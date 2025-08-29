Quando la sicurezza informatica è una priorità assoluta, i leader IT devono trovare un equilibrio tra sicurezza e accessibilità. L'aumento del lavoro remoto e ibrido rende tutto più complesso: come proteggere i sistemi critici dando ai dipendenti la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo?
Due degli approcci più comuni sono Zero-Trust Network Access (ZTNA) e Virtual Private Networks (VPNs). Entrambi proteggono le connessioni di rete, ma lo fanno in modi molto diversi. I VPN creano un tunnel criptato nella rete privata e concedono un accesso ampio una volta che un utente è autenticato. ZTNA, d'altra parte, segue il principio di “mai fidarsi, sempre verificare”, convalidando continuamente l'identità dell'utente, la salute del dispositivo e il contesto prima di concedere un accesso limitato basato sui ruoli.
È il momento di esplorare ZTNA vs VPN, i benefici di entrambi e come Splashtop rafforza la sicurezza Zero-Trust per il lavoro remoto.
VPN & Accesso alla rete Zero-Trust: Una panoramica
Cos'è l'accesso alla rete Zero-Trust?
L'accesso alla rete Zero-Trust (ZTNA) è un framework di sicurezza basato sull'idea che nessun utente o dispositivo debba mai essere considerato affidabile per impostazione predefinita. Ogni richiesta di accesso deve essere autenticata e autorizzata, indipendentemente da dove provenga. Questa filosofia “mai fidarsi, sempre verificare” riduce il rischio di accessi non autorizzati, anche se le credenziali di accesso vengono rubate.
ZTNA va oltre il tradizionale controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Mentre RBAC assegna permessi basati sui ruoli, spesso presuppone un accesso affidabile una volta che un utente è all'interno della rete. ZTNA applica politiche più rigorose: la verifica è continua, consapevole del contesto (utente, dispositivo, posizione e rete) e l'accesso è limitato alle risorse minime necessarie.
Come funziona ZTNA:
Verifica continua: L'autenticazione è richiesta al login e durante l'attività della sessione, spesso con MFA o controlli biometrici.
Accesso con il minimo privilegio: Gli utenti ottengono accesso solo alle app o ai dati specifici necessari per il loro ruolo, non all'intera rete.
Presumere una violazione: I controlli di sicurezza sono progettati per limitare i danni se si verifica una compromissione, con la micro-segmentazione che impedisce agli attaccanti di muoversi lateralmente.
Questo approccio stratificato rende ZTNA particolarmente efficace per le organizzazioni con forza lavoro remota, requisiti di dati sensibili o necessità di accesso di terze parti.
Cos'è una Rete Privata Virtuale?
Una VPN estende una rete privata su una pubblica creando un tunnel per la trasmissione dei dati. Una volta connessi, gli utenti in genere ottengono un ampio accesso alla rete aziendale come se fossero in loco.
Come funziona una VPN?
Una VPN autentica un utente a un gateway VPN, quindi crea un tunnel tra il dispositivo e la rete privata. Gli stack di tunneling e crittografia comuni includono OpenVPN, IPSec con IKEv2, SSTP e L2TP su IPSec. Una volta connesso, il traffico destinato alle sottoreti private viene instradato attraverso il tunnel verso risorse on-prem o cloud.
Poiché l'autenticazione avviene tipicamente solo al momento della connessione, l'accesso è spesso ampio a livello di rete a meno che non siano in atto ulteriori segmentazioni e regole del firewall. I gateway centralizzati possono anche introdurre colli di bottiglia di throughput durante i picchi di utilizzo remoto.
Casi d'uso aziendali più comuni per VPN
Accesso remoto degli utenti alle risorse interne: Fornire ai dipendenti la connettività ad app private, condivisioni di file, servizi di stampa e strumenti intranet che non sono esposti a internet.
Connettività site-to-site: Collega uffici distaccati, data center e cloud VPC in un'unica rete instradata utilizzando tunnel IPSec.
Accesso amministrativo alle reti di gestione: Consenti al personale IT di raggiungere le interfacce amministrative interne e gli host di salto dall'esterno del perimetro.
Connettività temporanea per progetti: Abilitare l'accesso sicuro a breve termine durante migrazioni, impegni con partner o risposte a incidenti.
Nota sulle limitazioni: le VPN proteggono i dati in transito, ma generalmente non applicano la verifica a livello di applicazione, per richiesta. Senza un'attenta segmentazione della rete e delle policy, gli utenti potrebbero avere più accesso del necessario, e i concentratori possono diventare punti di guasto unici. Ecco perché molte organizzazioni valutano ZTNA per un accesso più granulare, con il minimo privilegio e verifica continua.
ZTNA vs VPN: come differiscono in sicurezza e prestazioni
Sebbene sia le VPN che ZTNA forniscano connettività remota sicura, i loro modelli di sicurezza e gli impatti sulle prestazioni differiscono sostanzialmente.
Zero-Trust Network Access è progettato attorno al principio del minimo privilegio. L'accesso è segmentato a livello di applicazione e richiede una verifica continua dell'identità dell'utente, della postura del dispositivo e del contesto. Questo riduce la superficie di attacco, limita il movimento laterale e fornisce visibilità sulle azioni degli utenti. Poiché ZTNA è tipicamente cloud-native, si scala più efficacemente rispetto ai concentratori VPN e si integra con i moderni framework di sicurezza dell'identità e dei dispositivi.
Virtual Private Networks, al contrario, autenticano gli utenti una volta e poi estendono un ampio accesso alla rete. Questo approccio "tutto o niente" crea rischi: se un attaccante compromette le credenziali VPN, potrebbe raggiungere più sistemi. I gateway VPN possono anche diventare colli di bottiglia man mano che il traffico aumenta, e le VPN generalmente mancano di rilevamento delle minacce nativo o controlli di policy granulari.
In pratica:
ZTNA applica controlli granulari basati sull'identità e sul dispositivo, rendendolo più adatto per le organizzazioni che danno priorità alla sicurezza e alla conformità.
I VPN forniscono tunnel criptati per l'accesso remoto ma si basano su una fiducia basata sul perimetro, che è meno efficace contro le minacce distribuite di oggi.
Per le organizzazioni che bilanciano crescita, conformità e lavoro ibrido, ZTNA offre una resilienza a lungo termine più forte, mentre le VPN continuano a servire come opzione legacy per ambienti più semplici o più piccoli.
Scegliere tra ZTNA e VPN: qual è la scelta migliore per la tua azienda?
Decidere se implementare VPN o Zero-Trust Network Access dipende dalla dimensione della tua organizzazione, dalla postura di sicurezza e dai requisiti di scalabilità.
Scalabilità: ZTNA è nativo del cloud e costruito per scalare senza fare affidamento su un singolo gateway. Le VPN, d'altra parte, possono rapidamente diventare colli di bottiglia man mano che più dipendenti si connettono da remoto.
Modello di Sicurezza: Le VPN autenticano una volta e poi concedono un ampio accesso alla rete, mentre ZTNA applica una verifica continua e concede l'accesso solo a specifiche applicazioni o risorse. Per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili o requisiti di conformità rigorosi, ZTNA fornisce controlli più forti.
Gestione del rischio: ZTNA minimizza le superfici di attacco segmentando l'accesso e assumendo la violazione come postura predefinita. I VPN espandono il potenziale raggio d'azione se le credenziali vengono compromesse.
Facilità d'uso e gestione: Le VPN sono familiari e spesso semplici da implementare inizialmente, ma richiedono segmentazione e manutenzione continua per rimanere sicure. ZTNA può richiedere una progettazione delle politiche più ponderata all'inizio, ma offre ai team IT maggiore automazione, visibilità e adattabilità nel tempo.
Adottando ZTNA, le aziende ottengono controlli di accesso più precisi, una visibilità migliorata e un framework progettato per soddisfare le realtà del lavoro distribuito moderno
Come Splashtop Rafforza la Sicurezza Zero-Trust per il Lavoro Remoto
Sia le VPN che le ZTNA possono supportare la connettività sicura, ma se vuoi una soluzione moderna che combini una forte sicurezza con flessibilità, hai bisogno di una piattaforma progettata con i principi Zero-Trust in mente.
Splashtop Secure Workspace (SSW) fornisce gestione degli accessi privilegiati con un approccio Zero-Trust. Garantisce che solo utenti verificati e dispositivi conformi possano accedere a specifiche applicazioni, desktop o dati. Le policy sono applicate attraverso controlli basati sui ruoli, controlli della postura del dispositivo e autenticazione contestuale, riducendo il rischio di furto di credenziali o movimento laterale.
Con SSW, le organizzazioni possono:
Applica controlli di accesso Just-in-Time in modo che gli utenti abbiano solo i privilegi di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.
Usa la micro-segmentazione per limitare l'accesso a risorse specifiche, riducendo l'esposizione se un account viene compromesso.
Sfrutta l'autenticazione forte inclusi SSO/SAML, MFA e integrazione con i fornitori di identità.
Monitora e controlla le sessioni con registrazione e visibilità che aiutano i team IT a rilevare e rispondere a comportamenti sospetti.
La piattaforma di Splashtop è anche costruita per allinearsi con i framework di conformità come SOC 2, ISO 27001 e la prontezza HIPAA, rendendola una scelta sicura per le industrie regolamentate.
Per le aziende che gestiscono forza lavoro distribuita o ibrida, SSW consente un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni senza le sfide di scalabilità e gestione delle VPN legacy. Consente ai team IT di fornire sia produttività che protezione in un'unica soluzione.
Pronto a vedere come Splashtop può rafforzare la tua postura di sicurezza e semplificare l'accesso remoto? Inizia la tua prova gratuita oggi e sperimenta la differenza.