Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatizza le attività IT di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi con patching, visibilità e controllo in tempo reale su tutti gli endpoint.
Gestione delle patch in tempo reale per integrare Intune e altri MDM
Non aspettare la prossima finestra di manutenzione. Rileva e correggi istantaneamente le vulnerabilità zero-day, con visibilità CVE e pieno controllo sul sistema operativo e sull'applicazione di patch di terze parti. Colma le lacune di sicurezza e applica la conformità in tempo reale, prima che le minacce si trasformino in incidenti.
Visibilità e controllo migliorati
Ottieni la supervisione di TUTTI gli endpoint attraverso una dashboard a pannello singolo, che consente un facile monitoraggio delle risorse, il monitoraggio dello stato di sicurezza e il mantenimento della conformità a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.
Monitoraggio e gestione completi degli endpoint
Rendi facile e veloce la gestione degli ambienti distribuiti con policy per gli endpoint, avvisi proattivi, strumenti di automazione e correzione, oltre ad un accesso remoto ad alte prestazioni a qualsiasi dispositivo aziendale o BYOD (portare il dispositivo).
Resilienza IT a prova di futuro
Rafforza la sicurezza con l'analisi delle vulnerabilità assistita dall'intelligenza artificiale, l'applicazione di patch software personalizzate e la correzione proattiva. I servizi EDR e MDR opzionali aggiungono un ulteriore livello di difesa, aiutando i team IT a rimanere preparati per le minacce in evoluzione e a mantenere i sistemi sicuri e aggiornati.
Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management
Piattaforma consolidata per tutto l'IT
Che si tratti di scalare o semplificare, Splashtop combina la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto per entrambi, IT per fornire supporto e utenti finali al telelavoro,
lavorando da casa,
lavorando a distanza,
telelavoro, lavorare da casa,
Smart working. Integra con Active Directory, ticketing, ITSM e altri strumenti per un'esperienza utente senza interruzioni.
Conveniente e scalabile
Riduci i costi operativi con prezzi competitivi, scalando al contempo le operazioni IT tra team ibridi, ambienti remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.
Migliore sicurezza e gestibilità
Ottieni l'integrazione SSO, la registrazione avanzata e il controllo granulare degli accessi per salvaguardare le tue connessioni remote e proteggere la tua organizzazione dalle minacce in evoluzione.
Servizio clienti impareggiabile
Il team di supporto esperto di Splashtop è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 5 tramite telefono, chat o e-mail per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote fluide e ottimizzare le implementazioni. Affidati a risposte rapide e indicazioni proattive in modo che il tuo ambiente IT rimanga resiliente e i dipendenti rimangano produttivi.
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.
La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione. Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering