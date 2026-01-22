accesso remoto è uno strumento essenziale per un lavoro a distanza efficiente e sicuro. Questa tecnologia permette ai dipendenti di accedere ai loro dispositivi di lavoro, progetti, software e strumenti specializzati in movimento, così da poter rimanere produttivi ovunque si trovino.
Tuttavia, per alcune soluzioni di accesso remoto, la configurazione e l'integrazione possono essere un processo lento e complesso. Le aziende moderne devono integrare rapidamente i dipendenti, specialmente in ambienti remoti e ibridi, ma senza una configurazione di accesso remoto veloce, potrebbero volerci giorni per connettere i dipendenti. Soluzioni comuni, come l'uso di dispositivi di “shadow IT”, possono sembrare più veloci, ma possono creare vulnerabilità significative per la sicurezza.
La buona notizia è che i team IT possono implementare accesso remoto sicuro in meno di 10 minuti. Con la soluzione giusta, come Splashtop, è facile configurare rapidamente l'accesso remoto per i dipendenti senza sacrificare la sicurezza. Tenendo presente ciò, esaminiamo le sfide dell'implementazione dell'accesso remoto e come superarle.
Ostacoli comuni che rallentano il deployment dell'accesso remoto
Prima di poter rapidamente implementare l'accesso remoto, dobbiamo prima comprendere gli ostacoli che potrebbero rallentarlo. Diversi ostacoli comuni possono ritardare, rallentare o ostacolare il processo di implementazione, costando tempo prezioso a aziende e dipendenti.
Innanzitutto, ci sono compiti manuali da considerare. Quando i team IT devono fornire manualmente account, configurare permessi, e così via, il processo può rallentare notevolmente. Allo stesso tempo, questi passaggi non possono essere accelerati; altrimenti, gli agenti IT potrebbero perdere qualcosa di importante.
Allo stesso modo, quando l'utente deve configurare il proprio account, se il processo è complesso e confuso, può rallentare anche questo processo. L'installazione e l'integrazione dovrebbero essere rapide, semplici ed efficienti, e il software per accesso remoto dovrebbe essere facile da usare. Ridurre la complessità aiuta a garantire un deployment più rapido.
Quando le aziende si affidano a VPN (reti private virtuali) per l'accesso, anche la configurazione delle VPN può essere lenta. Anche in quel caso, dipendono fortemente dalla velocità della rete e dalla qualità della connessione, il che può portare a ulteriori rallentamenti.
Negli ambienti di lavoro ibridi e con accesso remoto, soprattutto per le aziende con politiche Bring-Your-Own-Device (BYOD (portare il dispositivo)), la compatibilità dei dispositivi può essere un problema significativo. Se il software di accesso remoto dell'azienda non è compatibile con il dispositivo di un dipendente o non supporta più sistemi operativi, può richiedere tempo e sforzo trovare soluzioni alternative o modi alternativi per connettersi.
Infine, la sicurezza è sempre della massima importanza, ma le revisioni di sicurezza possono richiedere molto tempo. I team IT devono assicurarsi che il software di accesso remoto soddisfi i loro requisiti di sicurezza e che ogni dispositivo sia adeguatamente protetto, il che è necessario ma lungo.
Cosa richiede effettivamente un Setup di accesso remoto di 10 minuti
Quindi, dati questi ostacoli, come possiamo superarli? L'accesso remoto può essere configurato rapidamente, ma ci sono alcuni requisiti necessari per garantire una configurazione e un accesso rapidi:
Nessuna riconfigurazione di rete: L'impostazione rapida dell'accesso remoto non dovrebbe richiedere ai team IT di riconfigurare le loro reti. La soluzione dovrebbe connettersi facilmente alla rete e ai dispositivi esistenti di un'azienda, consentendo un'installazione e un deployment rapidi.
Installazione facile dell'agente: Installare agenti pesanti o complessi su più endpoint può rallentare il deployment, ma un agente di accesso remoto leggero che si installa in pochi minuti aiuta ad accelerare la configurazione senza aggiungere sovraccarico operativo.
Gestione centralizzata degli utenti: La gestione degli utenti non dovrebbe essere un processo complicato. Una soluzione con gestione centralizzata degli utenti facilita i team IT nella gestione di più account per un'installazione, una configurazione e un supporto più rapidi.
Autenticazione forte: Utilizzare strumenti di autenticazione potenti, come l'autenticazione multi-fattore (MFA), aiuta a garantire la sicurezza senza compromettere la velocità. Questi strumenti aiutano a garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso, anche se i loro account o password sono compromessi.
Passaggi chiari e ripetibili: La configurazione dell'utente dovrebbe essere semplice ogni volta, con passaggi coerenti per ogni utente. Questa semplicità porta a efficienza e velocità, assicurando che ogni utente possa essere aggiunto rapidamente.
Come Splashtop consente un accesso remoto rapido e sicuro
Ovviamente, il software che si utilizza è uno dei fattori più critici per un accesso remoto veloce e sicuro. Per questo, il modello di accesso remoto di Splashtop è la scelta giusta, poiché Splashtop è progettato per velocità, sicurezza e accessibilità, permettendo ai dipendenti di accedere ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.
Splashtop utilizza l'accesso a livello di dispositivo anziché l'accesso VPN a livello di rete, quindi non richiede configurazioni VPN complesse o dipendenze di rete. Allo stesso tempo, supporta sia l'accesso supervisionata che non supervisionata, con solo un leggero agente installato sui dispositivi di destinazione per l'accesso remoto non supervisionata.
Inoltre, Splashtop offre supporto multipiattaforma, consentendo ai dipendenti di lavorare su una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, iOS, Android, Linux e altro ancora. Indipendentemente dai dispositivi che usano, possono connettersi rapidamente tramite integrazione con autenticazione singola (SSO) con fornitori di identità come Azure, Okta e Google.
Splashtop è anche progettato per la sicurezza e include funzionalità come l'autenticazione a più fattori e la crittografia standard del settore per proteggere ogni sessione remota. L'accesso degli utenti è gestito con controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) e sicurezza zero-trust, garantendo che gli utenti possano accedere solo agli strumenti e alle reti per i quali sono autorizzati.
Passo dopo passo: Configura l'accesso remoto in meno di 10 minuti
Se vuoi configurare un accesso remoto sicuro con Splashtop, puoi farlo funzionare in meno di dieci minuti. Basta seguire questi passaggi e sarai pronto a lavorare da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia:
Crea un account Splashtop e scegli un piano di accesso remoto.
Installa lo Splashtop Streamer sul computer di lavoro dell'impiegato e invitalo via email.
Assegna le autorizzazioni di accesso e i gruppi di dispositivi.
Abilita SSO e autenticazione a più fattori.
Fai accedere l'utente e connettersi al loro dispositivo.
Ciascuno di questi passaggi richiede in genere solo pochi minuti per un singolo utente, consentendo ai team IT di configurare e integrare rapidamente i dipendenti, a seconda del loro ambiente e configurazione dell'identità.
Migliori pratiche di sicurezza per l'accesso remoto
Ovviamente, configurare rapidamente i programmi di accesso remoto non ha importanza se non sono sicuri. Splashtop è progettato pensando alla sicurezza e offre diversi controlli di sicurezza avanzati, ma le organizzazioni dovrebbero comunque seguire le migliori pratiche di sicurezza per l'accesso remoto.
Le migliori pratiche di Cybersecurity includono:
Imponi l'autenticazione multi-fattore: MFA è un modo sicuro e affidabile per verificare gli utenti quando effettuano il login. Anche se la password e le credenziali di un utente vengono rubate, l'uso di un secondo fattore per autenticarli aiuta a tenere fuori gli aggressori e convalida l'identità dell'utente.
Limita l'accesso a dispositivi specifici: Limitare l'accesso aiuta a garantire che gli utenti si connettano solo con dispositivi approvati e sicuri, tenendo fuori gli attaccanti se usano credenziali rubate.
Usare le autorizzazioni basate sui ruoli: Il controllo degli accessi basato sui ruoli e la sicurezza a zero trust limitano l'accesso degli utenti agli strumenti e alle aree di rete approvati in base ai loro ruoli e necessità, e la frequente verifica degli utenti aiuta a garantire che, anche se un account viene compromesso, il danno sia contenuto.
Abilita il logging delle sessioni e gli avvisi: Se un account compromesso cerca di accedere, vuoi saperlo. I registri delle sessioni e gli avvisi notificano gli amministratori quando un utente remoto si connette, e le loro attività vengono registrate, consentendo di identificare comportamenti sospetti.
Aggiorna automaticamente le autorizzazioni: È importante rimuovere l'accesso quando i dipendenti lasciano l'azienda o cambiano ruolo. Gli strumenti di accesso remoto sicuro possono aggiornare automaticamente le autorizzazioni per riflettere i cambiamenti di ruolo, riducendo il rischio di attacchi interni.
Scalare l'accesso remoto oltre i primi 10 minuti
Mentre un'installazione di 10 minuti è ottima per l'efficienza, che succede se devi aggiungere più utenti in seguito? Con una soluzione di accesso remoto scalabile e flessibile come Splashtop, aggiungere nuovi utenti dopo la configurazione iniziale è rapido e semplice.
Quando devi aggiungere più utenti e dispositivi, puoi inviare inviti in blocco così i nuovi utenti possono configurare i loro profili e connettersi. Combinando ciò con flussi di lavoro di onboarding standardizzati, le squadre HR e IT possono facilmente aggiungere nuovi utenti e account, rendendo l'espansione più veloce ed efficiente.
Una volta aggiunti gli utenti, i team IT possono gestire l'accesso da una posizione centralizzata, rendendo semplice l'adattamento delle autorizzazioni e degli utenti. Gli amministratori possono anche monitorare l'uso e la conformità IT dal pannello di amministrazione per mantenere la sicurezza, indipendentemente da quanto cresca la tua organizzazione.
Mentre l'installazione iniziale si concentra nel connettere rapidamente il primo dipendente, la stessa configurazione può essere riutilizzata man mano che vengono aggiunti altri utenti. I team IT possono standardizzare le autorizzazioni di accesso, i gruppi di dispositivi e le impostazioni di sicurezza in modo che i dipendenti aggiuntivi possano essere integrati senza dover ricostruire nuovamente l'installazione, mantenendo rapido il deployment man mano che l'organizzazione cresce.
Errori da evitare quando si imposta l'accesso remoto
Anche se impostare l'accesso remoto può essere rapido e semplice con la tecnologia giusta, ci sono comunque rischi che possono compromettere la sicurezza. Questi errori possono portare a conti o dispositivi non sicuri, segnali di avvertimento mancati e maggiori danni in caso di una violazione, quindi le organizzazioni devono esserne consapevoli ed evitarli.
Errori comuni di accesso remoto includono:
Concedere l'accesso a livello di rete: Anche se può sembrare facile concedere a ogni dipendente l'accesso a livello di rete per impostazione predefinita, farlo crea significativi rischi per la sicurezza. Se un singolo dispositivo è compromesso, può mettere a rischio l'intera rete. Invece, concedi l'accesso specifico al dispositivo, così gli utenti possono accedere solo alle parti della rete per cui sono autorizzati, e solo sui loro dispositivi approvati, migliorando la sicurezza e minimizzando i potenziali danni.
Saltare l'MFA: Se la velocità è la massima priorità, allora perdere tempo con molteplici app di autenticazione è un danno, giusto? C'è solo un problema: saltare l'MFA crea un rischio significativo di sicurezza rendendo più facile per gli aggressori compromettere account e dispositivi. Senza un secondo fattore di autenticazione, una singola password rubata può mettere a repentaglio un intero account.
Dimenticarsi di controllare o registrare le sessioni: I log di sessione e le verifiche sono vitali per identificare comportamenti sospetti e account compromessi. Se non registri le sessioni, stai lasciando un grande punto cieco e permettendo agli aggressori di muoversi non visti.
Utilizzo di strumenti che non si scalano: Avete bisogno di una soluzione che possa crescere con la vostra azienda. Se i tuoi strumenti non si scalano oltre il loro dispiegamento iniziale, avrai difficoltà ad aggiungere nuovi utenti e dispositivi man mano che la tua azienda cresce. Questo può anche creare nuove vulnerabilità mentre cerchi di accomodare nuovi utenti senza scalare.
Configurazione rapida senza compromettere la sicurezza
Quando vuoi stabilire rapidamente un accesso remoto senza compromettere la sicurezza, puoi farlo con gli strumenti e l'approccio giusti. Splashtop semplifica l'installazione di un accesso remoto sicuro in pochi minuti per i team IT e i dipendenti, in modo che gli impiegati remoti e ibridi possano accedere ai loro computer di lavoro, progetti, programmi e software ovunque vadano.
Non c'è bisogno di sacrificare la velocità per la sicurezza o viceversa. Quando usi Splashtop, puoi aggiungere utenti e dispositivi, impostare permessi e regole di sicurezza, e assicurarti che solo gli utenti autorizzati possano connettersi, senza richiedere giorni o addirittura ore per aggiungere nuovi utenti.
Pronto a vedere quanto può essere veloce, facile e sicuro l'accesso remoto? Prova Splashtop per l'accesso remoto con una prova gratuita e connetti il tuo team in pochi minuti: