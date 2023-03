Desktop remoto in Freshservice - Come configurarlo

I team di assistenza e help desk IT possono utilizzare Splashtop all'interno di un ticket Freshservice per avviare una sessione di accesso remoto e fornire assistenza immediata. Scopri come iniziare questa integrazione.

Sei un cliente di Freshservice e stai cercando la soluzione migliore per fornire assistenza desktop remota ai tuoi utenti?

Se è così, allora non cercare oltre Splashtop SOS.

Con l'integrazione Splashtop SOS + Freshservice per l'accesso remoto, potrai avviare sessioni di accesso remoto ai computer dei tuoi clienti dall'interno di un ticket Freshservice, con pochi clic! Non è necessaria alcuna installazione sul dispositivo client.

La parte migliore? Splashtop SOS può farti risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari all'anno rispetto ad altri strumenti di assistenza remota. Rispetto ai prezzi di altri pacchetti di assistenza remota che si integrano con Freshservice, Splashtop può farti risparmiare:

75% all'anno vs TeamViewer

70% all'anno rispetto a BeyondTrust (ex Bomgar)

50% all'anno rispetto a LogMeIn Rescue

Splashtop SOS è lo strumento di assistenza remota più conveniente per i team del service desk. Puoi iniziare gratuitamente con una prova di una settimana per provare tu stesso!

Ecco una panoramica su come configurare e utilizzare l'integrazione dell'accesso remoto di Splashtop con Freshservice.

Come impostare l'accesso remoto in Freshservice con Splashtop

L'installazione e la configurazione richiedono pochi passaggi e possono essere completate in pochi minuti. Se sei già un utente di Freshservice, segui i passi seguenti per integrare Splashtop nella piattaforma Freshservice:

Abbonati o inizia una prova gratuita di Splashtop SOS Unlimited con il componente aggiuntivo per l'integrazione ITSM di PSA Ticketing & ( automaticamente incluso nella prova gratuita ) Installa l'App Splashtop Business sui tuoi computer locali (computer tecnici) Vai all'app di integrazione Splashtop che si trova nel Freshworks Marketplace e clicca su "Installa". Segui le istruzioni di per creare una chiave API, quindi inseriscila nel campo "Key" quando installi l'applicazione di integrazione.

Come fornire assistenza remota a Freshservice con Splashtop

Una volta completati i passaggi di integrazione, potrai avviare una sessione di desktop remoto sui computer Windows o Mac dei tuoi utenti con pochi clic.

Ecco la procedura per avviare una sessione di accesso remoto in Freshservice:

Nel ticket Freshservice, apri Splashtop nella sezione App e seleziona il pulsante "Crea un link per il download SOS Clicca su "Inserisci il link per il download nel commento del biglietto" per inserire il link per il download di SOS nel biglietto. L'utente finale potrà vedere questo link e selezionarlo per eseguire l'applicazione SOS. In alternativa, puoi selezionare l'icona per copiare il link di download e inviarlo al tuo utente con altri mezzi.

( L'applicazione SOS deve essere installata sul dispositivo dell'utente finale, in quanto si tratta di un file eseguibile una tantum )

Quando l'utente finale clicca sul link, eseguirà l'app SOS, che mostrerà un codice di sessione già legato al tuo account. Infine, tu (il tecnico) puoi cliccare sul pulsante "Connetti" per avviare la connessione remota.

Dopo aver cliccato sul pulsante "Connetti", la sessione di accesso remoto si avvierà e si aprirà una finestra che ti mostrerà lo schermo del computer remoto in tempo reale. Potrai prendere il controllo del computer remoto per eseguire qualsiasi attività di assistenza.

Durante la sessione remota, potrai utilizzare le funzioni di produttività presenti nello strumento Splashtop SOS stand-alone, tra cui il trasferimento di file, la chat, la condivisione del desktop tecnico, il riavvio remoto e altro ancora.

Quando chiudi la sessione remota, clicca sul pulsante "Chiudi caso di assistenza" in Freshservice. Le informazioni sulla sessione (compresa la cronologia del trasferimento dei file) verranno automaticamente inserite nel ticket Freshservice.

Cos'altro posso fare con Splashtop SOS?

Oltre ad avere un accesso remoto veloce, affidabile e sicuro dall'interno di Freshservice a un costo contenuto, avrai anche questi ulteriori vantaggi se sei abbonato a Splashtop SOS Unlimited:

Potrai accedere da remoto ai dispositivi mobili per fornire assistenza on-demand. Oltre ai computer Windows e Mac, Splashtop SOS Unlimited ti dà accesso anche ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza.

Potrai distribuire un'applicazione client per desktop remoto sui tuoi computer gestiti per un accesso remoto non presidiato. Distribuendo lo Splashtop Streamer sui tuoi computer gestiti, sarai in grado di connetterti da remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, anche senza la presenza di un utente finale!

Potrai risparmiare sul costo annuale. Come già detto, Splashtop è lo strumento di assistenza remota con il miglior rapporto qualità/prezzo e ti aiuterà a ridurre notevolmente i costi rispetto a prodotti più costosi.

Inizia ora

Prova gratuitamente Splashtop SOS Unlimited avviando una prova gratuita.

Prova gratuita

Per saperne di più su Splashtop SOS