Video: Come condividere lo schermo del dispositivo iOS 11 con Splashtop SOS

Splashtop SOS consente la visualizzazione remota degli schermi iOS 11 (iPhone e iPad) per fornire supporto remoto.
Questo video mostra le istruzioni per la prima configurazione sul dispositivo iOS (aggiungendo il pulsante Registrazione Schermo al Centro di Controllo) e poi i passaggi per un utente per condividere gli schermi iOS con un tecnico che utilizza Splashtop SOS.
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
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Splashtop SOS è il supporto remoto reso semplice — Connettiti ai dispositivi degli utenti con un semplice codice di sessione.