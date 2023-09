L'eccellenza della sicurezza di Splashtop: Certificazione ISO 27001 raggiunta!

Nel nostro panorama digitale in rapida evoluzione, l'importanza di solide misure di sicurezza non può essere sopravvalutata. Con un impegno costante nel dare priorità alla sicurezza, Splashtop continua a dare l'esempio nel settore dell'accesso remoto.

Abbiamo recentemente annunciato che Splashtop ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001, a testimonianza della nostra costante ricerca dei più alti standard di sicurezza informatica, protezione dei dati e conformità alle normative. In questo blog analizzeremo cosa significa per i nostri utenti e per la comunità Splashtop in generale.

Cos'è la ISO 27001?

La ISO 27001, sviluppata in collaborazione dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce i requisiti per la creazione, l'implementazione, il mantenimento e il costante perfezionamento di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS).

Questa certificazione fornisce una metodologia sistematica per la gestione e la protezione dei dati aziendali sensibili, garantendone la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità.

Le organizzazioni che intraprendono il rigoroso percorso per ottenere questa certificazione fanno una dichiarazione forte. È una dichiarazione di impegno per la salvaguardia delle informazioni sensibili e per l'istituzione di potenti controlli di sicurezza.

Per Splashtop non si tratta solo di soddisfare un benchmark del settore, ma di garantire che i nostri utenti possano fidarsi implicitamente di noi, sapendo che i loro dati sono al sicuro.

L'impegno di Splashtop per la sicurezza

Con l'espandersi dell'orizzonte digitale, si espande anche il panorama delle minacce. Splashtop è consapevole che il raggiungimento di un ecosistema sicuro è un viaggio continuo e noi ci impegniamo a stare sempre un passo avanti.

La nostra acquisizione di Foxpass sottolinea questo impegno. Questa mossa strategica non è stata solo un'espansione aziendale, ma un passo calcolato per rafforzare il nostro portafoglio di sicurezza, rispondendo in particolare alle esigenze uniche delle piccole e medie imprese (PMI) e dei Provider di Servizi Gestiti, Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs). L'integrazione della soluzione RADIUS di Foxpass cloud è stata fondamentale per supportare il single sign-on (SSO) e politiche di sicurezza coerenti per il Wi-Fi in tutti gli uffici globali di Splashtop. Queste misure hanno avuto un ruolo fondamentale nell'aiutarci ad allinearci agli standard di conformità ISO.

Ma non ci siamo fermati lì.

Nel febbraio 2023, Splashtop ha stretto una partnership allargata con Bitdefender, un titano della sicurezza informatica. Questa alleanza è pensata per amplificare le nostre misure di protezione, in particolare per i team di MSPs e IT, introducendo funzionalità antivirus all'avanguardia. Garantendo la migliore difesa possibile contro le minacce informatiche, puntiamo a consolidare ulteriormente la fiducia dei nostri utenti nei nostri confronti.

Queste collaborazioni strategiche e i loro continui miglioramenti esemplificano l'incessante ricerca di Splashtop di creare le offerte di accesso remoto più olistiche e sicure del settore.

Perché le aziende si affidano a Splashtop

In un'epoca in cui le interazioni digitali sono fondamentali, il peso della fiducia tra un fornitore di servizi e i suoi utenti è di primaria importanza. Poiché il panorama dell'accesso remoto diventa sempre più complesso, le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di partner affidabili che non scendano a compromessi con la sicurezza. Ecco perché Splashtop è un partner affidabile per molti.

Progressi costanti nelle misure di sicurezza: La nostra recente certificazione ISO 27001 è solo un capitolo della nostra continua storia di miglioramenti della sicurezza. Con ogni aggiornamento e funzionalità, Splashtop si impegna a rafforzare le mura che proteggono i nostri utenti. Conformità agli standard globali: Oltre alla ISO 27001, Splashtop è allineato con molti standard e regolamenti governativi e di settore. Le nostre soluzioni sono conformi alle norme RGPD e SOC 2. Inoltre, offriamo supporto per HIPAA, FERPA, PCI e molti altri requisiti critici del settore. Questa ampia adesione agli standard globali sottolinea il nostro approccio olistico alla protezione e alla sicurezza dei dati. Approvazioni e collaborazioni: Le nostre collaborazioni con leader del settore come Foxpass e Bitdefender aumentano le nostre offerte di sicurezza e confermano il nostro impegno per l'eccellenza. Soluzioni su misura per esigenze diverse: Dalle PMI alle aziende Fortune 500, Splashtop offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze uniche di aziende di ogni dimensione. Questa flessibilità e la robusta sicurezza ci rendono la scelta preferita di molti. Servizio clienti trasparente e reattivo: La fiducia si basa su una comunicazione aperta e su un servizio tempestivo. Il nostro team di assistenza clienti dedicato garantisce che dubbi, domande e feedback vengano affrontati rapidamente, promuovendo un senso di sicurezza e di appartenenza tra i nostri utenti.

Il viaggio di Splashtop non consiste solo nell'offrire soluzioni di accesso remoto di alto livello, ma anche nel costruire e alimentare la fiducia. E mentre continuiamo a innovare e ad espanderci, il fondamento di questa fiducia - la sicurezza - rimarrà sempre la nostra stella guida.

Ulteriori informazioni su Splashtop

Il percorso di Splashtop per ottenere la certificazione ISO 27001 è una pietra miliare significativa del nostro costante impegno per l'eccellenza nella sicurezza.

Mentre riflettiamo sui nostri risultati e guardiamo al futuro, la nostra promessa alla comunità globale rimane invariata: elevare continuamente i nostri standard, innovare in modo responsabile e rafforzare la fiducia che milioni di persone hanno riposto in noi.

Grazie per la fiducia e la collaborazione con coloro che hanno viaggiato con noi finora. E a chi sta scoprendo Splashtop, diamo il benvenuto a un mondo in cui l'accesso remoto incontra una sicurezza senza pari.

Per un approfondimento sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e assistenza di Splashtop e per scoprire come stiamo dando forma al futuro delle interazioni digitali sicure, ti invitiamo a saperne di più sulle soluzioni di Splashtop.