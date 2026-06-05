Come il team IT di una scuola ha tagliato i costi, ridotto gli spostamenti e aumentato l'efficienza grazie a Splashtop Remote Support

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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

L'IT scolastico taglia i costi e aumenta l'efficienza con Splashtop

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Il team IT del College of Agriculture and Life Sciences (CALS) del Virginia Tech utilizza Splashtop per supportare da remoto i dispositivi gestiti in più sedi. Leggi il caso di studio qui sotto per scoprire come anche tu puoi tagliare i costi, ridurre i viaggi e aumentare l'efficienza con Splashtop Remote Support!

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

Sei un professionista dell'IT scolastico che passa troppo tempo a viaggiare in aule o campus diversi per supportare o distribuire i dispositivi gestiti?

Utilizzi già un prodotto di assistenza remota, ma trovi che sia inaffidabile o poco intuitivo?

Hai un budget limitato?

Se è così, non sei solo.

Molti professionisti dell'IT scolastico si trovano a dover gestire un gran numero di dispositivi sparsi in più sedi. Anche i dipartimenti IT di scuole e università devono fare i conti con budget limitati e questo può rendere difficile trovare la soluzione giusta a un prezzo accessibile.

Questo è il caso del team IT del Virginia Tech CALS. Con un team di sole 13 persone, i due hanno dovuto affrontare il problema di supportare più di 2.200 computer e dispositivi in 140 sedi. E con il passare del tempo, il loro carico di lavoro ha continuato a crescere. Questo li ha spinti a cercare una soluzione di assistenza remota che permettesse loro di accedere in modo semplice e veloce ai dispositivi gestiti in qualsiasi momento e luogo. Dopo aver provato diversi altri prodotti, il team ha trovato le caratteristiche, i vantaggi e i prezzi che cercava con Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support è una soluzione economica e performante utilizzata dai team IT per ottenere un accesso remoto illimitato e non presidiato ai computer gestiti. È un'ottima alternativa ad altri prodotti di accesso remoto/assistenza più costosi come Bomgar Remote Support e LogMeIn Central.

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

Il caso di studio Virginia Tech - Splashtop Remote Support illustra cosa offre Splashtop Remote Support e i vantaggi che il team IT del Virginia Tech CALS ha ottenuto da quando ha iniziato a utilizzarlo:

  • Lo Streamer Splashtop che permette loro di connettersi comodamente ai computer gestiti (un client persistente)

  • Un set completo di funzioni per la sicurezza, il raggruppamento degli utenti & computer, ecc.

  • Lavoro più efficiente grazie al multitasking

  • Accesso remoto per i docenti per accedere ai loro computer di lavoro

"Volevamo qualcosa che ci desse la possibilità di prendere in mano un sistema di utenti e aiutare i docenti a risolvere i loro problemi. Il taglio dei costi e la riduzione degli spostamenti sono stati ulteriori vantaggi...Splashtop Remote Support rende molto più veloce risolvere il tuo problema ora piuttosto che aspettare che qualcuno arrivi tra due settimane".

- Edward O'Dell, Virginia Tech CALS


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