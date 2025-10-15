Risorse Autonomous Endpoint Management
Storie dei clienti
Libreria di risorse Splashtop | Whitepaper, eBook e altri documenti
Blog del Patch Tuesday
Blog di Splashtop | Tendenze e approfondimenti sull'accesso remoto
Demo del prodotto
Guarda la demo: semplifica le operazioni IT con Splashtop Autonomous Endpoint Management
Scheda tecnica del prodotto
Gestione autonoma degli endpoint | Scheda tecnica di Splashtop
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è un'utilità fondamentale della mia attività di MSP IT
"Utilizzo Splashtop Autonomous Endpoint Management per installare automaticamente aggiornamenti e patch sugli endpoint delle workstation dei miei clienti. Non passa giorno senza che io mi colleghi in remoto a un computer utilizzando Splashtop. Grazie a questo strumento, la gestione degli aggiornamenti sugli endpoint, la visualizzazione degli aggiornamenti necessari, l'inventario dell'hardware e del software e molto altro ancora risultano estremamente semplici. Posso anche collegarmi in remoto a un prompt dei comandi ed eseguire istruzioni senza dovermi collegare al computer e interrompere l'utente. Creare pianificazioni e criteri di aggiornamento è molto semplice. Funziona anche alla grande con Splashtop Endpoint Security! Splashtop Autonomous Endpoint Management semplifica la pianificazione delle patch per workstation e server. Ho creato un criterio separato sia per i server che per le workstation."
Tavis C.
Amministratore di sistema
Dai nostri clienti soddisfatti
In che modo Splashtop AEM ci aiuta a risolvere i problemi più importanti con un piccolo team IT
"Splashtop ha permesso a noi del reparto IT di essere più efficienti nel fornire assistenza agli utenti finali, poiché non dobbiamo più perdere tempo prezioso spostandoci da una scrivania all'altra. Ci ha permesso di automatizzare la maggior parte delle operazioni di patch di base per i nostri sistemi operativi. Ci consente inoltre di automatizzare l'implementazione dei software sugli endpoint."
Giona F.
Amministratore IT
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop Endpoint Security Eccezionale come NESSUN ALTRO.
"Ciò che apprezziamo di più è la facilità d'uso. Cerchiamo spesso di migliorare la sicurezza e l'implementazione. La dashboard della sicurezza degli endpoint è molto intuitiva e accurata. Elenca tutti i dispositivi, le minacce note, gli aggiornamenti delle definizioni dei virus e quali software antivirus sono installati. C'è anche un grafico che lo rende visivamente piacevole. La facilità di integrazione all'interno della rete è perfetta. Prima di inviare questa recensione abbiamo scansionato tutti i 300 endpoint, trovando diversi PC non protetti. Un lavoro eccezionale con questa nuova funzionalità."
Utente verificato
Applicazione della legge
Dai nostri clienti soddisfatti
Un aggiornamento indispensabile per qualsiasi utente Splashtop
«Quello che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT completa e proattiva, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, unita alla gestione automatizzata delle patch, all'implementazione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, consente al nostro team di risparmiare molto tempo e fatica. Ci consente di passare da un modello di supporto reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni".
Ilan S.
CTO, CIO
Dai nostri clienti soddisfatti
Una potente combinazione di funzionalità
"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."
Ilan S.
CTO, CIO
Dai nostri clienti soddisfatti
La Gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel complemento per Splashtop Enterprise
"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."
Utente verificato
Informatica e servizi
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop Autonomous Endpoint Management
"In qualità di responsabili tecnici, una delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare è mantenere la visibilità e il controllo su un numero crescente di endpoint distribuiti tra diversi team. Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve questo problema fornendo funzionalità centralizzate di monitoraggio e automazione in tempo reale che riducono significativamente il carico di lavoro manuale. Questo ci consente di individuare e risolvere in modo proattivo i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti, migliorando così i tempi di attività e la qualità del servizio. L'automazione delle attività di routine, come l'applicazione di patch, la distribuzione di software e i controlli di integrità del sistema, libera il nostro team che può così concentrarsi su iniziative di maggior valore. Migliora anche la nostra posizione di sicurezza garantendo che gli endpoint siano costantemente aggiornati e conformi."
Joseph K.
Responsabile tecnico
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop AEM è stato fantastico
"Le informazioni fornite dalle dashboard sono davvero utili e consentono di individuare rapidamente i dispositivi che rientrano in determinate categorie per poter intervenire. Una delle funzionalità che abbiamo utilizzato maggiormente finora è quella relativa agli aggiornamenti del sistema operativo. La configurazione di questa funzione è stata molto utile e ora è possibile anche installare gli aggiornamenti di Windows 11. Un aspetto estremamente utile, dato che ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di vita di Windows 10 da parte di Microsoft."
Utente verificato
Informatica e servizi
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è esattamente ciò di cui avevo bisogno
"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è che si occupa automaticamente di tutto senza che io debba pensarci. La configurazione è stata sorprendentemente semplice e ora gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch sui nostri dispositivi senza alcun intervento manuale da parte mia. Apprezzo molto la dashboard chiara che mi mostra lo stato di tutti gli elementi in un colpo d'occhio: non è disordinata o confusa come altri strumenti che ho provato. Il monitoraggio automatico rileva i problemi prima che diventino reali, il che ci ha risparmiato diversi potenziali grattacapi. Inoltre, da quando abbiamo iniziato a utilizzare questa soluzione, si è dimostrata estremamente affidabile e il costo è ragionevole rispetto ad altre soluzioni aziendali che abbiamo preso in considerazione. Nel complesso, funziona silenziosamente in background e mi permette di concentrarmi su altre cose invece di dover gestire costantemente gli aggiornamenti dei dispositivi e le patch di sicurezza."
Utente verificato
Costruzioni
Dai nostri clienti soddisfatti
L'automazione di Splashtop è stata la mia salvezza
"Grazie a Endpoint Management siamo finalmente in grado di stare al passo con gli aggiornamenti e le minacce. Lo utilizziamo quotidianamente per garantire che il nostro ambiente sia aggiornato e pronto all'uso. Senza di esso saremmo persi."
Utente verificato
Istruzione superiore
Dai nostri clienti soddisfatti
Soluzione di gestione degli endpoint affidabile ed efficiente
“Splashtop Autonomous Endpoint Management ci aiuta a gestire e mantenere gli endpoint in più sedi senza la necessità di continue visite in loco. L'applicazione automatica di patch e aggiornamenti garantisce la sicurezza e la conformità dei sistemi con il minimo sforzo manuale. La dashboard principale ci offre una chiara visibilità sullo stato e sull'attività dei dispositivi, rendendo molto più semplice la manutenzione proattiva. Nel complesso, consente di risparmiare tempo, ridurre i costi di viaggio e migliorare la produttività sia del personale IT che degli utenti finali.”
Linus E.
Tecnico informatico biotecnologia
Dai nostri clienti soddisfatti
Un modo piacevole per gestire la sicurezza informatica e gli aggiornamenti del mio team da remoto
"Risolve il problema delle persone che utilizzano versioni obsolete di Windows e altri software che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Aiuta anche a garantire la conformità in materia di assicurazioni, dato che alcuni membri del team lavorano da remoto."
Kyle W.
Direttore IT