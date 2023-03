Accesso remoto: accesso desktop remoto e cloud computing

Quando fornisci ai tuoi dipendenti l'accesso remoto, puoi liberarli dal dover trovarsi in una posizione specifica in un momento specifico per portare a termine il loro lavoro. È stato ampiamente riferito che consentire ai dipendenti di lavorare in remoto aumenta la loro produttività e il loro coinvolgimento sul lavoro.

Ma come offri questa possibilità ai tuoi team? In effetti, la soluzione viene spesso presentata come una scelta tra il cloud e il desktop remoto. Il cloud è aumentato in popolarità negli ultimi anni, quindi molte aziende hanno domande sul perché avrebbero scelto il desktop remoto rispetto alla tecnologia più recente:

Perché il desktop remoto dovrebbe essere una soluzione rilevante per un'azienda in grado di incorporare la potenza del cloud computing nei propri processi?

o

Il cloud non può fare ciò che fa l'accesso al desktop remoto?

Tuttavia, la risposta a entrambe le domande è questa:

Confrontando il software desktop remoto e il cloud manca il punto.

Il cloud non sostituisce la tecnologia di accesso remoto e il software di accesso remoto non equivale a spostare l'ambiente IT nel cloud. Tuttavia, ci sono alcune somiglianze: sia il cloud che il software di accesso remoto consentono la collaborazione:

Nel cloud, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.

Con il software desktop remoto, è possibile accedere a un desktop specifico, ai file, alle applicazioni e a tutto il resto relativo a quel desktop da una posizione remota.

Software desktop remoto e strumenti basati su cloud non si escludono a vicenda. Sembra inutile discutere uno sull'altro. Ma ci sono motivi per cui l'informatica di accesso remoto è uno strumento essenziale per la tua azienda (anche se questa azienda sta già sfruttando il cloud):

Ti dà più flessibilità sul terreno

Alcune aziende sono tenute a conservare i propri dati e contenuti in locale per motivi legali. Altre volte, sono già stati effettuati investimenti nell'infrastruttura locale, e quindi alcune aziende hanno bisogno di software desktop remoto per consentire ai propri dipendenti di accedere ai propri computer da qualsiasi luogo con qualsiasi dispositivo.

Con le soluzioni cloud, i file di dati possono essere scaricati su computer remoti. Questo può presentare alcuni rischi senza funzionalità di protezione del dispositivo adeguate per proteggere eventuali copie locali dei file, scaricate attivamente dall'utente remoto o memorizzate nella cache quando i file vengono aperti e visualizzati.

Con soluzioni di accesso remoto come Splashtop, i file rimangono on-premise, sul computer originale, e la sessione remota supporta la visualizzazione e il controllo remoto del computer on-premise tramite una sessione di visualizzazione/streaming remota sicura. Il trasferimento di file tra sistemi è una funzionalità separata che può essere abilitata o disabilitata da un amministratore e la registrazione tiene traccia di tutti i file trasferiti. Tuttavia, in generale, la sessione di accesso remoto include solo lo streaming in cui una vista video crittografata del sistema viene trasmessa al computer di visualizzazione. Tutti i dati rimangono protetti sul computer locale.

Il software di accesso remoto è più efficiente per determinate attività

Se lavori nel settore IT, conoscerai il valore del software desktop remoto per l'acquisizione di un singolo computer da qualsiasi parte dell'azienda e l'esecuzione di aggiornamenti della sicurezza, la risoluzione dei problemi in tempo reale o semplicemente l'aggiornamento di determinate impostazioni senza dover lasciare la tua scrivania. Ciò consente di risparmiare molto tempo e di mantenere alti i livelli di produttività. Questo si estende anche ad altre pratiche aziendali tipiche, come la formazione del personale nelle risorse umane, quando il reparto risorse umane si trova a chilometri di distanza. Gli ingegneri del settore edile possono utilizzare l'elaborazione di accesso remoto per connettersi a sistemi, app e dispositivi e condividere queste risorse ovunque si trovino.

Il software per desktop remoto estende qualsiasi ambiente IT già esistente, cloud o nessun cloud. Consente una migliore collaborazione, e questo dovrebbe essere un fattore di considerazione per qualsiasi nuovo strumento aziendale.

Migliore collaborazione aziendale

L'importanza della collaborazione nel business non è una novità. A questo punto dovremmo tutti avere familiarità con i vantaggi di lavorare in un ambiente collaborativo:

Miglioramento delle prestazioni aziendali

Migliorare le competenze dei dipendenti

Condivisione delle informazioni per massimizzare l'efficienza

La collaborazione può portare a una riduzione dei costi

Maggiore produttività

Boost linea di fondo

La collaborazione è più importante in alcuni settori

La capacità di collaborare su un documento è buona; il reparto comunicazioni deve produrre rapidamente un comunicato stampa, ad esempio, e sono necessarie poche mani per farlo accadere. Ma la collaborazione in altri campi è spesso ancora più vitale.

In medicina, ad esempio, la collaborazione può essere la differenza tra la vita e la morte. Il software di accesso remoto può aiutare i medici e gli infermieri a prendersi cura di qualcuno in condizioni critiche. Possono inviare i dati dei pazienti a un collega per il loro input, monitorare dispositivi specializzati da un dispositivo mobile e ricevere rapidamente dati importanti per aiutare nelle decisioni vitali.

Le istituzioni mediche spesso preferiscono utilizzare software di accesso remoto per facilitare la collaborazione, perché può supportare in modo più affidabile desktop, apparecchi diagnostici, server, macchine a raggi X, ecc., senza rompersi o perdere una connessione di rete. Mantenere i dispositivi critici da guasti è essenziale. La possibilità di accedere ai dati in remoto senza sacrificare le precauzioni di sicurezza (come potrebbe accadere se si basassero sul cloud pubblico) consente a queste istituzioni di rispettare la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), le informazioni sanitarie protette (PHI) e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e ancora ottenere tutti i vantaggi dell'accesso remoto.

Trova la soluzione giusta per il tuo business

Non tutti i software di accesso remoto sono stati creati uguali. Se la tua azienda richiede un software di accesso remoto per impieghi gravosi, affidabile, sicuro ma anche facile da implementare, puoi beneficiare della gamma di prodotti Splashtopin grado di soddisfare tutte le tue esigenze di accesso remoto. Scegli una soluzione sofisticata e potente che sia anche conveniente. La tua azienda ti ringrazierà per questo.

Il software di accesso remoto è il modo più conveniente, sicuro e affidabile per garantire che la tua organizzazione disponga degli strumenti giusti per collaborare, essere flessibile nei suoi processi e consentire al personale di essere produttivo in modo ottimale, mantenendo la piena conformità alle normative di settore.

