Fare di più con meno – Autonomous Endpoint Management for MSPs
Proteggi, monitora e gestisci facilmente gli endpoint dei client e automatizza le attività IT di routine senza i costi e la complessità degli strumenti RMM tradizionali.
Automatizza e risparmia tempo
Ogni ora spesa per gli aggiornamenti manuali è tempo perso con i clienti. Splashtop AEM offre MSPs controllo in tempo reale sul sistema operativo e sull'applicazione di patch di terze parti, semplificando la risoluzione delle vulnerabilità zero-day e l'automazione degli aggiornamenti su migliaia di dispositivi per garantire la sicurezza di ogni endpoint.
Visibilità e controllo migliorati
Ottieni la supervisione di TUTTI gli endpoint attraverso una dashboard a pannello singolo, che consente un facile monitoraggio delle risorse, il monitoraggio dello stato di sicurezza e il mantenimento della conformità a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative. Grazie alla visibilità in tempo reale, MSPs possono individuare rapidamente i rischi, dimostrare la conformità e offrire maggiore valore ai clienti.
Monitoraggio e gestione completi degli endpoint
Semplifica e velocizza la gestione degli ambienti client distribuiti con policy degli endpoint, avvisi proattivi, strumenti di scripting e correzione, oltre all'accesso remoto ad alte prestazioni a computer e dispositivi mobili gestiti e non gestiti.
Gestione intelligente del rischio
Gestire il rischio dei clienti significa agire prima che le minacce causino interruzioni. Grazie all'analisi assistita dall'intelligenza artificiale per far emergere le vulnerabilità critiche, all'applicazione di patch basata su policy per colmare rapidamente le lacune e allo scripting flessibile per la correzione, MSPs può mantenere i sistemi sicuri e stabili. La protezione opzionale degli endpoint tramite EDR e MDR aggiunge un ulteriore livello di difesa per i client che ne hanno bisogno.
Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management
Piattaforma consolidata per la crescita degli MSP
Semplifica le operazioni e scala in modo più intelligente con un'unica soluzione per la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto sia per il supporto IT che per i clienti al telelavoro,
lavorando da casa,
lavorando a distanza,
telelavoro, lavorare da casa,
Smart working. Splashtop sostituisce gli RMM legacy, riduce la proliferazione degli strumenti e si integra con Active Directory, piattaforme PSA e altro ancora, semplificando la vita dei MSPs.
Costi inferiori, margini più elevati
Migliora i margini di profitto con prezzi competitivi, scalando al contempo le operazioni IT in ambienti client ibridi e remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.
Migliore sicurezza e gestibilità
Ottieni l'integrazione SSO, la registrazione avanzata e il controllo granulare degli accessi per salvaguardare le tue connessioni remote e proteggere i tuoi clienti dalle minacce in continua evoluzione.
Servizio clienti impareggiabile
Il team di supporto esperto di Splashtop è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 5 tramite telefono, chat o e-mail per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote fluide e ottimizzare le implementazioni. Conta su risposte rapide e indicazioni proattive in modo che la tua azienda non perda mai un colpo e tu a tua volta fornisca un'esperienza IT superiore ai tuoi clienti.
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.
Splashtop è il mio strumento migliore. Lo utilizzo per il controllo remoto, l'assistenza agli utenti finali, l'applicazione di patch a tutte le mie applicazioni e la gestione dell'inventario. Siete la soluzione più conveniente e semplice con la migliore assistenza clienti. Senza dubbio, vi raccomanderei a chiunque cerchi supporto remoto e gestione degli endpoint. Risolvere i problemi richiedeva fino a 20 minuti per attività, e ora con Splashtop ne impiego meno di 5.
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC