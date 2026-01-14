Il Patch Tuesday di gennaio 2026 fornisce aggiornamenti di sicurezza per 112 CVE di Microsoft, insieme a 3 CVE non Microsoft ripubblicati. Il rilascio di questo mese affronta una vasta serie di problemi che riguardano i componenti principali di Windows, i servizi di accesso remoto, i filesystem e le suite di produttività Office.
Tra le correzioni di questo mese c'è una vulnerabilità confermata come sfruttata attivamente in natura: un bug nel sistema di gestione delle finestre desktop in Desktop Window Manager (CVE-2026-20805). Inoltre, molte vulnerabilità sono classificate come “Sfruttamento più probabile”, segnalando un rischio elevato e la necessità di una rapida correzione.
Anche se questo mese nessuna vulnerabilità raggiunge il raro tag “Critico” CVSS 9.0+, diversi difetti di alta gravità e pronti per lo sfruttamento illustrano il rischio episodico che può accumularsi quando i componenti principali del sistema operativo e i driver si incontrano con tecniche comuni degli attaccanti come l'escalation dei privilegi e l'esecuzione di codice locale.
Panoramica delle patch Microsoft
Il ciclo di aggiornamento di questo mese è significativo per dimensioni, con 112 CVE di Microsoft che coprono una vasta gamma di componenti e servizi della piattaforma Windows. Le aree chiave di interesse includono:
Componenti core e kernel di Windows, incluso il kernel stesso, i driver ausiliari, WinSock, Win32K, NTFS, CLFS e DWM.
Filesystem e archiviazione, inclusi i driver NTFS e CLFS, che sono fondamentali per l'integrità del sistema e comunemente bersagliati da catene di exploit.
accesso remoto e servizi di connettività, incluso il servizio di Routing e accesso remoto (RRAS).
Componenti di Microsoft Office e produttività, specialmente la gestione di documenti SharePoint ed Excel/Word.
componenti del server e degli strumenti, inclusi SQL Server, WSUS e Windows Deployment Services.
La diversità dei componenti interessati, dai driver del sistema operativo di base alle applicazioni rivolte agli utenti, sottolinea la necessità di una strategia di patching strutturata che tenga conto sia della gravità del rischio che della possibilità di sfruttamento nel mondo reale.
Vulnerabilità Zero-Day e Probabili di Sfruttamento
Zero-Day attivamente sfruttato
CVE-2026-20805 (Desktop Window Manager): Questa vulnerabilità è stata confermata come sfruttata attivamente. Permette agli aggressori locali di elevare i privilegi tramite DWM, un componente grafico/finestra fondamentale di Windows. I sistemi che eseguono shell grafiche o ospitano ambienti multiutente sono particolarmente esposti.
Esplorazione più probabile
Oltre alla zero-day confermata, diverse altre vulnerabilità sono etichettate da Microsoft come “Esplorazione più probabile”, indicando condizioni che gli avversari prendono frequentemente di mira:
CVE-2026-20816: Windows Installer
CVE-2026-20817: Windows Error Reporting
CVE-2026-20820: Driver del Sistema di File del Registro Comune di Windows (CLFS)
CVE-2026-20840: Windows NTFS
CVE-2026-20843: Windows Routing e servizio di accesso remoto (RRAS)
CVE-2026-20860: Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-20871: Gestore delle Finestre del Desktop
CVE-2026-20922: Windows NTFS
Questi problemi generalmente hanno punteggi base significativi (7.8+), influenzano funzioni comuni del sistema operativo e sono spesso utilizzati in azioni post-compromissione come movimento laterale o escalation di privilegi.
CVE ad Alta Gravità (CVSS 8,8)
Anche se nessuno dei CVE di questo mese è valutato sopra 9.0, diverse vulnerabilità si trovano al vertice della scala di gravità (CVSS 8.8), impattando servizi e piattaforme di collaborazione ampiamente distribuiti:
CVE-2026-20868: Windows RRAS (8.8)
CVE-2026-20947: Microsoft Office SharePoint (8,8)
CVE-2026-20963: Microsoft Office SharePoint (8.8)
Questi problemi non solo hanno un punteggio elevato, ma influenzano anche servizi con ampio uso aziendale, giustificando ulteriormente una prioritizzazione anticipata.
Guida alla priorizzazione delle patch
Installare la patch entro 72 ore
Concentrate la prima ondata di implementazioni sulle vulnerabilità confermate per sfruttamento e a rischio elevato di sfruttamento probabile:
CVE-2026-20805: Desktop Window Manager (attivamente sfruttata)
Set di sfruttamento più probabile
CVE-2026-20816 (Windows Installer)
CVE-2026-20817 (Windows Error Reporting)
CVE-2026-20820 (Driver CLFS)
CVE-2026-20840/20922 (Windows NTFS)
CVE-2026-20843 (RRAS)
CVE-2026-20860 (WinSock)
CVE-2026-20871 (DWM)
Vulnerabilità di alta gravità (CVSS 8.8)
CVE-2026-20868 (RRAS)
CVE-2026-20947/20963 (SharePoint)
Questi aggiornamenti affrontano componenti con alto potenziale di exploit o uso frequente in catene di violazioni e dovrebbero essere prioritizzati sia sulle workstation che sui server.
Patch entro una o due settimane
Dopo la finestra di urgenza iniziale, il prossimo set di patch da distribuire include problemi relativi al filesystem e ai driver, servizi di piattaforma e vulnerabilità di Office che possono portare a esecuzione di codice remoto o escalation dei privilegi quando abbinati ad altri exploit:
Filesystem & driver EoPs (ad esempio, ulteriori varianti NTFS/CLFS)
Componenti della piattaforma Windows e dell'interfaccia utente (Installer, Shell, File Explorer)
Gestione dei documenti di Office (Word, Excel)
Ruoli del server (SQL Server, WSUS, Windows Deployment Services)
Queste patch dovrebbero essere distribuite una volta che la prima ondata critica è stata convalidata.
Cadenza regolare delle patch
Le rimanenti vulnerabilità, generalmente di minore gravità o valutate come sfruttamento improbabile, dovrebbero essere inglobate nelle vostre finestre di manutenzione standard:
Componenti come Hyper-V, varianti di SMB Server, Kerberos, NDIS e servizi legacy
Componenti UI/UX come WalletService, TWINUI e assistenza remota
Problemi di Office/SharePoint a minore impatto con minore probabilità di sfruttamento
CVE Non-Microsoft ripubblicate
Microsoft ha anche ripubblicato tre CVE non Microsoft che impattano i driver dei modem legacy e il browser Edge basato su Chromium:
CVE-2023-31096: Agere Windows Modem Driver
CVE-2024-55414: Windows Motorola Soft Modem Driver
CVE-2026-0628: Microsoft Edge (basato su Chromium)
Questi CVE dovrebbero essere esaminati per gli ambienti impattati, ma generalmente seguono una priorità inferiore a meno che non siano ancora presenti e sfruttabili.
Come Splashtop AEM può aiutare
Il Patch Tuesday di gennaio sottolinea quanto rapidamente il rischio per gli endpoint possa aumentare quando le vulnerabilità sfruttate attivamente e quelle probabili si intersecano con cicli di patch ritardati. Splashtop AEM è progettato per aiutare i team IT a rispondere più velocemente, con maggiore precisione e meno sforzo manuale.
1. Rispondere più rapidamente alle vulnerabilità sfruttate attivamente
Quando le vulnerabilità come CVE-2026-20805 sono sfruttate attivamente, il tempo per applicare le patch è fondamentale.
Splashtop AEM abilita:
Patching in tempo reale del sistema operativo per Windows e macOS, riducendo le finestre di esposizione rispetto ai modelli di check-in ritardato
Rimedi immediati delle vulnerabilità ad alto rischio senza aspettare i cicli di manutenzione programmati
Visibilità centralizzata su quali endpoint rimangono esposti dopo il Patch Tuesday
Questo consente ai team di agire con decisione quando lo sfruttamento è confermato, piuttosto che fare affidamento sulle tempistiche di implementazione idealistiche.
2. Ridurre lo sforzo manuale con patching automatizzato basato su CVE
Per i team che ancora applicano manualmente le patch, il volume di gennaio e il mix di sfruttabilità diventano rapidamente operativamente travolgenti.
Splashtop AEM aiuta a:
Mappatura delle vulnerabilità direttamente a livelli di approfondimenti CVE, rendendo più chiara la prioritizzazione
Automatizzare la distribuzione delle patch tramite workflow basati su policy
Garantire una rimedio coerente su workstation e server senza script personalizzati
Questo riduce la dipendenza da fogli di calcolo, script personalizzati e aggiornamenti fuori orario.
3. Colmare i vuoti lasciati da Microsoft Intune
Mentre Microsoft Intune fornisce una gestione dei dispositivi di base, Patch Tuesday spesso ne espone i limiti.
Splashtop AEM si integra con Intune offrendo:
Esecuzione di patch in tempo reale, anziché cicli di aggiornamento ritardati
Copertura di patching di applicazioni di terze parti più ampia
Controllo più granulare del tempo di gestione per vulnerabilità ad alto rischio
Ciò è particolarmente prezioso per le vulnerabilità dei filesystem, dei driver e dei servizi Windows che gli aggressori sfruttano frequentemente dopo l'accesso iniziale.
4. Un'alternativa più semplice agli RMM tradizionali
Per i team che utilizzano un RMM principalmente per patching e visibilità, la complessità può rallentare la risposta durante i cicli di rilascio ad alto rischio.
Splashtop AEM offre:
Una piattaforma più leggera focalizzata su velocità e chiarezza
Dashboard integrati, report di inventario e scripting
Distribuzioni basate su ring per convalidare le patch prima del rollout generale
Questo aiuta i team a mantenere il controllo senza il sovraccarico di un set completo di strumenti RMM.
Pensieri finali per i team IT
Il Patch Tuesday di gennaio 2026 combina un volume significativo con un rischio elevato. Una vulnerabilità sfruttata attivamente, un ampio set di CVE "Exploitation More Likely" e problemi di alta gravità nei servizi principali di Windows rafforzano una realtà familiare per i team IT. Il ritardo o l'incoerenza nell'applicazione delle patch continua a creare opportunità per gli attaccanti di aumentare i privilegi, muoversi lateralmente e approfondire il compromesso.
Applicare un approccio strutturato e basato sul rischio per le patch aiuta i team a concentrarsi prima su ciò che è più importante, mantenendo al contempo la stabilità attraverso ambienti diversi. La visibilità nei sistemi esposti, la capacità di agire rapidamente quando lo sfruttamento è confermato e l'automazione che riduce lo sforzo manuale sono ora essenziali, non opzionali.
Se stai cercando di migliorare il modo in cui il tuo team risponde al rischio del Patch Tuesday, inizia una prova gratuita di Splashtop AEM per vedere come il patching in tempo reale, le intuizioni basate su CVE e la remediation automatizzata possono aiutare a ridurre l'esposizione e semplificare le operazioni di sicurezza degli endpoint.