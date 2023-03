Splashtop e Sapphire Ventures - Una storia di amicizia e partnership

Abilitare il futuro del lavoro & Formazione: Perché Sapphire Ventures è entusiasta di continuare a collaborare con Splashtop

All'inizio di oggi, Splashtop ha annunciato un nuovo finanziamento di 50 milioni di dollari, raggiungendo l'ambita valutazione di 1 miliardo di dollari. Quest'ultimo round è stato guidato principalmente dall'investitore esistente Sapphire Ventures, un'azienda leader nel settore del venture capital che collabora con team visionari e fondi di venture per costruire aziende di rilievo.

La storia di Splashtop con Sapphire Ventures è iniziata nel 2010 con un'amicizia universitaria del MIT tra i fondatori di Splashtop che in seguito si è trasformata in una partnership professionale per vent'anni nella realizzazione e tra più aziende.

Per celebrare il nuovo annuncio, Sapphire Ventures ha condiviso la loro storia completa di Splashtop nel loro blog. Riassumiamo qui di seguito.

1. Le migliori soluzioni della categoria = crescita esplosiva guidata dai prodotti

Splashtop offre le sue soluzioni remote attraverso un'esperienza fluida e fluida per gli utenti a una frazione del costo dei concorrenti. I clienti amano il prodotto (4,8 stelle su G2Crowd e 93 NPS), e storicamente, l'azienda ha speso molto poco per le vendite e il marketing, tra cui zero sforzi di vendita in uscita fino ad oggi.

Nell'ultimo anno, la crescita di Splashtop di oltre il 160% su base annua è stata guidata dal sempre più diffuso modello di crescita basato sui prodotti. In altre parole, la maggior parte delle vendite di Splashtop è stata e continua ad essere un vero e proprio self-service con il solo tocco del prodotto. Inoltre, Splashtop offre un servizio clienti eccezionale (CSAT 90%+), che si traduce in una fidelizzazione costante di oltre il 115%.

Mentre Splashtop vede la domanda dei suoi prodotti salire alle stelle, il mercato è maturo per le tecnologie di lavoro a distanza, con quasi due terzi dei lavoratori statunitensi disposti a continuare a lavorare da remoto anche dopo la pandemia.

2. Fare il botto con l'apprendimento a distanza

Quando l'anno scorso le scuole sono state chiuse a causa del COVID, la maggior parte degli studenti ha dovuto affrontare interruzioni nell'istruzione, tra cui l'impossibilità di accedere ai computer della scuola e dell'università in tempo reale. La soluzione ad alte prestazioni di Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori permette a più di 200 scuole di fornire agli studenti un accesso remoto continuo da qualsiasi dispositivo come Chromebook, iPad, tablet Android e laptop personali ai computer della scuola. Gli studenti hanno a disposizione connessioni remote ad alte prestazioni, visualizzazione multi-monitor, audio remoto e streaming video fino a 4K per computer Windows e Mac, in modo che la loro esperienza di apprendimento sia ininterrotta.

3. Molte strade di crescita ancora da percorrere

Splashtop ha indubbiamente beneficiato delle tendenze del lavoro a distanza e dell'apprendimento a distanza che sono cresciute in popolarità prima di COVID, ma che sono esplose negli ultimi 11 mesi. Splashtop intende sfruttare questo nuovo round di finanziamenti per investire e sviluppare nuove vie di crescita, tra cui la crescita di Splashtop Enterprise, il lancio di nuovi prodotti in aree adiacenti ma complementari come la collaborazione e le soluzioni ZTNA (zero-trust network access), l'espansione geografica, nuove verticali e altro ancora.

Leggi il blog completo di Sapphire Ventures.

Informazioni su Sapphire Ventures

Sapphire Ventures è un'azienda leader nel settore del venture capital che collabora con team visionari e fondi di venture per costruire aziende di rilievo. Per quasi due decenni, Sapphire ha investito capitali, risorse e competenze in startup innovative e fondi di venture incentrati sulla tecnologia in tutto il mondo. Con oltre 4 miliardi di dollari in AUM tra Sapphire Ventures, Sapphire Partners e Sapphire Sport, e con membri del team ad Austin, Londra, Palo Alto e San Francisco, Sapphire è ben posizionata per aiutare a scalare le aziende e i fondi di venture, elevandoli a leader globali di categoria. Per saperne di più su Sapphire Ventures, visita sapphireventures.com.