La recensione della settimana

Commento dei clienti di Splashtop su L'articolo del Wall Street Journal del 27 agosto
"Controllare un PC o un Mac in stile iPad" di Walt Mossberg
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