L'eccellenza della sicurezza di Splashtop: Certificazione ISO 27001 raggiunta!

Nel nostro panorama digitale in rapida evoluzione, l'importanza di solide misure di sicurezza non viene mai ribadita abbastanza. Con un impegno costante nel dare priorità alla sicurezza, Splashtop continua a dare l'esempio nel settore dell'accesso remoto.
Abbiamo recentemente annunciato che Splashtop ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001, a testimonianza della nostra costante ricerca dei più alti standard di sicurezza informatica, protezione dei dati e conformità alle normative. In questo post analizzeremo cosa significa per i nostri utenti e per la comunità Splashtop in generale.
Cos'è ISO 27001?
La certificazione ISO 27001, sviluppata in collaborazione dall'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization o ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce i requisiti per la creazione, l'implementazione, il mantenimento e il costante perfezionamento di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS).
Questa certificazione fornisce una metodologia sistematica per la gestione e la protezione dei dati aziendali sensibili, garantendone la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità.
Le organizzazioni che intraprendono il rigoroso percorso per ottenere questa certificazione fanno una dichiarazione forte di impegno per la salvaguardia delle informazioni sensibili e per l'istituzione di potenti controlli di sicurezza.
Per Splashtop non si tratta solo di soddisfare un benchmark di settore, ma di garantire che i nostri utenti possano fidarsi completamente di noi, sapendo sempre che i loro dati sono al sicuro.
L'impegno di Splashtop per la sicurezza
Con l'espandersi dell'orizzonte digitale, si espande anche quello delle minacce. Splashtop è consapevole che il raggiungimento di un ecosistema sicuro è un viaggio continuo, nel quale ci impegniamo a stare sempre un passo avanti.
La nostra acquisizione di Foxpass sottolinea questo impegno. Non si è trattato solo di una mossa strategica di espansione aziendale, ma di un passo ponderato per rafforzare il nostro portafoglio di sicurezza, rispondendo in particolare alle esigenze uniche delle piccole e medie imprese (PMI) e dei Provider di Servizi Gestiti (MSP). L'integrazione della soluzione RADIUS di Foxpass cloud è stata fondamentale per supportare il single sign-on (SSO) e politiche di sicurezza coerenti per il Wi-Fi negli uffici Splashtop di tutto il mondo. Queste misure sono state fondamentali per permetterci di allinearci agli standard di conformità ISO.
Ma non ci siamo fermati lì.
Nel febbraio 2023, Splashtop ha stretto una partnership allargata con Bitdefender, un colosso della sicurezza informatica. Questa alleanza è nata per amplificare le nostre misure di protezione, in particolare per i team di MSP e IT, introducendo funzionalità antivirus all'avanguardia. Garantendo la migliore difesa possibile contro le minacce informatiche, puntiamo a consolidare ulteriormente la fiducia dei nostri utenti nei nostri confronti.
Queste collaborazioni strategiche e i loro continui miglioramenti sono la dimostrazione dell'incessante ricerca di Splashtop di creare le offerte di accesso remoto più olistiche e sicure del settore.
Perché le aziende si affidano a Splashtop
In un'epoca in cui le interazioni digitali sono fondamentali, il peso della fiducia tra un fornitore di servizi e i suoi utenti è di primaria importanza. Poiché il panorama dell'accesso remoto diventa sempre più complesso, le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di partner affidabili che non scendano a compromessi con la sicurezza. Ecco perché Splashtop è un partner affidabile per molti.
Progressi costanti nelle misure di sicurezza: la nostra recente certificazione ISO 27001 è solo l'ultimo capitolo della nostra continua storia di miglioramenti della sicurezza. Con ogni aggiornamento e funzionalità, Splashtop si impegna a rafforzare le barriere che proteggono i nostri utenti.
Conformità agli standard globali: oltre a ISO 27001, Splashtop è allineato con molti standard e regolamenti governativi e di settore. Le nostre soluzioni sono conformi all'RGPD e a SOC 2. Inoltre, offriamo supporto per HIPAA, FERPA, PCI e molti altri requisiti critici del settore. Questa ampia adesione agli standard globali sottolinea il nostro approccio olistico alla protezione e alla sicurezza dei dati.
Approvazioni e collaborazioni: le nostre collaborazioni con leader di settore come Foxpass e Bitdefender aumentano le nostre offerte di sicurezza e confermano il nostro impegno per l'eccellenza.
Soluzioni su misura per esigenze diverse: dalle PMI alle aziende Fortune 500, Splashtop offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende di ogni dimensione. Questa flessibilità e la nostra robusta sicurezza ci rendono la scelta preferita di molti.
Servizio clienti trasparente e reattivo: la fiducia si basa su una comunicazione aperta e su un servizio tempestivo. Il nostro team di assistenza clienti dedicato garantisce che dubbi, domande e feedback vengano affrontati rapidamente, promuovendo un senso di sicurezza e di vicinanza tra i nostri utenti.
Il viaggio di Splashtop non consiste solo nell'offrire soluzioni di accesso remoto di alto livello, ma anche nel costruire e alimentare la fiducia. E mentre continuiamo a innovare e ad espanderci, il fondamento di questa fiducia, ovvero la sicurezza, rimarrà sempre la nostra stella polare.
Ulteriori informazioni su Splashtop
Il percorso di Splashtop per ottenere la certificazione ISO 27001 è un traguardo significativo del nostro costante impegno per l'eccellenza nella sicurezza.
Mentre riflettiamo sui nostri risultati e guardiamo al futuro, la nostra promessa alla comunità globale rimane invariata: elevare continuamente i nostri standard, innovare in modo responsabile e rafforzare la fiducia che milioni di persone hanno riposto in noi.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare a questo traguardo per la loro fiducia e la collaborazione. E a chi sta scoprendo Splashtop diamo il benvenuto a un mondo in cui l'accesso remoto incontra una sicurezza senza pari.
Per conoscere meglio le pluripremiate soluzioni di accesso remoto e assistenza di Splashtop e per scoprire in che modo stiamo plasmando il futuro delle interazioni digitali sicure, ti invitiamo a informarti sulle soluzioni di Splashtop.