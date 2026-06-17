La gestione degli endpoint è diventata più difficile da controllare man mano che gli ambienti IT diventano più distribuiti, complessi e critici per la sicurezza. I team sono responsabili di un numero sempre maggiore di dispositivi, applicazioni, vulnerabilità ed esigenze di supporto, spesso senza avere più tempo o risorse.
Molte organizzazioni hanno investito in strumenti di automazione e gestione degli endpoint, ma il lavoro quotidiano continua a sembrare reattivo. I team IT e gli MSPs continuano a rincorrere backlog di patch, a passare da una console all'altra, a verificare se gli aggiornamenti hanno funzionato e a rispondere ai problemi degli endpoint dopo che hanno già causato interruzioni.
Una nuova ricerca di Splashtop, basata su un sondaggio condotto su 250 professionisti IT e MSP, ha rilevato che molti team sono bloccati in una fase intermedia. Hanno iniziato a modernizzare la gestione degli endpoint, ma flussi di lavoro frammentati, automazione incoerente e visibilità limitata fanno sì che manutenzione ordinaria, patching, risoluzione dei problemi e remediation restino più reattivi del necessario.
Che aspetto ha oggi la gestione reattiva degli endpoint
La gestione reattiva degli endpoint non significa necessariamente che un team sia privo di strumenti o automazione. Più spesso di quanto si pensi, significa che il team continua ad affidarsi a follow-up manuali, visibilità ritardata e flussi di lavoro scollegati per mantenere gli endpoint sicuri e stabili.
1. Troppo tempo dedicato alla manutenzione ordinaria
Il lavoro di routine sugli endpoint può rapidamente occupare l'intera settimana. I team IT devono controllare lo stato delle patch, convalidare gli aggiornamenti, verificare lo stato di salute dei dispositivi, risolvere i problemi e seguire i problemi ricorrenti.
La ricerca di Splashtop ha rilevato che i team IT e MSP dedicano in media il 53% del loro tempo alla manutenzione ordinaria degli endpoint. Quando più della metà della capacità del team è assorbita dalla manutenzione, rimane meno tempo per miglioramenti della sicurezza, ottimizzazione dei processi e attività IT a maggior valore.
2. Troppi strumenti coinvolti in problemi semplici
Il lavoro sugli endpoint diventa reattivo anche quando per risolvere un singolo problema servono troppi sistemi. Un tecnico può aver bisogno di uno strumento per l'inventario, un altro per lo stato delle patch, un altro per la risoluzione dei problemi e un altro ancora per l'accesso remoto.
Ogni passaggio di consegne aggiunge attrito. Si perde il contesto, il lavoro viene ripetuto e diventa più difficile verificare il buon esito della remediation.
3. Troppo lavoro svolto fuori dall'orario di lavoro
Il lavoro reattivo spesso si prolunga fino a sera e nei fine settimana perché i problemi vengono scoperti tardi o richiedono un intervento manuale urgente.
La ricerca di Splashtop ha rilevato che i team dedicano in media 12,6 ore a settimana a reagire a problemi imprevisti degli endpoint. Un po’ di lavoro fuori orario è inevitabile, soprattutto per gli aggiornamenti critici. Ma quando diventa la norma, indica un’esigenza più profonda di una migliore visibilità, controlli di automazione più solidi e flussi di lavoro di correzione più connessi.
Lo stato intermedio: perché gli sforzi di modernizzazione si bloccano
La maggior parte dei team IT ha già iniziato a modernizzare la gestione degli endpoint. Ha gi�à strumenti in uso, ha automatizzato alcune attività e dispone di processi per patching, monitoraggio e supporto.
Il problema è che questi miglioramenti spesso avvengono a pezzi. L'automazione può funzionare per determinate attività, ma richiede comunque una verifica manuale. Lo stato delle patch può essere disponibile, ma in ritardo o suddiviso tra più strumenti. I problemi degli endpoint possono comunque richiedere più passaggi di consegne prima di essere completamente risolti.
La ricerca di Splashtop ha rilevato che la maggior parte delle organizzazioni è bloccata in questa fase intermedia di automazione parziale. Ha investito nella modernizzazione, ma strumenti frammentati e flussi di lavoro incoerenti impediscono di ottenere tutti i vantaggi operativi.
Questo stato intermedio spesso si presenta così:
L'automazione esiste, ma solo per determinate attività
Lo stato delle patch è visibile, ma i report sono in ritardo o frammentati
I problemi degli endpoint richiedono passaggi di consegne tra più strumenti
La risoluzione dipende da verifiche manuali successive
I responsabili IT faticano a verificare se l’automazione ha funzionato
Queste lacune rendono la gestione degli endpoint più difficile da scalare. Il team può essere più avanzato di prima, ma il lavoro quotidiano continua a sembrare reattivo perché il flusso di lavoro non è completamente integrato.
Perché l'automazione parziale non riduce sempre il carico di lavoro IT
L'automazione può ridurre il lavoro manuale, ma solo quando i team possono applicarla in modo coerente e verificarne i risultati. Quando l'automazione è limitata ad attività isolate, può comunque lasciare ai team IT lo stesso lavoro di follow-up che stavano cercando di evitare.
1. L'automazione senza visibilità crea incertezza
Se l'IT non può vedere cosa è successo dopo l'esecuzione di un'azione automatizzata, il flusso di lavoro è ancora incompleto. I team devono sapere quali endpoint sono stati interessati, quali azioni sono andate a buon fine, quali no e cosa richiede attenzione in seguito.
Senza questa visibilità, l'automazione crea un altro elemento da controllare. I team IT devono ancora confermare lo stato delle patch, indagare sui problemi e verificare manualmente i risultati prima di potersi fidare del processo.
2. L'automazione senza policy crea incoerenza
Gli script una tantum e l'automazione basata su attività possono risolvere problemi immediati, ma sono più difficili da scalare in un ambiente endpoint in crescita.
L'automazione basata su policy offre ai team un modo più coerente per gestire patching, remediation e azioni sugli endpoint in base a gruppi di dispositivi, livello di rischio, pianificazione o esigenze aziendali. Questa coerenza è importante perché la gestione degli endpoint dipende da flussi di lavoro ripetibili, non da correzioni isolate.
3. L'automazione senza fiducia rallenta l'adozione
Molti team sono disposti ad automatizzare di più, ma prima hanno bisogno dei controlli giusti. Questo include definire l'ambito delle azioni per dispositivo o gruppo, richiedere l'approvazione per le azioni sensibili, mantenere i log di audit e creare report sui risultati.
Senza queste garanzie, i team potrebbero continuare a limitare l'automazione alle attività a basso rischio. Il risultato è un modello di automazione parziale in cui alcune attività sono più rapide, ma il flusso di lavoro complessivo sugli endpoint continua a sembrare reattivo.
Il costo operativo di restare reattivi
La gestione reattiva degli endpoint fa più che rallentare i team. Consuma capacità, aumenta i costi del lavoro e rende più difficile controllare le attività legate alla sicurezza.
La ricerca di Splashtop ha rilevato che le organizzazioni spendono in media 133.000 $ all'anno in manodopera per la manutenzione degli endpoint. Il report ha inoltre rilevato che il ritardo nell'applicazione delle patch è collegato a incidenti di sicurezza, impatti sull'assicurazione informatica, tempi di inattività e risultati degli audit, mostrando come le sfide della manutenzione degli endpoint possano rapidamente diventare problemi a livello aziendale.
Questi risultati derivano spesso dagli stessi modelli operativi: strumenti frammentati, visibilità limitata, automazione incoerente e un eccessivo follow-up manuale.
Quando il lavoro sugli endpoint rimane reattivo, i team IT passano più tempo a rincorrere i problemi dopo che si presentano.
Cosa serve per passare a una gestione proattiva degli endpoint
Passare a una gestione proattiva degli endpoint inizia dall'identificazione delle lacune nei flussi di lavoro che mantengono reattivo il lavoro di routine. Il report completo analizza più nel dettaglio i cambiamenti operativi, ma la maggior parte dei team può iniziare concentrandosi su alcune aree fondamentali.
Consolida i flussi di lavoro degli endpoint dove possibile: riduci i passaggi di consegne non necessari tra gli strumenti usati per patching, inventario, risoluzione dei problemi, report e supporto remoto.
Migliora la visibilità in tempo reale sugli endpoint: offri ai team IT una visione più chiara dello stato delle patch, delle vulnerabilità, dello stato di salute degli endpoint e dei risultati della remediation.
Passa dall'automazione delle attività all'automazione basata su policy: standardizza il modo in cui patch, script, avvisi e azioni di remediation vengono applicati su dispositivi, gruppi e livelli di rischio.
Crea fiducia con controlli e reportistica: usa ambito di applicazione, approvazioni, audit log e report sui risultati così che l'automazione possa scalare con maggiore fiducia.
Collega il rilevamento alla risoluzione: aiuta i team a passare dall'identificazione di un problema alla sua risoluzione senza inutili cambi di strumento, rilavorazioni manuali o perdita di contesto.
Questi miglioramenti non devono avvenire tutti in una volta. Anche progressi incrementali possono ridurre il lavoro reattivo quando i team si concentrano sui flussi di lavoro che richiedono più tempo e creano più rischi.
In che modo Splashtop AEM aiuta i team a sbloccarsi
Splashtop AEM aiuta i team IT a ridurre il lavoro reattivo sugli endpoint riunendo visibilità, automazione, patching e risoluzione in un flusso di lavoro più connesso.
Invece di affidarsi a strumenti scollegati per controllare lo stato degli endpoint, distribuire aggiornamenti, analizzare i problemi e intervenire, i team possono gestire le principali operazioni sugli endpoint da un unico posto. Questo aiuta a ridurre i passaggi di consegne, migliorare l'esecuzione e offrire all'IT una visione più chiara di ciò che richiede attenzione.
Con Splashtop AEM, i team possono:
Visualizza lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e i dettagli di sistema da dashboard centralizzate
Automatizzare la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti
Identificare e dare priorità alle vulnerabilità con informazioni basate sui CVE
Applicare automazione e azioni di remediation basate su policy
Tieni traccia dell’inventario hardware e software su tutti i dispositivi gestiti
Passa dalla visibilità degli endpoint al supporto remoto quando è necessaria una risoluzione pratica dei problemi
Con Splashtop AEM, i team possono vedere cosa sta succedendo, agire più rapidamente sui problemi degli endpoint e confermare i risultati con meno follow-up manuale. Questo aiuta a spostare le operazioni sugli endpoint dalla manutenzione reattiva verso un modello più controllato e proattivo.
Scarica il report completo della ricerca
Molti team IT hanno già iniziato a modernizzare la gestione degli endpoint, ma il lavoro continua a sembrare reattivo quando strumenti, automazione e visibilità non sono completamente collegati. La manutenzione ordinaria richiede troppo tempo, il patching richiede troppo follow-up e i problemi degli endpoint passano attraverso troppi passaggi di consegne prima di essere risolti.
Il report di ricerca di Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, approfondisce il costo del lavoro reattivo sugli endpoint, i gap di maturità che frenano i team e i cambiamenti operativi che distinguono i team reattivi dalle operazioni pronte per l'autonomia.
Scarica il report completo per confrontare le tue operazioni sugli endpoint con i benchmark, valutare il livello di maturità del tuo team e capire cosa serve per uscire da questa situazione.