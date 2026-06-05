Ricognizione dei prodotti per il 2023: Progressi nell'accesso remoto & Innovazioni

Quest'anno abbiamo fatto passi da gigante nel migliorare ulteriormente le nostre funzionalità di accesso e supporto remoto ad alte prestazioni, concentrandoci soprattutto sulla sicurezza e sull'efficienza dei team IT. I nostri utenti di settori come l'istruzione, i media e l'intrattenimento, l'industria manifatturiera, la sanità, il retail e il turismo hanno apprezzato moltissimo queste nuove funzionalità. Vediamo alcune aggiunte degne di nota per il 2023:
Gestione degli endpoint
Splashtop Antivirus con tecnologia Bitdefender
Abbiamo inaugurato Splashtop Antivirus per una maggiore sicurezza degli endpoint. Gli utenti hanno a disposizione la pluripremiata tecnologia antimalware di Bitdefender per proteggere i computer Windows e Mac, a un prezzo imbattibile. L'implementazione e la gestione dell'antivirus avvengono in modo semplice, dall'interno di Splashtop, eliminando la necessità di soluzioni aggiuntive. Il monitoraggio attivo, che impedisce a virus, malware e altre minacce di causare danni, rende i tuoi dispositivi sempre più sicuri. Ulteriori informazioni.
Azioni in background
Riduci notevolmente le interruzioni da parte dell'utente finale eseguendo attività critiche in background, senza prendere il controllo del computer remoto. Controlla tutte le app e i processi in esecuzione e chiudili utilizzando il Task manager remoto. Visualizza e modifica il registro di Windows. Visualizza i dispositivi installati e li attiva/disattiva, proprio come in Gestione dispositivi di Windows. Usa il Service Manager per controllare i servizi attivi e il loro comportamento all'avvio. Puoi eseguire tutte queste operazioni dall'app Splashtop Business o dalla console web. Ulteriori informazioni.
Avvisi aggiuntivi configurabili
Imposta gli avvisi e ricevi una notifica quando l'hardware viene aggiunto o rimosso sui tuoi computer gestiti.
Azioni smart
Elimina ulteriormente le attività IT manuali eseguendo automaticamente gli script creati dall'utente e attivati da un avviso personalizzato.
Dashboard
Inizia la giornata con un dashboard riassuntivo per monitorare e gestire gli endpoint con facilità. Il dashboard fornisce dettagli a colpo d'occhio sul conteggio degli endpoint, lo stato online/offline, i tipi di OS e le versioni, insieme a tooltip al passaggio del mouse per ulteriori informazioni. Puoi anche tenere traccia degli avvisi, delle minacce per endpoint e dello stato degli aggiornamenti di Windows. Controlla lo stato di Splashtop Antivirus, inclusi il conteggio delle minacce, il riepilogo delle azioni e le versioni delle definizioni dei virus. Inoltre, tieni d'occhio gli script e i compiti programmati in arrivo e completati.
Le funzionalità di gestione degli endpoint sono disponibili con i prodotti Splashtop Enterprise e Splashtop Remote Support.
Servizio di assistenza IT
Trascrizione della sessione
I tecnici e gli utenti finali possono ora chattare anche prima di avviare una connessione remota. La trascrizione della sessione mantiene anche un registro cronologico delle chat e delle azioni eseguite durante le sessioni di supporto.
Modulo di assistenza web
Il service desk offre diversi metodi di connessione remota, da quelli avviati dai tecnici tramite link di supporto o codici pin a 6 cifre, a quelli avviati dagli utenti finali tramite l'applicazione per desktop SOS Call e ora anche tramite webform. Con questo modulo web, i tecnici possono progettare un modulo di assistenza personalizzato che può essere perfettamente integrato in un sito web di assistenza. In questo modo gli utenti finali possono avviare senza problemi richieste di assistenza ogni volta che ne hanno bisogno, che vengono automaticamente inoltrate ai gruppi di tecnici appropriati.
Branding personalizzato
Metti in risalto il tuo marchio personalizzando l'app di supporto, che gli utenti finali scaricheranno, con il tuo logo e i tuoi colori.
Reportistica
Ora gli utenti possono facilmente fare un resoconto delle attività delle sessioni di supporto registrate, per verificare l'efficacia e la conformità.
Le funzionalità di supporto del service desk sono disponibili con Splashtop Enterprise.
Accesso remoto
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
Abbiamo inaugurato un nuovo pacchetto Remote Access pensato per i professionisti della creatività! Questo nuovo prodotto include funzionalità aggiuntive quali reindirizzamento dei dispositivi USB, passthrough del microfono, colore YUV 4:4:4 e audio ad alta fedeltà e consente un'esperienza di accesso remoto coinvolgente per artisti digitali, animatori, editor, broadcaster e designer. Ulteriori informazioni.
Wacom Bridge
Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia in collaborazione con Wacom che offre un'esperienza superiore ai professionisti creativi che hanno bisogno di utilizzare le tavolette Wacom su computer locali e remoti. Grazie al nuovo software proprietario incluso nei prodotti Splashtop, potrai sperimentare un'esperienza di disegno fluida e a bassa latenza utilizzando le tavolette Wacom, oltre a nuove opzioni per personalizzare l'esperienza dello stilo remoto. Puoi trasferire le impostazioni delle applicazioni creative sul computer locale senza doverle rifare sulle applicazioni del computer remoto. Ulteriori informazioni.
Reindirizzamento del dispositivo da/verso Mac
La nostra funzione di reindirizzamento dei dispositivi è ora disponibile sia su Windows che su Mac e consente agli utenti di collegare dispositivi USB come smart card, stampanti, HID e altro ancora al computer locale e di utilizzarli sul computer remoto come se fossero collegati direttamente al sistema remoto.
Prestazioni straordinarie
Con un significativo progresso volto a soddisfare gli esigenti requisiti della creatività digitale, le sessioni di Splashtop supportano ora una straordinaria velocità di 240 fps! Goditi un'esperienza di gioco, produzione video ed editing più coinvolgente e reattiva da remoto.
Elenco computer migliorato
Gestisci e accedi ai tuoi computer in modo più semplice grazie alla console migliorata. Il nuovo design mette in evidenza le informazioni che devi vedere e ti permette di personalizzare la visualizzazione e filtrare i computer in base a determinati parametri.
Sicurezza e gestibilità
Registrazione centralizzata delle sessioni nel cloud
Gli utenti possono ora imporre la registrazione di tutte le sessioni di desktop remoto Splashtop. Le sessioni vengono registrate interamente nel cloud e i tecnici non devono avviare o interrompere manualmente la registrazione. Tutte le registrazioni vengono archiviate sui server di Splashtop per 90 giorni e possono essere riprodotte o scaricate tramite la console web di Splashtop, a scopo di formazione e verifica. La possibilità di scaricare e riprodurre le registrazioni può essere controllata in base ai ruoli.
Conformità ISO/IEC 27001
Splashtop ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001! Grazie all'implementazione di framework di sicurezza come ISO e SOC 2, Splashtop offre agli utenti soluzioni di accesso remoto leader del settore, garantendo al contempo i più alti standard di gestione del rischio, resilienza informatica, eccellenza operativa e salvaguardia dei dati dei clienti. Ulteriori informazioni.
Supporto per un numero maggiore di computer
Con la nostra console migliorata, i team possono ora supportare facilmente più di 100.000 computer con la stessa grande reattività e velocità di Splashtop.
API aperte (Application Programming Interface)
Splashtop ha creato un framework per la fornitura di API. Gli utenti possono automatizzare i flussi di lavoro e integrare Splashtop nelle applicazioni esistenti per semplificare le operazioni IT. Operazioni come l'avvio di sessioni di supporto dai sistemi di ticketing e chat e la gestione di utenti, computer, permessi di accesso e gruppi possono essere svolte direttamente con le nostre API integrate nelle tue piattaforme.
Connettore Splashtop per connessioni RDP e VNC
Gli utenti possono accedere a computer e server da remoto attraverso Splashtop senza dover utilizzare una VPN o installare un agente di accesso remoto, ora anche tramite VNC oltre a RDP (il supporto SSH arriverà presto). Ulteriori informazioni.
Splashtop Enterprise offre la massima flessibilità, scalabilità e sicurezza per le aziende e le imprese di tutte le dimensioni.
Altri nuovi prodotti
Oltre a migliorare le sue soluzioni di accesso e supporto remoto, quest'anno Splashtop ha fatto passi da gigante nel rafforzare le sue offerte di sicurezza.
Foxpass
Splashtop ha acquisito Foxpass, un fornitore di soluzioni di accesso alla rete e ai server basate sul cloud e incentrate sull'identità per sistemi IT e DevOps. La piattaforma cloud RADIUS Server di Foxpass si integra con i principali fornitori di punti di accesso Wi-Fi e di reti private virtuali (VPN) e offre meccanismi moderni e privi di password per garantire che i dipendenti non condividano le password e possano accedere solo ai server e alle reti di cui hanno bisogno, solo quando necessario. Ulteriori informazioni.
Secure Workspace
È stato presentato il nuovo prodotto per la sicurezza ed è stato esteso il programma di accesso anticipato a clienti selezionati. Splashtop Secure Workspace adotta un approccio completo per affrontare i difficili problemi legati alla gestione degli accessi. Gestisci in modo facile e sicuro l'accesso di terzi con un semplice link. Ulteriori informazioni.
Ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri prodotti e le nostre offerte per offrire ai clienti un valore maggiore. La nostra roadmap di prodotti è fortemente guidata dalle esigenze dei clienti e dalle richieste del mercato; resta sintonizzato per ulteriori miglioramenti d'impatto nei prossimi mesi.
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