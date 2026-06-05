Newsletter Splashtop - Agosto/Settembre 2018

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Settembre 2018
Le ultime notizie e suggerimenti su desktop remoto Splashtop, business, supporto remoto e mirroring dello schermo per IT, business, personale e formazione.
In primo piano: Splashtop annuncia Remote Access Pro
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Nuove funzionalità aggiunte ad agosto 2018 - visualizzazione compatta, mostra il nome del dispositivo, nuove scorciatoie da tastiera, >trasferimento di file da 4GB & altro!
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