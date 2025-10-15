Caratteristiche di Autonomous Endpoint Management
OS e patch di terze parti
Proteggiti dalle vulnerabilità automatizzando gli aggiornamenti per i sistemi operativi e i software di terze parti e ottenendo un maggiore controllo sulle versioni distribuite.
Approfondimenti CVE basati sull'intelligenza artificiale
Identifica rapidamente i rischi, valuta l'impatto e dai priorità alle vulnerabilità con i riepiloghi CVE (Common vulnerabilities and exposures) alimentati dall'intelligenza artificiale e le azioni di rimedio consigliate.
Struttura dei criteri
Personalizza e applica i criteri su tutti gli endpoint per mantenere la conformità e salvaguardare le reti.
Avvisi proattivi e correzione
Identifica e risolvi rapidamente i problemi con avvisi in tempo reale e correzioni automatiche tramite azioni intelligenti.
Informazioni sulla dashboard
Verifica lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità grazie a una dashboard centralizzata con informazioni utili e registri dettagliati.
Script e task
Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.
Azioni in background
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.
Report di inventario
Accedi a report dettagliati sull'inventario dei sistemi, dell'hardware e del software per migliorare la visibilità, l'auditing e la conformità.
Dashboard per la sicurezza degli endpoint
Centralizza la protezione degli endpoint con il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatizzata e la gestione antivirus per Splashtop AV e altri strumenti.
non supervisionata Accesso e Controllo
Accedi in remoto a Windows, Mac, Linux, server e macchine virtuali da qualsiasi dispositivo.
Unifica ulteriormente con i componenti aggiuntivi
assistenza supervisionata via SOS
Supporta facilmente un numero illimitato di dispositivi mobili e non gestiti utilizzando un codice di sessione a 9 cifre. Controlla da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android e fornisci supporto di sola visualizzazione per iOS e versioni precedenti di Android.
Accesso remoto per l'utente finale
Consenti agli utenti finali di lavorare in remoto con l'accesso remoto ad alte prestazioni ai computer gestiti dall'utente.
Antivirus e EDR
Mantieni i tuoi endpoint al sicuro con soluzioni di protezione degli endpoint potenti e flessibili, tra cui antivirus di nuova generazione, EDR o difesa gestita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri di più.
Sali di livello con funzionalità avanzate
Integrazione SSO/SAML
Effettua l'autenticazione con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e altri per una gestione semplificata degli accessi.
Sicurezza avanzata e controlli degli accessi
Migliora la sicurezza e la conformità con la registrazione delle sessioni nel cloud, i controlli di accesso granulari, l'integrazione SIEM per il monitoraggio in tempo reale e il whitelisting IP.
Controlli avanzati delle sessioni remote
Reindirizza i dispositivi USB e gli strumenti stilo (smart card, chiavi di sicurezza e altro ancora), oppure utilizza il microfono locale come ingresso del computer remoto. Prova la modalità colore 4:4:4 con audio ad alta fedeltà per flussi di lavoro fluidi e coinvolgenti.
Controlli avanzati delle sessioni remote
Si integra con le piattaforme di ticketing e altre piattaforme per un supporto remoto senza soluzione di continuità e sfrutta le API aperte per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni IT.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Collegati a siti fuori sede e risolvi i problemi in diretta con la condivisione della telecamera e le annotazioni AR. Ulteriori informazioni
Splashtop Connector
Collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto. Ulteriori informazioni