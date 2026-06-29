Aggiornamenti e nuove funzionalità di Splashtop - Settembre 2018

Questa pagina contiene informazioni sulle nuove funzionalità e sugli aggiornamenti di Splashtop per il mese di settembre 2018.
Splashtop Personal app per iOS
L'app Splashtop Personal per iOS è stata aggiornata alla versione 2.7.6.0 il 9 settembre 2018.
Novità: L'interfaccia utente è stata migliorata per migliorare l'esperienza d'uso e gli effetti visivi.
Nuova funzione: L'opzione di sicurezza "Richiedi il permesso di connetterti" è stata migliorata. Il timer è più lungo e può essere configurato per rifiutare o consentire la connessione allo scadere del timer.
Nuova funzione: La posizione dei tasti freccia e della barra di scorrimento può essere configurata dal pulsante "Configura strumenti su schermo".
Nuova funzionalità: Aggiungi localizzazione per 5 lingue: tedesco, giapponese, portoghese, cinese semplificato e spagnolo.
Funzione rimossa (iPad): Immagine-nella-Immagine non è più supportata perché non è compatibile con iOS più recenti.
Miglioramenti della sicurezza.
Varie correzioni di bug
Aggiorna ora sull'App Store: Splashtop Personal per iPhone, Splashtop Personal per iPad
Clicca qui per scoprire le novità di Splashtop del mese scorso per agosto 2018, con importanti aggiornamenti per Splashtop Remote Access e Remote Support