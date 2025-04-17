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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen

Video: Come condividere lo schermo del dispositivo iOS 11 con Splashtop SOS

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Splashtop SOS consente la visualizzazione remota degli schermi iOS 11 (iPhone e iPad) per fornire supporto remoto.

Questo video mostra le istruzioni per la prima configurazione sul dispositivo iOS (aggiungendo il pulsante Registrazione Schermo al Centro di Controllo) e poi i passaggi per un utente per condividere gli schermi iOS con un tecnico che utilizza Splashtop SOS.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

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