftリモートヘルプ機能の比較
特徴
Microsoft リモートヘルプ
Splashtop Remote Support
無人アクセス:
物理的な社営 Windows PCと選択する Android デバイスに限定されています。 Mac、VM、BYODは使いません。��カスタム承認、追加の Microsoft プログラム2つ、リモートデスクトップの有効化が必要です。
無人アクセス: Windows、Mac、Linux、 Android、サーバー、仮想マシンで。 エージェントは Intune で設定するか、どのデバイスにもインストールしてください。
クロスプラットフォーム対応
Windows と MacOS、 Androidは限定的です。 Linux、iOS、iPadOS、Chromebookには対応しておらず、ウェブアプリは閲覧専用です。
Windows、Mac、Linux、iOS、iPadOS、Android、Chromebook、さらにリモートコンピュータへのブラウザアクセスが可能です。
ファイル転送とコピー/ペースト
✗
無人セッションでのファイル転送のみで、ユーザーの生活支援時には対応しません。コピー＆ペーストできるのはテキストのみです。
✔
ファイルを転送し、テキストやファイルを有席・無席セッションの両方でコピー&ペーストできます。
管理者権限の昇格と再起動
✗
Windowsでは標高のみです。デバイスが再起動するとセッションは終了します。
✔
管理者権限に昇格し、UACプロンプトを処理した後、再起動して自動的に再接続します。
音声、画面のブランキング、キーボードのリダイレクト
✗
利用できません。
✔
ユーザーと会話しながら、プライバシー保護のためリモート画面を非表示にし、英語以外のキーボードを含むキーボードショートカットを送信する。
セッション録画と監査ログ
✗
セッション録画もありません。 基本的なセッションデータ(誰が、どのデバイス、どのくらいの期間)を30日間保持し、チャットやファイル、コマンドラインログはありませんでした。
✔
セッション録画に加え、チャット、ファイル転送、コマンドのログを90日から1年保存し、エクスポート可能でした。
テナント外のユーザーをサポートする
✗
技術者、ユーザー、デバイスはすべて同じMicrosoftテナント内に存在しなければなりません。MSPs、アウトソーシングされたヘルプデスクや契約社、パートナーは利用できません。
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会社や BYOD デバイスで、テナントや組織をまたぐセッションコードで、 Microsoft アカウントなしでサポートできます。
ライセンス
Microsoft 365 E3およびE5に含まれています。ビジネスプレミアムを含む他のプランでは、技術者や支援するすべてのユーザーに対し�てユーザーごとのアドオンが必要です。
技術者ごとに免許が必要なので、コストは会社の規模ではなくサポートチームによって変動します。
なぜMicrosoftのリモートヘルプよりSplashtopを選ぶのか
テナント制限なしのサポートMSPs、アウトソーシングされたヘルプデスク、契約者、パートナーがどの組織でもユーザーを支援できます。
無人アクセス:Mac、Linux、サーバー、仮想マシンなど、すべての主要プラットフォームで利用可能で、企業WindowsPCだけでなく。
セッション録画やチャット、ファイル転送、コマンドのログを含む完全な監査記録を最大1年間維持しています。
ファイル転送、音声、高低、画面ブレイク、再起動の永続性など、最初のタッチで修正するツール。
既存のIntuneセットアップを通じてIntuneと連携して使えるので、既に使っているツールをそのまま使えます。
チャット、メール、電話による優れたサポートは、すべてのお客様にご利用いただけます。