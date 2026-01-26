I team IT hanno molto da gestire e sono costantemente sotto pressione per ridurre sia il carico di lavoro che i costi. Tuttavia, quella pressione è accompagnata dalla paura di indebolire la sicurezza. C'è un equilibrio tra velocità e sicurezza che devono raggiungere, e non possono permettersi di sacrificare nessuno dei due.
Fortunatamente, non devono farlo. Efficienza e sicurezza non sono mutuamente esclusive, e le aziende possono ottenere entrambe. Con i giusti strumenti di automazione e regole di priorità, sia efficienza che sicurezza sono alla portata.
Con questo in mente, esploriamo come le aziende possono utilizzare strumenti come Splashtop AEM per ridurre il carico sui team IT senza compromettere la cybersecurity.
Da dove proviene realmente il carico di lavoro IT
Prima di poter determinare come ridurre il carico di lavoro dell'IT, dovremmo esaminarne le cause. Questi sono i fattori principali che portano a un aumento del carico di lavoro per i team IT:
1. Patching manuale e rimedio
La correzione e la rimediabilità sono essenziali per la sicurezza, ma la gestione manuale può richiedere tempo ed essere soggetta a errori. Considera il tempo trascorso a programmare, approvare e convalidare manualmente le patch, così come per le patch d'emergenza fuori orario. Tutto ciò si traduce in un processo lento e inefficiente che potrebbe essere gestito meglio tramite l'automazione.
2. Inseguire l'inventario dei dispositivi e i dati di conformità
Gestire le scorte e garantire la conformità è essenziale, ma seguirle manualmente con fogli di calcolo, script e scansioni puntuali è inefficiente. Questi metodi creano lavoro inutile e aumentano lo stress mentre occupano le risorse IT, che è l'ultima cosa di cui hai bisogno quando si avvicina un audit. Gli strumenti automatizzati che possono tenere traccia dell'inventario, rilevare nuovi dispositivi e monitorare la conformità possono risparmiare tempo e stress ai team IT.
3. Provisioning e deprovisioning di accesso ripetitivo
L'inserimento di nuovi dipendenti, l'uscita dei vecchi, il cambio di ruoli e l'aggiustamento dei permessi, pur essendo fondamentali per la sicurezza e l'efficienza dell'accesso, possono essere un processo che richiede tempo. Più strumenti e permessi devi gestire per ruolo, più lungo diventa il processo. Invece, considera strumenti di automazione che riducono lo sforzo manuale imponendo politiche a livello dispositivo, raggruppando gli endpoint per ruolo o funzione, e applicando automaticamente le configurazioni e i controlli di sicurezza corretti man mano che i dispositivi o le responsabilità cambiano.
4. Strumenti e dashboard disconnessi
La proliferazione IT è uno dei maggiori contributori all'aumento dei carichi di lavoro. Quando gli agenti devono passare da uno strumento o applicazione all'altro, ciò aggiunge solo tempo e sforzo nel portare a termine un singolo compito. Anche se i vari strumenti possono aggiungere capacità utili, la consolidazione è la chiave per mantenere la produttività.
Perché risparmiare non è la soluzione
Anche se può essere allettante fare piccoli sacrifici qua e là per migliorare la sicurezza, farlo è un modo per attirare il disastro. Prendere scorciatoie può creare vulnerabilità e sommarsi rapidamente in diversi modi, incluso:
Ritardare le patch aumenta le finestre di esposizione, poiché i tuoi endpoint restano più a lungo con vulnerabilità non patchate.
Allentare i controlli di accesso consente movimenti laterali, quindi account compromessi possono causare più danni in un'area più ampia.
Ridurre il monitoraggio crea punti ciechi, rendendo più difficile individuare vulnerabilità o attività sospette.
Affidarsi agli utenti introduce incoerenza ed errore, poiché l'errore umano è inevitabile.
Cosa dovrebbe realmente significare 'ridurre il carico di lavoro'
Ridurre i carichi di lavoro non significa ridurre la sicurezza. Piuttosto, significa aggiungere strumenti e funzionalità che snelliscono i flussi di lavoro e migliorano l'efficienza, consentendo ai team IT di fare di più con meno sforzo manuale.
Modi per ridurre i carichi di lavoro IT includono:
Meno sforzo manuale, non meno copertura: Utilizzare strumenti con monitoraggio automatico e in tempo reale e avvisi aiuta a migliorare l'efficienza eliminando la necessità per gli agenti IT di monitorare manualmente gli endpoint.
Automazione invece di ripetizione: Gli strumenti di automazione possono eliminare compiti manuali ripetitivi, liberando gli agenti per concentrarsi su questioni più urgenti.
Visibilità continua invece di controlli periodici: La visibilità in tempo reale aiuta a migliorare la reattività e la sicurezza senza richiedere agli agenti di effettuare controlli costanti.
Accesso controllato rispetto a permessi ampi: Concedere permessi ampi aumenta il potenziale danno che un singolo account compromesso può causare. Impostare permessi basati su ruolo e necessità aiuta a migliorare la sicurezza riducendo il carico di lavoro dell'IT.
Meno strumenti: Consolidare il tuo stack tecnologico facilita le squadre IT nell'eseguire compiti importanti senza passare continuamente tra varie applicazioni, mantenendo una sicurezza costante.
Come l'automazione riduce il carico di lavoro e migliora la sicurezza
Ora che comprendiamo i rischi e gli obiettivi, possiamo considerare la soluzione. Utilizzare software con funzionalità di automazione può ridurre il carico di lavoro sulle squadre IT automatizzando compiti manuali ripetitivi senza compromettere la sicurezza.
1. L'automazione elimina i compiti ripetitivi
Una delle applicazioni più impattanti dell'automazione è la gestione di compiti manuali ripetitivi. Anche piccoli compiti, come registrare le chiamate dopo un'interazione con il cliente, possono accumularsi e diventare grossi sprechi di tempo, quindi automatizzarli aiuta a risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nei team IT.
2. La visibilità in tempo reale riduce il tempo di indagine
Indagare sui problemi è un altro grande spreco di tempo, soprattutto quando la visibilità è limitata. Gli strumenti di automazione con visibilità in tempo reale possono rilevare e mostrare istantaneamente lo stato dei dispositivi e delle patch, risparmiando ore che altrimenti sarebbero state spese ad indagare sui dispositivi e software.
3. L'applicazione basata sulle policy previene i rifacimenti
Applicare politiche di sicurezza e conformità su tutti i dispositivi può essere difficile, ma utilizzare strumenti basati su politiche garantisce coerenza e riduce i follow-up. Questi strumenti applicano automaticamente politiche per gli endpoint, controlli di sicurezza e standard di configurazione in linea con le politiche aziendali e i requisiti di conformità, riducendo il rifacimento e la supervisione manuale continua per i team IT.
Come Splashtop riduce il carico di lavoro IT senza sacrificare la sicurezza
Quando vuoi ottimizzare i flussi di lavoro IT e ridurre in sicurezza i carichi di lavoro, puoi farlo con Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint). Splashtop AEM offre strumenti di automazione e gestione degli endpoint che monitorano continuamente i dispositivi, forniscono approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE e automatizzano le attività di patching, rimedio e manutenzione ordinaria per migliorare l'efficienza senza compromettere la sicurezza.
Splashtop AEM include:
1. Gestione automatizzata degli endpoint con Splashtop AEM
Splashtop AEM consente un facile monitoraggio e gestione degli endpoint remoti da un'unica console. Questo include patching automatico del sistema operativo e del software di terze parti per mantenere i dispositivi aggiornati, insieme a rilevazione e risoluzione delle vulnerabilità basate su CVE per ridurre l'esposizione ai rischi di sicurezza conosciuti. Questo mantiene i dispositivi protetti senza richiedere lavoro extra dai team IT.
2. Visibilità in tempo reale dei dispositivi nell'ambiente
Splashtop AEM fornisce visibilità su ciascun dispositivo remoto, inclusi inventario, stato delle patch e prestazioni. Questo elimina la necessità di controllare manualmente gli inventari, poiché tutto è aggiornato in tempo reale tramite automazione. Supporta anche la prontezza agli audit fornendo informazioni chiare e aggiornate sull'inventario sia per l'hardware sia per il software.
3. accesso remoto e assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza Riduce il lavoro fisico
Quando le organizzazioni adottano modelli di lavoro remoto e ibrido, supportare i dipendenti remoti può essere una sfida. Gli strumenti di assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza di Splashtop consentono ai team IT di connettersi rapidamente ai dispositivi remoti per la risoluzione dei problemi e la manutenzione, migliorando la velocità di risoluzione riducendo la necessità di accesso fisico, visite in loco o soluzioni alternative non sicure.
4. Controllo centralizzato sostituisce la proliferazione degli strumenti
Più strumenti e dashboard significano più tempo passato a passare da uno all'altro per svolgere le stesse attività. Ridurre la dispersione e consolidare strumenti disparati migliora l'efficienza, dando ai team IT meno dashboard da gestire e una chiara proprietà, rendendo più facile gestire e automatizzare sistemi simili da un unico posto.
Passo dopo passo: Ridurre il carico di lavoro IT nel modo giusto
Quando vuoi ridurre il carico di lavoro dell’IT senza compromettere la sicurezza, è facile farlo con Splashtop AEM. Segui questi semplici passaggi e puoi portare il potere dell'automazione e della visibilità in tempo reale al tuo team IT:
Identificare le attività manuali IT più dispendiose in termini di tempo per dare priorità alle tue esigenze di automazione.
Distribuisci Splashtop AEM, definisci gruppi di dispositivi e configura politiche di automazione per patching, rimedi e monitoraggio in base alla tolleranza al rischio e alle priorità operative.
Imposta controlli di accesso basati sui ruoli e regole di gruppo per limitare l'ambito di accesso e ridurre l'onere del monitoraggio.
Utilizza la visibilità in tempo reale per identificare vulnerabilità e prevenire incidenti.
Usa report automatici per convalidare i risultati, invece di eseguire controlli manuali.
Una volta seguiti questi passaggi, troverai che i tuoi team IT possono lavorare più efficientemente, i compiti vengono svolti automaticamente e i tuoi endpoint rimangono sicuri.
Errori comuni che aumentano il carico di lavoro nel tempo
Ovviamente, errori possono e accadono in qualsiasi attività. Questi errori possono portare a un aumento del carico di lavoro IT, sia attraverso un improvviso picco che una crescita lenta nel tempo, quindi le organizzazioni dovrebbero esserne consapevoli.
Fai attenzione a questi errori comuni quando usi l'automazione per ridurre il carico di lavoro IT:
Aggiungere strumenti invece di semplificare i flussi di lavoro: la soluzione all'aumento del carico di lavoro non è "più strumenti". Invece, si tratta di consolidare e semplificare per ottenere gli stessi risultati senza dispersione.
Personalizzare eccessivamente script che richiedono manutenzione costante: lo scopo degli script è automatizzare le attività e svolgerle senza richiedere intervento manuale. Se gli script sono eccessivamente complessi e richiedono costante manutenzione, vanificano il loro scopo e creano solo nuovi ostacoli.
Trattare la sicurezza e le operazioni IT come sforzi separati: le operazioni e la sicurezza dovrebbero andare di pari passo. Se vuoi ridurre il tuo carico di lavoro IT, cerca soluzioni sicure che migliorino la cybersecurity e semplifichino i flussi di lavoro IT, piuttosto che concentrarsi su uno a scapito dell'altro.
Aspettare gli incidenti prima di investire nell'automazione: L'automazione è ottima per ridurre i carichi di lavoro, migliorare la sicurezza e identificare potenziali minacce e vulnerabilità. Se aspetti fino a un incidente di sicurezza prima di investire nell'automazione, sei già in ritardo. Come dice il proverbio, "un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura", ed è molto vero qui, poiché investire in strumenti di automazione è un uso efficace delle risorse per prevenire disastri ancora più costosi.
Meno lavoro manuale, sicurezza più forte
Puoi ridurre il carico di lavoro IT senza ridurre la sicurezza. Con i giusti strumenti di automazione, visibilità e controllo degli accessi, puoi alleggerire il carico di lavoro del tuo team IT mantenendo una forte sicurezza su rete, dispositivi e account.
Splashtop AEM dà al tuo team IT la possibilità di supportare, monitorare, gestire e aggiornare endpoint remoti in tutta la tua azienda, con automazione senza interruzioni e approfondimenti di sicurezza in tempo reale. Con esso, puoi monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre i carichi di lavoro, senza sacrificare la sicurezza.
Splashtop AEM include:
Patch automatizzate per sistemi operativi, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti di vulnerabilità basati su CVE assistiti da AI.
Strutture di policy personalizzabili che possono essere applicate in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione dell'inventario hardware e software su tutti gli endpoint.
Allerte e risoluzione per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino tali.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a mantenere la sicurezza forte rendendo il lavoro più semplice per i tuoi team IT? Inizia oggi con Splashtop AEM con una prova gratuita.