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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

La recensione della settimana

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Commento dei clienti di Splashtop su L'articolo del Wall Street Journal del 27 agosto

"Controllare un PC o un Mac in stile iPad" di Walt Mossberg

Kurt McFarlane: "Uso Splashtop da oltre due anni e lo adoro. Continua a lavorare bene".

Wayne Braun: "Anch'io uso Splashtop da più di due anni. Splashtop migliora e si velocizza a ogni aggiornamento. Splashtop è sicuramente un prodotto dal prezzo più competitivo. Un ottimo prodotto, continuate a lavorare bene e a migliorare continuamente!"

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