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Splashtop20 years of trust
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A woman providing remote tech support from her computer.

Microsoft Remote Helpの高性能でフル機能の代替サービス

無人アクセス: Windows、Mac、Linuxなどテナント間で利用し、すべてのセッションの完全な監査記録を保持しましょう。

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より良いリモートヘルプの代替手段:すべてのユーザーとすべてのデバイスに対してより良いリモートサポートを提供するために構築されました

Microsoft Remote HelpはIntuneに組み込まれたリモートアシスタンスツールです。Microsoft 365 E3およびE5に含まれており、主に自社所有のWindows PC上で、単一のMicrosoftテナント内での基本的なサポートとしてうまく機能します。

Splashtop Remote Support ITチームや MSPs が、主要なプラットフォームの誰でも、 Intuneの有無にかかわらず支援できます。 Attendedと無人アクセス:、セッション内ツール、セッション録画はすべて、より速く効果的なリモートサポートセッションを実現します。

SplashtopとMicrosoftリモートヘルプ機能の比較

特徴

Microsoft リモートヘルプ

Splashtop Remote Support 

無人アクセス:

物理的な社営 Windows PCと選択する Android デバイスに限定されています。 Mac、VM、BYODは使いません。カスタム承認、追加の Microsoft プログラム2つ、リモートデスクトップの有効化が必要です。

無人アクセス: Windows、Mac、Linux、 Android、サーバー、仮想マシンで。 エージェントは Intune で設定するか、どのデバイスにもインストールしてください。

クロスプラットフォーム対応

Windows と MacOS、 Androidは限定的です。 Linux、iOS、iPadOS、Chromebookには対応しておらず、ウェブアプリは閲覧専用です。

Windows、Mac、Linux、iOS、iPadOS、Android、Chromebook、さらにリモートコンピュータへのブラウザアクセスが可能です。

ファイル転送とコピー/ペースト

✗  

無人セッションでのファイル転送のみで、ユーザーの生活支援時には対応しません。コピー＆ペーストできるのはテキストのみです。

✔  

ファイルを転送し、テキストやファイルを有席・無席セッションの両方でコピー&ペーストできます。

管理者権限の昇格と再起動

✗  

Windowsでは標高のみです。デバイスが再起動するとセッションは終了します。

✔  

管理者権限に昇格し、UACプロンプトを処理した後、再起動して自動的に再接続します。

音声、画面のブランキング、キーボードのリダイレクト

✗  

利用できません。

✔  

ユーザーと会話しながら、プライバシー保護のためリモート画面を非表示にし、英語以外のキーボードを含むキーボードショートカットを送信する。

セッション録画と監査ログ

✗  

セッション録画もありません。 基本的なセッションデータ(誰が、どのデバイス、どのくらいの期間)を30日間保持し、チャットやファイル、コマンドラインログはありませんでした。

✔  

セッション録画に加え、チャット、ファイル転送、コマンドのログを90日から1年保存し、エクスポート可能でした。

テナント外のユーザーをサポートする

✗  

技術者、ユーザー、デバイスはすべて同じMicrosoftテナント内に存在しなければなりません。MSPs、アウトソーシングされたヘルプデスクや契約社、パートナーは利用できません。

✔  

会社や BYOD デバイスで、テナントや組織をまたぐセッションコードで、 Microsoft アカウントなしでサポートできます。

ライセンス

Microsoft 365 E3およびE5に含まれています。ビジネスプレミアムを含む他のプランでは、技術者や支援するすべてのユーザーに対してユーザーごとのアドオンが必要です。

技術者ごとに免許が必要なので、コストは会社の規模ではなくサポートチームによって変動します。


なぜMicrosoftのリモートヘルプよりSplashtopを選ぶのか

  • テナント制限なしのサポートMSPs、アウトソーシングされたヘルプデスク、契約者、パートナーがどの組織でもユーザーを支援できます。

  • 無人アクセス:Mac、Linux、サーバー、仮想マシンなど、すべての主要プラットフォームで利用可能で、企業WindowsPCだけでなく。

  • セッション録画やチャット、ファイル転送、コマンドのログを含む完全な監査記録を最大1年間維持しています。

  • ファイル転送、音声、高低、画面ブレイク、再起動の永続性など、最初のタッチで修正するツール。

  • 既存のIntuneセットアップを通じてIntuneと連携して使えるので、既に使っているツールをそのまま使えます。

  • チャット、メール、電話による優れたサポートは、すべてのお客様にご利用いただけます。


よくある質問:SplashtopとMicrosoftのリモートヘルプ

Splashtopを使うにはIntuneを交換する必要がありますか?
Microsoftテナント以外のユーザーをサポートできますか?
MSPsSplashtopを使って複数のクライアントをサポートできますか?
MacとLinux Splashtop 無人アクセスを提供していますか?
Splashtopはリモートセッションを録画しますか?
リモートヘルプはすでにMicrosoft 365に含まれているのでは?

ヘルプデスクの業務効率化をお考えですか？

Windows、Mac、Linux、iOS、Androidの各テナントや組織のユーザーをサポートし、すべてのセッションを録画・記録します。

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