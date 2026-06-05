Intervista della BBC a Mark Lee di Splashtop sull'accesso remoto al computer WFH

Il CEO di Splashtop Mark Lee è stato recentemente ospite del World Business Report della BBC. Si è unito ad altri leader aziendali, discutendo del trend globale WFH/Work from Home.
Puoi ascoltare l'episodio completo qui. Mark inizia a parlare alle 16:38.
Ecco una trascrizione della parte di Mark dell'intervista della BBC
Per coloro che non hanno familiarità con l'accesso remoto da Splashtop, cosa significa veramente?
I nostri prodotti consentono agli utenti di accedere in modo sicuro ai loro computer remoti da qualsiasi luogo. Le persone potrebbero usare i loro personal computer, tablet, dispositivi mobili, e noi lo rendiamo super sicuro.
Come va la faccenda?
Abbiamo visto un forte picco di traffico nelle ultime settimane. Molte aziende saltano a bordo per fornire ai propri dipendenti prodotti di accesso remoto.
Direi che abbiamo oltre 10 volte la solita richiesta.
Offriamo i nostri prodotti gratuitamente in alcune regioni colpite dal virus, e abbiamo anche pesantemente scontato i nostri prodotti per molte aziende
Pensi che quando tutto questo sarà finito, ci sarebbe di nuovo un senso di normalità? In realtà, cosa è successo ora con più persone che lavorano da casa, pensi che continuerebbe?
Noi crediamo di sì. Penso che tutta questa crisi abbia incorporato una mentalità in molte aziende che hanno davvero bisogno di business continuity — Come si fa a gestire il business di fronte a disastri naturali, pandemia e tutti i potenziali eventi che potrebbero accadere.
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Risposta all'epidemia di Coronavirus — Mark Lee, cofondatore e CEO, Splashtop