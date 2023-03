I creativi hanno bisogno di velocità e Splashtop li offre

Se eri sintonizzato su Adobe® Max 2021, probabilmente avrai visto che Splashtop ha ancora una volta incrementato le prestazioni del lavoro a distanza per i creativi di tutti i settori, in particolare Gaming, Media & Entertainment e Education. Nel comunicato stampa di Splashtop abbiamo spiegato che i lavoratori creativi come sviluppatori di videogiochi, editor video, designer 3D e animatori possono ora godere di una velocità fino a 60 fotogrammi al secondo quando utilizzano le soluzioni di accesso remoto Splashtop.

Sono 60 fotogrammi al secondo. È il tipo di performance che i creativi e gli studenti apprezzano quando lavorano da remoto. Considera che Splashtop era già stato classificato ai vertici del settore dell'accesso remoto per prestazioni da Windows Report nell'articolo dell'aprile 2021, 5 migliori soluzioni di desktop remoto con frame rate elevati - e questo sulla base della nostra capacità di 40 fps. Con l'annuncio di oggi, superiamo quel livello di prestazioni (e la concorrenza) con un miglioramento della velocità del 50%, fino a 60 fps.

Gli utenti di Adobe Creative cloud hanno bisogno di soluzioni remote affidabili per lavorare in modo produttivo da qualsiasi luogo

I tuoi esperti creativi sono passati a lavorare a casa quando possibile. Si tratta di un cambiamento ineluttabile in tutti i settori. In effetti, Sue Skidmore, responsabile delle relazioni con i partner per il settore Video di Adobe, lo ha spiegato in questo modo:

"Negli ultimi 18 mesi il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, così come la necessità di soluzioni remote per gli utenti delle applicazioni Adobe Creative cloud®. Ora i creativi possono spingersi oltre i confini della creatività e della collaborazione, eseguendo attività come il montaggio video e la sincronizzazione audio-video e accedendo allo storage condiviso e all'altro hardware di cui hanno bisogno, da remoto. Con Splashtop, gli utenti Adobe possono utilizzare in modo sicuro i loro computer personali, i dispositivi Android, iOS e Chromebook per lavorare in modo produttivo, indipendentemente da dove si trovino".

I clienti di Adobe lavorano spesso con petabyte di filmati che richiedono una forte sincronizzazione A/V e la capacità di lavorare rapidamente. Splashtop eccelle in questo campo, anche quando si fa il remoting da un Mac a un altro Mac a seimila chilometri di distanza. Karl Soule di Adobe Video spiega così il valore di Splashtop: "Quando gli editor video si trovano a premere 3 o 4 tasti al secondo con i ritagli veloci che fanno i reparti promozionali, è fondamentale avere qualcosa di reattivo che mantenga la sincronizzazione A/V in linea. Questa è una delle aree in cui ho scoperto che Splashtop eccelle". Per saperne di più sul motivo per cui i clienti di Adobe M&E sfruttano Splashtop, leggi Adobe è appassionata di Splashtop.

Splashtop permette di lavorare a distanza senza stress e con un'alta qualità per le aziende del settore Media e Intrattenimento

Il risultato è che le aziende di M&E ora lavorano da remoto con la stessa qualità e le stesse prestazioni di cui godono in ufficio. Tra questi c'è khara, Inc. la società di progettazione e produzione video fondata da Hideaki Anno. Hanno prodotto la serie "Evangelion" e "Dragon Dentist" tra le altre opere.

In un recente caso di studio, il signor Shinnosuke Suzuki, un dirigente del dipartimento dei sistemi informativi di khara, Inc. ha condiviso l'esperienza di khara nell'utilizzo di Splashtop per la produzione e la pianificazione di video in remoto. Ha riferito che i creativi di khara hanno trovato molto interessante il trasferimento dello schermo ad alta velocità durante le sessioni remote. Suzuki ha aggiunto: "Le elevate prestazioni di Splashtop ci permettono di lavorare senza stress. È come se fossimo seduti al computer in ufficio".

L'accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop è estremamente semplice da implementare

Splashtop si installa in pochi minuti o ore e ha un'interfaccia molto semplice da usare. Come ha detto Andres Reyes, CTO di Boxel Studio , "Abbiamo sempre avuto la sensazione che voi aveste un'esperienza utente molto solida fin dall'inizio... È un'esperienza beata e senza problemi". È stato così veloce e facile implementare Splashtop, semplicemente magico! Tutto è facile: hai bisogno di aggiungere altri utenti? Clicca, clicca, super semplice!". Reyes ha inoltre affermato che,

Con le altre soluzioni che abbiamo provato, gli utenti dicevano: "È troppo ingombrante, è troppo lento, non è quello che volevo" e così via. Abbiamo implementato Splashtop e immediatamente abbiamo ricevuto e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". Così, si inizia a ottenere la soddisfazione degli utenti".

Le funzioni migliorate offrono ai creativi un accesso remoto immediato, facile da usare e ad alta velocità che include:

Frame rate fino a 60 FPS.

Latenza minima: riduce automaticamente al minimo la latenza e la variabilità della latenza.

Indicatori di prestazione: Stato delle prestazioni in tempo reale, compreso il frame rate al secondo (FPS) e i bit al secondo (BPS).

In fin dei conti, i tuoi creativi hanno bisogno di strumenti più performanti da remoto che permettano loro di collaborare, avere una forte sincronizzazione A/V e lavorare rapidamente, senza frustrazioni. Ecco perché abbiamo investito molto per aumentare le prestazioni e la facilità d'uso delle nostre soluzioni di accesso remoto. E perché continueremo a farlo per i nostri clienti.

Per saperne di più su Splashtop Remote Access for Media and Entertainment.