Assistenza remota: supporta qualsiasi dispositivo ovunque si trovi

I problemi informatici sono sempre più complicati e costosi.

Il tempo di risoluzione non è mai stato così importante per i team IT, motivo per cui la scelta del giusto software per supporto remoto è così importante. In questo blog, vogliamo illustrare in cosa consiste il supporto remoto e come si può preparare la propria struttura IT in modo da poter fornire assistenza a qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

L'aiuto remoto è il processo attraverso il quale i team IT possono accedere a un dispositivo da un altro luogo per risolvere potenziali problemi come il blocco, l'eliminazione di malware o ransomware e l'installazione di applicazioni. Questo tipo di supporto può anche essere definito supporto remoto ed è spesso associato a help desk o service desk.

Tipi di dispositivi che necessitano di assistenza a distanza

Fino all'inizio del secolo, la maggior parte dei dispositivi che richiedevano assistenza IT erano computer. Tuttavia, i tablet e gli smartphone sono ora strumenti fondamentali per i dipendenti che vogliono comunicare, gestire i file e accedere alle informazioni aziendali sensibili da qualsiasi luogo.

La tecnologia relativa al supporto remoto deve contemplare dispositivi mobili, tablet e altri dispositivi specifici del settore, su qualsiasi sistema operativo (tra cui Windows, iOS, MacOS, Android o Chrome OS).

Il BYOD fa aumentare la domanda di supporto remoto

Negli ultimi 10 anni, molte organizzazioni hanno implementato strategie BYOD (bring-your-own-device) per offrire ai dipendenti una maggiore flessibilità. Tuttavia, questa situazione ha creato una sfida per i team IT nel supportare i dispositivi dei dipendenti poiché questi ultimi devono poter utilizzare i loro dispositivi e l'IT deve essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste di supporto indipendentemente dal tipo in uso.

Vantaggi del software di assistenza a distanza

Il software di assistenza a distanza consente ai team IT di:

Accedere e risolvere rapidamente i problemi su qualsiasi dispositivo remoto

Crea un controllo degli accessi basato sui ruoli e sui permessi per creare regole di autorizzazione basate sugli utenti o sul livello di gestione

Consolidare la reportistica per identificare i problemi comuni

Controllare le attività sospette di un gran numero di dispositivi remoti.

Garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti

Integrazione con i provider Single Sign On (SSO) per semplificare le operazioni di login e password

Esaminare la propria preparazione per il supporto remoto

Se la tua azienda prevede di impiegare dipendenti a lungo termine per il lavoro remoto o flessibile, è il momento di verificare la tua strategia di supporto. Ecco alcune domande che dovresti porti:

Siamo pronti ad assistere qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal suo sistema operativo?

Con che velocità possiamo risolvere i problemi sui computer basandoci sulla loro ubicazione e sul fuso orario?

Possiamo creare autorizzazioni basate sui ruoli per accedere alle informazioni sensibili su dispositivi che non sono di proprietà dell'azienda?

Scopri di più sulle soluzioni di assistenza a distanza di Splashtop.

Splashtop offre soluzioni di assistenza remota leader nel settore estremamente sicure, affidabili e facili da usare. Prova subito Splashtop SOS gratuitamente e scopri perché migliaia di aziende scelgono Splashtop per soddisfare le loro esigenze in materia di assistenza remota.

Inizia la prova gratuita