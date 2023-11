Semplificare i flussi di lavoro IT con le API aperte di Splashtop

Il modo in cui lavoriamo è in continua evoluzione e i tecnici IT devono adattarsi rapidamente per stare al passo con i tempi. Un numero sempre maggiore di aziende sta passando a politiche ibride e remote, il che aggiunge un ulteriore livello di lavoro a chi svolge ruoli di help desk o tecnico IT. Per gli amministratori di sistema, gestire tutto può diventare ancora più complesso.

Trovare il software giusto per gestire più dispositivi e supportare il tuo team può essere una sfida. Fortunatamente, uno strumento di accesso remoto come Splashtop Enterprise può aiutare i professionisti IT a snellire i loro flussi di lavoro e ad aumentare la loro efficienza.

I professionisti dell'IT devono essere il più efficienti possibile per garantire che i dispositivi siano ben gestiti, aggiornati e per ridurre i tempi di inattività quando gli utenti finali riscontrano problemi. Un modo per migliorare l'efficienza è automatizzare le attività di routine in modo che il tuo team possa concentrarsi sulle cose che richiedono maggiore attenzione.

Splashtop Enterprise offre funzionalità API aperte per automatizzare le attività che normalmente si eseguono manualmente. Grazie alle API aperte di Splashtop Enterprise, i tecnici IT possono personalizzare i flussi di lavoro, ridurre i tempi di inattività e migliorare le capacità di assistenza.

I vantaggi dell'utilizzo delle API aperte di Splashtop

Le API aperte di Splashtop consentono al tuo team IT di personalizzare i processi e portare i flussi di lavoro a un livello superiore. Ecco alcuni esempi su come utilizzare al meglio l'API aperta di Splashtop.

Automatizza le attività di routine

Capire come automatizzare le attività di routine è un'abilità essenziale che ogni tecnico IT dovrebbe avere nel proprio arsenale. Gestire centinaia di dispositivi e utenti può essere un compito impegnativo: ecco perché l'automazione è la migliore amica dei tecnici IT.

L'API aperta di Splashtop consente ai tecnici di creare script che aiutano ad automatizzare attività che manualmente possono richiedere giorni di lavoro. Ad esempio, se un tecnico sta configurando i dispositivi per un team numeroso, può gestire più computer contemporaneamente e assegnarli a un gruppo specifico. Se il tecnico deve aggiornare regolarmente i dispositivi, può farlo rapidamente senza dover trovare manualmente ogni dispositivo e aggiornarlo di persona.

Le attività che possono essere automatizzate utilizzando le API aperte di Splashtop includono:

Provisioning degli utenti: Crea, gestisci e aggiorna gli account utente senza sforzo, assicurando che tutti i membri della tua organizzazione abbiano le giuste autorizzazioni e impostazioni di accesso.

Aggiornamenti software: Mantieni aggiornati i software e le applicazioni del tuo ambiente IT senza dover ricorrere a installazioni manuali.

Backup dei dati: Esegui i backup dei dati in modo sistematico, riducendo il rischio di perdita dei dati e garantendo la continuità aziendale.

Enhance Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza Flussi di lavoro

Le API aperte di Splashtop si integrano perfettamente con i sistemi di assistenza, come avviene con le nostre integrazioni precostituite con Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk e altri ancora, rendendo l'assistenza e la risoluzione dei problemi un gioco da ragazzi:

Crea sessioni di supporto: Genera facilmente link alle sessioni di supporto, consentendoti di collegarti rapidamente ai computer degli utenti finali.

Connettività in tempo reale: Avvia sessioni di assistenza e connettiti ai dispositivi degli utenti finali all'istante, consentendo una rapida risoluzione dei problemi.

Registri completi: Recupera i log delle sessioni, i log dei trasferimenti di file, le trascrizioni delle chat e altro ancora, tutti elementi che possono essere fondamentali per diagnosticare e documentare le interazioni di assistenza.

Migliorando le funzionalità di assistenza, queste API non solo snelliscono i processi di assistenza, ma portano anche a una risoluzione più rapida dei problemi, a una maggiore soddisfazione degli utenti finali e a operazioni di assistenza IT più efficienti.

Gestisci i registri in modo semplice

Le API aperte di Splashtop possono aiutare a consolidare le informazioni chiave provenienti da più dispositivi in un'unica posizione centrale. I tecnici possono sviluppare degli script per personalizzare l'archiviazione delle informazioni in un unico posto, in modo da ridurre al minimo la quantità di registrazioni manuali che devono fare e ridurre al minimo il passaggio da uno strumento all'altro. Questo tipo di consolidamento è particolarmente utile per i team che hanno strumenti o processi personalizzati, perché possono facilmente personalizzare il flusso di lavoro grazie alle API aperte di Splashtop.

I log sono la spina dorsale delle operazioni IT e forniscono informazioni sulle sessioni, sulla cronologia delle configurazioni e sulla gestione degli endpoint. Con le API aperte di Splashtop, gestire i log diventa un gioco da ragazzi:

Recupera i registri di sessione: Accedi ai registri dettagliati delle sessioni per tenere traccia delle attività e risolvere i problemi in modo efficace.

Cronologia delle configurazioni: Monitora le modifiche e gli aggiornamenti apportati alle configurazioni nel corso del tempo, garantendo la conformità e la sicurezza.

Gestione degli endpoint: Tieni d'occhio i tuoi dispositivi endpoint, gestendoli in modo efficiente e proattivo.

Consideriamo come funzionerebbe in pratica: un tecnico risponde a un ticket inviato da un utente finale. Una volta che il tecnico ha terminato l'assistenza all'utente finale, le informazioni saranno automaticamente estratte da quella sessione nel ticket e documentate senza che il tecnico debba fare alcun lavoro manuale.

La gestione dei log non solo semplifica il processo di auditing, ma aiuta anche i professionisti IT a prendere decisioni informate e a mantenere una storia ben documentata delle attività IT.

Come iniziare con le API aperte di Splashtop

I tecnici IT possono ottenere diversi vantaggi sfruttando le API aperte di Splashtop:

Risparmio di tempo: Le API aperte di Splashtop automatizzano le attività di routine, liberando il tempo dei tecnici IT che possono così concentrarsi su iniziative strategiche e sulla risoluzione di problemi complessi piuttosto che sul lavoro manuale e ripetitivo. Risoluzione più rapida dei problemi: Grazie alle funzionalità di supporto migliorate, i team IT possono creare e gestire sessioni di supporto senza alcuno sforzo, con una risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore soddisfazione degli utenti finali. Risoluzione efficiente dei problemi: Documenta automaticamente i log completi, compresi i log delle sessioni, le trascrizioni delle chat e la cronologia delle configurazioni. Questo semplifica la risoluzione dei problemi, rendendo più facile per i tecnici IT diagnosticare e risolvere i problemi in modo efficace. Flussi di lavoro personalizzati: I team IT possono adattare le soluzioni alle loro esigenze specifiche creando applicazioni personalizzate o integrando sistemi di terze parti, ottimizzando così i flussi di lavoro per l'efficienza del team. Efficienza dei costi: L'automazione, l'assistenza semplificata e gli errori ridotti al minimo si traducono in una riduzione dei costi, consentendo alle aziende di allocare le risorse in modo più efficace e di investire in iniziative IT strategiche.

Visita la nostra pagina di supporto per saperne di più sulla connessione alle API aperte di Splashtop .

Prova Splashtop gratis

Se stai valutando le opzioni per un software di accesso remoto, prendi in considerazione uno strumento che ti permetta di personalizzare il flusso di lavoro con le API. Con Splashtop Enterprise, gli amministratori e i responsabili IT possono trasformare le loro attività automatizzando i processi e gestendo i flussi di lavoro in modo efficiente. Sei interessato a scoprire come Splashtop Enterprise può migliorare i tuoi flussi di lavoro? Contatta il nostro team di vendita per iniziare.

