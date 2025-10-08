Novità di Splashtop - Ottobre 2019

Questo mese Splashtop ha in serbo molte novità: il rilascio di nuove app, l'aggiunta di nuove funzioni alla tua console my.splashtop.com, nuove integrazioni, una nuova soluzione di assistenza remota e un nuovo programma di referral.
Nuova integrazione di Splashtop Remote Support con Zendesk
Splashtop Remote Support è ora integrato con il supporto Zendesk! Con pochi clic, è possibile avviare una sessione di accesso remoto al computer del cliente dall'interno della piattaforma di supporto Zendesk. Scopri di più su Splashtop Remote Support con Zendesk
Splashtop Enterprise per il supporto remoto
La nostra nuova soluzione di supporto remoto on-premise è ora disponibile come opzione se preferisci rispetto a una soluzione basata su cloud. Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise per il supporto remoto
Accesso remoto Splashtop per Linux
Siamo attualmente impegnati nel beta testing di un nuovo Splashtop Streamer per Linux che funziona con i pacchetti Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support. Puoi iscriverti subito alla beta su https://www.splashtop.com/linux.
Splashtop Business App 3.3.4.0 per Windows e Mac
Questa nuova versione (4 ottobre 2019 per Windows e 29 ottobre 2019 per Mac) presenta numerose novità e miglioramenti.
Rendering più veloce di elenchi di computer di grandi dimensioni
Vedere quale utente ha effettuato l'accesso nell'elenco dei computer
Vedere ulteriori informazioni facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome di un computer (versione del sistema operativo, utente e durata dell'ultima sessione)
Riconnessione automatica se una sessione viene interrotta a causa di un problema di connessione imprevisto
Supporto aggiornato della barra degli strumenti per multi-monitor, streamer Android e streamer Linux
Migliorata la funzione Assegna al gruppo
Migliore compatibilità con macOS Catalina (per client Mac)
Varie correzioni
Splashtop Streamer 3.3.4.0 per Windows e Mac
Questa versione è un aggiornamento importante che include nuove funzionalità, miglioramenti della sicurezza e della stabilità, una maggiore velocità di trasferimento dei file e varie correzioni di bug. Lo streamer per Windows è stato rilasciato il 7 ottobre 2019, seguito da quello per Mac il 29 ottobre 2019. Verrà distribuito automaticamente alle installazioni attuali nel corso delle prossime settimane oppure puoi aggiornare manualmente i tuoi streamer distribuiti tramite la tua console my.splashtop.com.
App Splashtop Business v2.7.8.1 per iOS
L'app Splashtop Business per iOS è stata aggiornata per supportare pienamente i nuovi iPhone e iPad Pro. Inoltre, questa nuova versione, rilasciata il 4 ottobre 2019, presenta queste nuove e migliorate funzionalità.
Nuova funzione: L'elenco dei computer è stato ridisegnato per mostrare un maggior numero di computer in una pagina e una visualizzazione delle cartelle ridisegnata.
Nuova funzione: La barra degli strumenti in sessione è stata ridisegnata ed è completamente configurabile.
Nuova funzione: Passa da una sessione di terminale all'altra su un computer remoto.
Nuove funzionalità: nuove azioni della barra degli strumenti per chattare, oscurare lo schermo, bloccare la tastiera e il mouse, incollare gli appunti come sequenze di tasti ed eseguire il riavvio e la riconnessione di Remote Support.
Nuova funzione: Accesso automatico alla schermata di login del computer remoto. Con il tuo permesso, l'applicazione può accedere automaticamente al computer remoto per te.
Varie correzioni di bug e miglioramenti nell'utilizzo della batteria
Miglioramenti alla console di My.splashtop.com
Miglioramento della formattazione delle opzioni durante la creazione dei pacchetti di distribuzione
Lo "schermo vuoto" è ora disponibile come opzione del pacchetto di distribuzione.
Nuova opzione "Usa la descrizione del computer di LogMeIn Central" per facilitare la migrazione da LogMeIn a Splashtop
Remote Support Premium ora visualizza lo stato di sicurezza degli endpoint per Avast (Free, Internet Security, Business e Premier) e Microsoft Security Essentials.
Guida e requisiti di sicurezza delle password migliorati per i nuovi account e per la modifica delle password.
Nuovo programma di referral Splashtop
Segnala ai tuoi amici e colleghi Splashtop ed entrambi verrete ricompensati quando inizieranno un nuovo abbonamento. Iscriviti al Programma Referral di Splashtop