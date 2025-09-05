Poche cose sono dannose per un'azienda quanto una violazione dei dati. Le perdite possono essere catastrofiche, poiché l'organizzazione perde non solo denaro e dati importanti, ma anche la fiducia dei suoi clienti. Ogni anno vengono scoperte più vulnerabilità, presentando nuove opportunità per gli hacker e rendendo la priorità delle patch ancora più essenziale.
Gli aggressori spesso prendono di mira vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE) più vecchie su dispositivi non aggiornati. Dato che l'elenco di CISA delle Vulnerabilità Sfruttate Note (KEV) presenta ben oltre un migliaio di vulnerabilità, si tratta di una quantità significativa di potenziali opportunità per attacchi informatici. Moltiplica quelle vulnerabilità per il numero di endpoint nella tua azienda, e la minaccia diventa ancora più chiara. Applicare patch per chiudere queste vulnerabilità è un must.
Con questo in mente, è il momento di esaminare alcune recenti violazioni di alto profilo, come si sono verificate e come la priorità delle patch può aiutare a garantire che la tua azienda non finisca con una storia simile.
Lezioni dalle violazioni recenti - Perché la priorità delle patch è più importante che mai
Innanzitutto, iniziamo esaminando come possono verificarsi le violazioni dei dati, nonché esempi di violazioni importanti e le vulnerabilità che le hanno rese possibili. Da lì, possiamo capire come prevenire violazioni simili in futuro.
1. Le vulnerabilità conosciute sono pericolose se lasciate non patchate
La maggior parte delle vulnerabilità non sono segreti nascosti agli utenti. Molti sono ben noti e documentati, con patch disponibili, quindi ignorarli è semplicemente negligente. Lasciare le falle di sicurezza non patchate è come estendere un invito aperto agli hacker, che sono più che felici di accettare.
Ad esempio, il sistema di archiviazione dei tribunali federali statunitensi è stato recentemente hackerato, portando al furto di dati sensibili del tribunale. Gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità di cui non solo l'ufficio amministrativo era a conoscenza, ma che era stata anche precedentemente utilizzata da hacker stranieri per rubare dati sensibili nel 2020. Ciò significa che il sistema era rimasto senza patch e non protetto per cinque anni – un enorme errore di sicurezza.
2. Gli exploit Zero-Day colpiscono prima delle patch – Monitora e agisci presto
Le vulnerabilità zero-day possono essere una corsa tra hacker che cercano di sfruttarle e team di sicurezza che cercano di risolverle. Ad esempio, gli utenti di Microsoft SharePoint hanno recentemente incontrato due gravi vulnerabilità zero-day (CVE-2025-53770 e CVE-2025-53771). Prima che le correzioni fossero distribuite, almeno 85 server erano già stati compromessi, il che evidenzia la necessità di una rapida rilevazione e di mitigazioni provvisorie.
Inoltre, le aziende dovrebbero essere preparate con misure protettive temporanee per proteggere i loro sistemi e dispositivi fino a quando non viene rilasciata una patch adeguata. Senza misure preventive, un'azienda sta solo aspettando di diventare la prossima vittima.
3. I rilasci delle patch possono essere troppo tardi - Gli sfruttatori colpiscono per primi
Applicare le patch è una corsa contro hacker e altri malintenzionati. Se riesci a correggere una vulnerabilità prima che i cyberattaccanti possano sfruttarla, hai vinto. Se perdi, le conseguenze possono essere gravi.
Ad esempio, quando Microsoft ha scoperto una vulnerabilità nel Windows Common Log File System (CLFS), ha rilasciato una patch per ripararla il più rapidamente possibile. Purtroppo, a quel punto, i criminali informatici avevano già sfruttato la vulnerabilità e colpito diversi obiettivi nell'IT, nel settore immobiliare, nella finanza e nel software, infettandoli con ransomware.
Le organizzazioni dovrebbero utilizzare automazione, test e processi accelerati per identificare e risolvere le vulnerabilità il più rapidamente possibile. Ogni momento in cui una vulnerabilità rimane non patchata è un'altra opportunità per gli attaccanti di colpire.
4. Gli strumenti di terze parti espongono a rischi elevati
Le aziende si affidano a strumenti di terze parti per una vasta gamma di compiti e processi, ma mantenerli aggiornati e protetti è importante quanto qualsiasi altra misura di cybersicurezza. Applicazioni non aggiornate possono fornire agli hacker un vettore di attacco per entrare direttamente nella tua rete.
CVE-2023-38831 è stato sfruttato per mesi fino a quando RARLAB ha rilasciato WinRAR 6.23. Molti utenti sono rimasti vulnerabili perché WinRAR non si aggiorna automaticamente, quindi le patch richiedevano installazioni manuali. Più recentemente, CVE-2025-8088 è stato anch'esso sfruttato prima che gli utenti aggiornassero alla versione 7.13. Entrambi gli incidenti mostrano perché il patching delle app di terze parti deve far parte della politica.
Trasformare le Lezioni in Migliori Pratiche di Prioritizzazione delle Patch
Dopo ogni violazione dei dati, c'è una domanda che tutti dovrebbero porsi: Cosa possiamo imparare da questo? Guardando queste recenti violazioni di alto profilo, ci sono diverse lezioni preziose che possiamo imparare per aiutare a mitigare futuri incidenti.
1. Sfrutta l'intelligence sulle minacce
Le vulnerabilità non appaiono misteriosamente a caso. Abbiamo strumenti e risorse che possono aiutare a identificare le vulnerabilità conosciute e i modi per affrontarle, quindi i team IT dovrebbero utilizzarli. Assicurati di cercare nel catalogo KEV e nel Common Vulnerability Scoring System (CVSS) per identificare le tue vulnerabilità più critiche e urgenti in modo che possano essere affrontate il più rapidamente possibile.
2. Adotta capacità di patching in tempo reale
Il momento migliore per patchare un sistema è non appena la patch diventa disponibile, ma ciò richiede monitoraggio e patching in tempo reale. Gli strumenti tradizionali tendono a cercare aggiornamenti a intervalli prestabiliti, tipicamente da 8 ore a giorni, ma ciò crea una grande finestra di opportunità per gli attaccanti. Utilizzare una soluzione con patching in tempo reale aiuta a garantire che tu possa chiudere qualsiasi vulnerabilità il prima possibile, riducendo i ritardi e migliorando la sicurezza.
3. Integrare Dati di Inventario e Conformità
Quando hai più dispositivi da gestire, può essere facile che uno o due sfuggano, ma lasciare quei dispositivi non patchati crea una vulnerabilità enorme. Utilizzare una soluzione con visibilità delle patch e gestione dell'inventario aiuta a garantire che tu possa tenere traccia di ogni endpoint e mantenere la conformità delle patch per tutti. In questo modo, puoi facilmente mantenere ogni dispositivo protetto da una console unificata.
4. Automatizza dove possibile
Monitorare manualmente gli endpoint, controllare lo stato delle patch, cercare nuove patch e installarle su tutti i dispositivi può essere un processo che richiede tempo, soggetto a errori umani e ritardi. Allora perché non automatizzarlo? Con strumenti come Splashtop AEM, puoi rilevare automaticamente nuove patch e distribuirle sugli endpoint, utilizzando impostazioni basate su policy per determinare la priorità e pianificare gli aggiornamenti. Questo mantiene i dispositivi aggiornati e sicuri senza richiedere l'aggiornamento manuale di ogni singolo dispositivo.
Come Splashtop AEM ti aiuta a stare al passo
Fortunatamente, c'è una soluzione che consente ai team IT di monitorare più endpoint in ambienti distribuiti, ricevere avvisi in tempo reale e correzioni automatiche, distribuire automaticamente le patch e altro ancora.
Splashtop Gestione autonoma degli endpoint (AEM) rende facile automatizzare le attività, proteggere gli endpoint e mantenere la conformità alla sicurezza da un'unica console. Fornisce ai team IT visibilità su ogni dispositivo, inclusi gli stati delle patch e le vulnerabilità, in modo che possano mantenere ogni endpoint aggiornato e protetto senza dover aggiornare manualmente tutto.
Splashtop AEM include:
Distribuzione delle patch in tempo reale su OS e app di terze parti.
Avvisi proattivi e correzioni automatiche.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE con priorità potenziata dall'IA.
Quadro di politiche personalizzabile applicato su tutti gli endpoint.
Distribuzione basata su anelli per ridurre il rischio quando si applicano patch urgenti.
Un dashboard unificato per monitorare la salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità IT.
Rapporti dettagliati su sistema, hardware e inventario software.
I cyberattaccanti non aspettano pazientemente che tu patchi i tuoi dispositivi o applicazioni; se lasci i tuoi dispositivi vulnerabili, stai dando agli hacker un invito aperto. Tuttavia, con una corretta gestione delle patch, puoi tenere a bada gli attacchi.
Ogni violazione dei dati è un'opportunità per imparare dagli errori di qualcun altro. Prendendo le lezioni apprese dalle violazioni di alto profilo e adottando un patching in tempo reale e prioritizzato con Splashtop AEM, puoi dare ai tuoi team IT il potere di proteggere meglio la tua rete e gli endpoint, chiudendo qualsiasi vulnerabilità prima che gli attaccanti possano sfruttarle.
Proteggi la tua organizzazione con patching in tempo reale e approfondimenti sulle vulnerabilità da Splashtop AEM. Inizia la tua prova gratuita oggi: