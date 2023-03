Come il team IT di una scuola ha tagliato i costi, ridotto gli spostamenti e aumentato l'efficienza grazie a Splashtop Remote Support

Il team IT del College of Agriculture and Life Sciences (CALS) del Virginia Tech utilizza Splashtop per supportare da remoto i dispositivi gestiti in più sedi. Leggi il caso di studio qui sotto per scoprire come anche tu puoi tagliare i costi, ridurre i viaggi e aumentare l'efficienza con Splashtop Remote Support!

Sei un professionista dell'IT scolastico che passa troppo tempo a viaggiare in aule o campus diversi per supportare o distribuire i dispositivi gestiti?

Utilizzi già un prodotto di assistenza remota, ma trovi che sia inaffidabile o poco intuitivo?

Hai un budget limitato?

Se è così, non sei solo.

Molti professionisti dell'IT scolastico si trovano a dover gestire un gran numero di dispositivi sparsi in più sedi. Anche i dipartimenti IT di scuole e università devono fare i conti con budget limitati e questo può rendere difficile trovare la soluzione giusta a un prezzo accessibile.

Questo è il caso del team IT del Virginia Tech CALS. Con un team di sole 13 persone, i due hanno dovuto affrontare il problema di supportare più di 2.200 computer e dispositivi in 140 sedi. E con il passare del tempo, il loro carico di lavoro ha continuato a crescere. Questo li ha spinti a cercare una soluzione di assistenza remota che permettesse loro di accedere in modo semplice e veloce ai dispositivi gestiti in qualsiasi momento e luogo. Dopo aver provato diversi altri prodotti, il team ha trovato le caratteristiche, i vantaggi e i prezzi che cercava con Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support è una soluzione economica e performante utilizzata dai team IT per ottenere un accesso remoto illimitato e non presidiato ai computer gestiti. È un'ottima alternativa ad altri prodotti di accesso remoto/assistenza più costosi come Bomgar Remote Support e LogMeIn Central.

Il caso di studio Virginia Tech - Splashtop Remote Support illustra cosa offre Splashtop Remote Support e i vantaggi che il team IT del Virginia Tech CALS ha ottenuto da quando ha iniziato a utilizzarlo:

Lo Streamer Splashtop che permette loro di connettersi comodamente ai computer gestiti (un client persistente)

Un set completo di funzioni per la sicurezza, il raggruppamento degli utenti & computer, ecc.

Lavoro più efficiente grazie al multitasking

Accesso remoto per i docenti per accedere ai loro computer di lavoro

"Volevamo qualcosa che ci desse la possibilità di prendere in mano un sistema di utenti e aiutare i docenti a risolvere i loro problemi. Il taglio dei costi e la riduzione degli spostamenti sono stati ulteriori vantaggi...Splashtop Remote Support rende molto più veloce risolvere il tuo problema ora piuttosto che aspettare che qualcuno arrivi tra due settimane". - Edward O'Dell, Virginia Tech CALS

Prova gratuitamente Splashtop Remote Support o programma una demo per maggiori informazioni!