Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Sitting at a desk and reading a blog post about remote support solution

Assistenza remota: supporta qualsiasi dispositivo ovunque si trovi

Trevor Jackins
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

I problemi informatici sono sempre più complicati e costosi.

Il tempo di risoluzione non è mai stato così importante per i team IT, motivo per cui la scelta del giusto software per supporto remoto è così importante. In questo blog, vogliamo illustrare in cosa consiste il supporto remoto e come si può preparare la propria struttura IT in modo da poter fornire assistenza a qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

L'aiuto remoto è il processo attraverso il quale i team IT possono accedere a un dispositivo da un altro luogo per risolvere potenziali problemi come il blocco, l'eliminazione di malware o ransomware e l'installazione di applicazioni. Questo tipo di supporto può anche essere definito supporto remoto ed è spesso associato a help desk o service desk.

Tipi di dispositivi che necessitano di assistenza a distanza

Fino all'inizio del secolo, la maggior parte dei dispositivi che richiedevano assistenza IT erano computer. Tuttavia, i tablet e gli smartphone sono ora strumenti fondamentali per i dipendenti che vogliono comunicare, gestire i file e accedere alle informazioni aziendali sensibili da qualsiasi luogo.

La tecnologia relativa al supporto remoto deve contemplare dispositivi mobili, tablet e altri dispositivi specifici del settore, su qualsiasi sistema operativo (tra cui Windows, iOS, MacOS, Android o Chrome OS).

Il BYOD fa aumentare la domanda di supporto remoto

Negli ultimi 10 anni, molte organizzazioni hanno implementato strategie BYOD (bring-your-own-device) per offrire ai dipendenti una maggiore flessibilità. Tuttavia, questa situazione ha creato una sfida per i team IT nel supportare i dispositivi dei dipendenti poiché questi ultimi devono poter utilizzare i loro dispositivi e l'IT deve essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste di supporto indipendentemente dal tipo in uso.

Vantaggi del software di assistenza a distanza

Il software di assistenza a distanza consente ai team IT di:

  • Accedere e risolvere rapidamente i problemi su qualsiasi dispositivo remoto

  • Crea un controllo degli accessi basato sui ruoli e sui permessi per creare regole di autorizzazione basate sugli utenti o sul livello di gestione

  • Consolidare la reportistica per identificare i problemi comuni

  • Controllare le attività sospette di un gran numero di dispositivi remoti.

  • Garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti

  • Integrazione con i provider Single Sign On (SSO) per semplificare le operazioni di login e password

Esaminare la propria preparazione per il supporto remoto

Se la tua azienda prevede di impiegare dipendenti a lungo termine per il lavoro remoto o flessibile, è il momento di verificare la tua strategia di supporto. Ecco alcune domande che dovresti porti:

  • Siamo pronti ad assistere qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal suo sistema operativo?

  • Con che velocità possiamo risolvere i problemi sui computer basandoci sulla loro ubicazione e sul fuso orario?

  • Possiamo creare autorizzazioni basate sui ruoli per accedere alle informazioni sensibili su dispositivi che non sono di proprietà dell'azienda?

Scopri di più sulle soluzioni di assistenza a distanza di Splashtop.

Splashtop offre soluzioni di assistenza remota leader nel settore estremamente sicure, affidabili e facili da usare. Prova subito Splashtop Remote Support gratuitamente e scopri perché migliaia di aziende scelgono Splashtop per soddisfare le loro esigenze in materia di assistenza remota.

Inizia la prova gratuita di Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usare
Inizia

Contenuti correlati


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

An Android device in recovery mode.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Che cos’è la modalità di ripristino? Una guida per i team IT

Ulteriori informazioni
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Svantaggi del supporto remoto: sfide e soluzioni

Ulteriori informazioni
A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Several people working on their computers in an office.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Modernizzazione IT: Passi per Migliorare l'Efficienza e Ridurre i Costi

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog