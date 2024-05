I 5 principali grattacapi IT e superarli con Splashtop Enterprise

Nityasha Wadalkar

Nityasha Wadalkar è un'esperta di marketing digitale con oltre 15 anni di esperienza nel marketing, nelle vendite e nell'IT. Attualmente, ricopre il ruolo di direttore dei prodotti e del marketing di Splashtop, fornitore leader di soluzioni per il mondo del lavoro ovunque. In questo ruolo, Nityasha è stata determinante nel guidare la crescita e l'innovazione dell'azienda, sfruttando la sua esperienza nella strategia e nell'analisi aziendale, nella difesa dei clienti e nel posizionamento dei prodotti. Al di fuori del lavoro, Nityasha ama trascorrere il tempo all'aria aperta con la sua famiglia di quattro persone, dedicandosi ad attività come l'escursionismo, il campeggio e la bicicletta.