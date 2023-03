Perché Splashtop è la migliore app di desktop remoto per Android

Poiché quasi 1/3 dei dipendenti di tutto il mondo lavora da remoto, le persone sono sempre più abituate a utilizzare i dispositivi fuori dall'ufficio. Oltre ai laptop e ai propri computer fissi, molti vogliono utilizzare i propri dispositivi portatili per lavorare da remoto.

Un software per desktop remoto ti consente di controllare da remoto i computer di lavoro ovunque tu sia e utilizzando altri dispositivi, compresi i telefoni e i tablet Android.Quindi, se vuoi accedere da remoto al tuo computer mentre sei in viaggio, dove puoi trovare la migliore app di desktop remoto per Android?

Splashtop è la soluzione di desktop remoto più sicura, intuitiva e affidabile in circolazione. supporta Android attraverso le sue applicazioni su Google Play store, consentendoti di accedere e controllare da remoto un computer da qualsiasi dispositivo Android.

Ecco i cinque motivi per cui Splashtop è la migliore app di desktop remoto per Android:

1. Controlla i computer remoti con facilità

Quando controlli un computer da remoto utilizzando un dispositivo mobile, una preoccupazione che potresti avere è l'intuitività del processo. Il software per desktop remoto per Android di Splashtop è un processo fluido che ti consente di eseguire qualsiasi app o di accedere a tutti i file presenti sul tuo computer come se ci fossi seduto davanti. È come avere il tuo computer con te ovunque tu sia, ma non ti serve altro che il tuo dispositivo Android.

Splashtop è dotato di molte funzionalità che ti aiutano a essere produttivo mentre lavori da remoto.

Trasferimento facile dei file: ormai si sa, trasferire i file da un dispositivo all'altro può essere una vera seccatura. Devi utilizzare un allegato e-mail ingombrante o caricare i file su un'applicazione di terze parti.

Quando ti connetti con Splashtop, puoi invece trasferire i file tra il tuo dispositivo Android e il computer Windows o Mac remoto (e viceversa).

Stampa da remoto: quando utilizzi un desktop remoto, potresti avere bisogno stampare qualcosa dal dispositivo remoto alla tua stampante locale. La maggior parte delle applicazioni di desktop remoto non permette di stampare in nessun altro luogo se non nella rete in cui si trova il dispositivo remoto.

Splashtop, invece, permette alla connessione remota di acquisire i lavori di stampa dal desktop remoto. In questo modo, potrai stampare sulla tua stampante tutti i documenti che esistono solo in remoto.

Chat da remoto: poniamo il caso che tu abbia bisogno inviare messaggi a o da un dispositivo remoto. Può capitare per molti motivi, ad esempio per richiedere il supporto tecnico per un utente remoto o per garantire una discussione e una collaborazione aperta.

Splashtop include una funzione che crea una chat box sul dispositivo remoto. Sia l'utente del dispositivo remoto che quello del dispositivo locale possono utilizzarla per comunicare tra loro e risolvere i problemi.

2. Supporto multipiattaforma

A prescindere dalla piattaforma, Splashtop ti permette di accedere al computer dal tuo telefono Android. Non devi fare altro che installare il client di Splashtop: al resto ci pensa l'applicazione.

Attualmente Splashtop supporta le seguenti opzioni:

Windows

macOS

iPad

iPhone

Android

Chromebook

Linux

Indipendentemente dal dispositivo a cui devi accedere, l'app Splashtop sul tuo dispositivo Android ti permetterà di connetterti con un semplice clic.

3. Connessioni remote veloci

Sul mercato esistono diverse applicazioni per l'accesso remoto che, semplicemente, non sono all'altezza. Molte utilizzano tecnologie datate, come Virtual Network Computing (VNC) o Virtual Private Network (VPN).

Entrambe presentano dei problemi, in primo luogo di sicurezza. Inoltre, spesso sono lente e non sono pensate per trasmettere dati sufficienti per lo streaming delle moderne immagini 4k sul tuo desktop.

Splashtop evita questi vecchi protocolli. Abbiamo costruito la nostra offerta da zero come un potente strumento che permette di ottenere la migliore esperienza possibile.

Puoi eseguire applicazioni ad alta intensità di risorse o svolgere attività come l'editing video e il lip-syncing in tutta facilità. Splashtop per Android supporta connessioni veloci e remote con qualità video e audio HD.

4. Altamente sicuro

Ci sono molte storie online di altre applicazioni di desktop remoto in cui la mancanza di sicurezza ha messo a rischio gli utenti di e le organizzazioni. Splashtop lavora per evitare che ciò accada e per garantirti un'esperienza il più possibile sicura.

Ci sono molti modi in cui Splashtop può garantire a te e ai tuoi colleghi di continuare a lavorare con la certezza di essere sicuri, fra cui:

Rispetto delle norme di sicurezza: garantire l'osservanza di specifiche linee guida di sicurezza è una pietra miliare di molti settori. Ad esempio, se operi nell'UE, devi rispettare il GDPR, mentre se lavori nel settore sanitario, devi rispettare l'HIPAA.

I protocolli di sicurezza di Splashtop seguono lo standard industriale TLS 1.2 con crittografia AES a 256 bit. Questo, insieme ad altre funzionalità di sicurezza, garantisce il rispetto di queste norme. In questo modo, potrai continuare a lavorare sapendo di evitare controversie e altri problemi.

Autenticazione a più fattori: al giorno d'oggi, le password non sono sufficienti, pertanto hai bisogno di un'ulteriore sicurezza per assicurarti che il tuo dispositivo non venga compromesso. Utilizzando l'autenticazione a più fattori, puoi assicurarti che solo gli utenti convalidati accedano ai sistemi protetti.

Timeout di sessione inattiva: quando lasci il computer incustodito per un certo periodo di tempo, devi assicurarti di bloccarlo. Se te ne dimentichi, un timeout di sessione inattiva ti chiederà di reinserire la password prima di continuare a utilizzare un desktop remoto.

5. Facile da configurare e utilizzare

È molto facile iniziare a lavorare con Splashtop. Una volta installata e configurata l'applicazione sul computer remoto, non dovrai fare altro che aprire l'app Splashtop sul tuo tablet o telefono Android e cliccare sul computer a cui vuoi accedere.

Come vedi, configurare il software di desktop remoto Splashtop è facilissimo. Sarai online in pochi minuti, e potrai dedicare più tempo al lavoro che conta piuttosto che alle laboriose procedure di installazione.

Per quanto riguarda l'applicazione mobile, puoi trovarla su Google Play store.

Inizia gratuitamente con la migliore app di desktop remoto per Android

Questo articolo spiega perché Splashtop è la migliore applicazione di desktop remoto per Android. Quindi, ora che lo sai, non pensi sia ora di cominciare?

Per fortuna, possiamo darti un assaggio di come Splashtop è in grado di adattarsi alle tue esigenze. Comincia una prova gratuita di Splashtop e inizia oggi stesso a usare il miglior software disponibile di desktop remoto!

Inizia

Articoli Correlati