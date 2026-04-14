Il Patch Tuesday di Microsoft di aprile 2026 include 165 CVE di Microsoft e un exploit di zero-day confermato, rendendo questo un rilascio che merita una rapida e basata sul rischio priorizzazione delle patch. Il problema più urgente è CVE-2026-32201 in Microsoft Office SharePoint, che Microsoft ha indicato come rilevato sfruttamento.
Insieme a quel zero-day, questo mese include anche un gruppo significativo di vulnerabilità marcate come sfruttamento più probabile, segnalando un rischio a breve termine aumentato su endpoint, server e servizi aziendali principali di Windows.
Il rilascio di questo mese si distingue anche per la sua ampia esposizione aziendale. Problemi di alta priorità riguardano SharePoint, Windows IKE Extension, desktop remoto, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office e servizi correlati ad Azure. Questa combinazione rende aprile un mese in cui i team di patching dovrebbero concentrarsi prima sui sistemi con maggiore esposizione e impatto aziendale, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai punteggi CVSS.
Analisi della patch di Microsoft per aprile 2026
Il rilascio di questo mese abbraccia un'ampia varietà di servizi core di Windows, infrastrutture on-premises, carichi di lavoro di Office, SQL Server, servizi Azure e strumenti correlati agli sviluppatori. Le aree di concentrazione più notevoli includono:
Componenti core e di infrastruttura di Windows come TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Desktop remoto, Kerberos, Desktop Window Manager, Windows Shell e Windows IKE Extension
Servizi di identità e directory inclusi Windows Active Directory e componenti legati all'autenticazione
Piattaforme Office e di collaborazione tra cui Word, Excel, PowerPoint e SharePoint
Carichi di lavoro cloud e Azure, inclusi Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent e Microsoft Power Apps
Strumenti di gestione e database inclusi SQL Server, Windows Server Update Service e Microsoft Management Console
La storia chiave di questo mese non riguarda solo il conteggio, ma l'ampiezza delle superfici aziendali esposte, inclusi i collaborativi, i servizi di identità, i componenti di accesso remoto e i servizi Windows rivolti alla rete.
Vulnerabilità Zero-Day e Più Probabili Sfruttamenti
Confermata vulnerabilità zero-day sfruttata
Microsoft ha contrassegnato la seguente vulnerabilità come sfruttamento rilevato:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Poiché questo influisce su SharePoint ed è già in fase di sfruttamento, le organizzazioni che usano SharePoint, specialmente quelle con implementazioni esposte o critiche per il business, dovrebbero trattarlo come elemento prioritario di rimedio nel ciclo di aprile.
Vulnerabilità contrassegnate come Più Probabili Sfruttamenti
Microsoft ha inoltre segnalato un folto gruppo di vulnerabilità come sfruttamento più probabile, il che aumenta il rischio di un'arma a breve termine dopo la divulgazione. Esempi chiave includono:
Avvio, kernel e integrità del sistema
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169, Windows Kernel Memory
CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver
Accesso remoto ed esposizione della rete
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Servizio di Scoperta Funzioni
Controlli di identità e sicurezza
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Livelli di gestione e utente di Windows
CVE-2026-27909, Componente di ricerca di Microsoft Windows
CVE-2026-27914, Console di gestione Microsoft
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Desktop Window Manager
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
Cosa dovrebbero apprendere i team IT da questo
Questo elenco è importante perché influisce sui componenti fondamentali di Windows legati a:
integrità del boot
accesso remoto
autenticazione
Sicurezza degli endpoint
comportamento della shell
sistemi di file
funzionalità dello stack di rete
Anche dove lo sfruttamento non sia ancora confermato, queste sono le vulnerabilità più probabili a diventare rapidamente importanti a livello operativo. Ciò li rende candidati forti per una convalida anticipata e un rapido dispiegamento nel ciclo di patch di questo mese.
Vulnerabilità critiche ad aprile 2026
Vulnerabilità di massima severità
La vulnerabilità con il punteggio più alto nel rilascio di questo mese è:
CVE-2026-33824, Estensione IKE di Windows, CVSS 9.8
Perché si distingue:
Ha il punteggio CVSS più alto nel rilascio di aprile
Influisce su un componente di rete di Windows
Dovrebbe essere trattato come un elemento di rimedio prioritario in ambienti con infrastruttura di rete esposta o sensibile alla sicurezza
Altri rischi aziendali di elevata gravità
Diverse altre vulnerabilità meritano una stretta attenzione perché colpiscono piattaforme e servizi aziendali ampiamente utilizzati:
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Windows Push Notifications, 8.8
CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8
CVE-2026-32157, client per desktop remoto, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8
Come dare priorità alle patch di aprile 2026
Patch entro 72 ore
Inizia con le vulnerabilità che combinano sfruttamento confermato, alta gravità e ampio impatto aziendale:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Estensione IKE di Windows
Inoltre, dai priorità alle vulnerabilità che Microsoft ha segnato come Più Probabili da Sfruttare, specialmente quelle che interessano:
Windows Boot Loader
Windows Remote Desktop
Memoria del kernel di Windows
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Shell di Windows
Desktop Window Manager
Windows Active Directory
Microsoft Management Console
Questa prima ondata dovrebbe includere anche i rischi di servizi e piattaforme ad alta severità come:
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
Client di Desktop remoto
Windows Push Notifications
Applica le patch entro 1 o 2 settimane
Dopo che i problemi ad alto rischio sono convalidati e distribuiti, passare al set più ampio di vulnerabilità importanti che interessano i carichi di lavoro aziendali comuni e gli strumenti di amministrazione, tra cui:
Vulnerabilità di Microsoft Office su Word, Excel, PowerPoint e componente centrale di Office
Componenti di Windows relativi a LSASS, Kerberos, RPC, WinSock e file system
Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET, e altri strumenti collegati per sviluppatori
Servizi di Windows relativi ad accesso remoto e licenze
Ciclo regolare di patch
Gli elementi a bassa priorità possono seguire il normale processo di patch una volta affrontati i problemi a rischio più alto. Questi generalmente includono:
Vulnerabilità marcate come Sfruttamento Improbabile
Problemi locali con punteggio inferiore
Componenti a impatto più limitato come Esplora file di Windows, Strumento di cattura di Windows, voci di Windows COM a bassa severità e varie questioni UPnP, SSDP, voce e file system con esposizione più limitata
Aggiornamenti di terze parti degni di nota
Microsoft ha anche ripubblicato 82 CVE non Microsoft come parte del ciclo di aprile 2026. Questi includono problemi che riguardano AMD Input-Output Memory Management Unit, Node.js, Windows Secure Boot, Git per Windows, e un ampio set di CVE di Microsoft Edge basati su Chromium.
Per la maggior parte dei team IT, la priorità qui è semplice:
Controlla se il software interessato è presente nel tuo ambiente
Rivedere l'esposizione del browser, specialmente Edge
Includi le app di terze parti chiave e le dipendenze nella stessa revisione del ciclo di patch
Questo non rende urgente ogni CVE ripubblicato, ma significa che il ciclo di patch di aprile dovrebbe includere più di soli sistemi Microsoft.
Come Splashtop AEM aiuta i team IT a rispondere più velocemente
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