La gestione delle patch non è così semplice come premere un pulsante “aggiorna” e aspettare che si installi. Molti ambienti aziendali richiedono preparazione pre-patch, risoluzione per patch non riuscite, gestione di app personalizzate, coerenza tra dispositivi e altro ancora, il che può rendere la distribuzione delle patch una sfida.
È qui che entra in gioco lo scripting. Lo scripting è uno strumento potente per automatizzare e controllare i flussi di lavoro delle patch su larga scala, facilitando il supporto di ambienti più grandi e complessi.
Tenendo presente questo, esploriamo la creazione di script per la gestione delle patch, quali funzionalità di scripting sono importanti e come trovare una soluzione di gestione delle patch che soddisfi le tue esigenze specifiche.
Perché gli strumenti di patching di base si fermano prima del dovuto
Anche se gli strumenti di patching di base possono funzionare in ambienti più semplici, spesso non sono sufficienti quando i flussi di lavoro di patching coinvolgono eccezioni, passaggi di rimedio, applicazioni di terze parti e endpoint distribuiti. Per le aziende e gli MSP con flotte più grandi o una maggiore complessità operativa, è spesso necessaria un'approccio più capace per la gestione delle patch.
Ci sono diversi motivi per cui gli strumenti di patching di base possono essere insufficienti, tra cui:
Possono gestire aggiornamenti standard, ma hanno difficoltà con eccezioni e flussi di lavoro specifici dell'ambiente.
Spesso mancano delle azioni flessibili pre e post patch necessarie per completare le installazioni.
Possono offrire la pianificazione, ma non l'automazione più profonda o la rimedio quando una patch non riesce a installarsi.
Potrebbero lavorare con i sistemi operativi ma lasciare le applicazioni di terze parti, le app personalizzate o il software non supportato non aggiornato, lasciando vulnerabilità non risolte.
Potrebbero non fornire abbastanza visibilità sui fallimenti delle patch o fornire azioni di follow-up.
Possono creare lavoro manuale aggiuntivo per i team IT quando devono creare script per aggirare le limitazioni del prodotto.
Cosa fa la scrittura nei software di gestione delle patch
Una buona scriptazione dovrebbe automatizzare e snellire più compiti, inclusi:
1. Automazione pre-patch e post-patch
L'automazione delle patch è uno degli aspetti più importanti della creazione di script per la gestione delle patch, che include l'automazione pre-patch e post-patch. Questo include la chiusura di app e servizi prima di distribuire le patch, l'esecuzione di controlli prima dell'installazione per garantire una distribuzione senza problemi, il riavvio dei dispositivi dopo l'installazione della patch e la convalida dei risultati.
Questi compiti sono tutti essenziali per garantire e verificare un'efficace distribuzione delle patch. Senza di essi, le installazioni delle patch hanno maggiori probabilità di fallire, e può essere più difficile identificare quando non sono installate correttamente o affrontare i fallimenti.
2. Rimedi quando i patch non riescono
Quando una patch non viene installata correttamente, dovrebbe essere sistemata il più rapidamente possibile. Una buona scriptazione include il rimedio che si attiva quando un'installazione fallisce, inclusi l'azzeramento delle modifiche, l'isolamento dei problemi e la raccolta di diagnostica.
Se fatto correttamente, questo scripting aiuterà a risolvere le installazioni fallite e assicurerà che più aggiornamenti siano distribuiti correttamente senza richiedere interventi manuali. Ciò lo rende non solo conveniente, ma una potente caratteristica per la resilienza operativa.
3. Flussi di lavoro personalizzati per applicazioni non supportate o interne
A volte, i team devono correggere le app proprietarie o altre applicazioni interne che il tuo tipico strumento di automazione delle patch non copre. In questi casi, la scrittura di script aiuta a colmare il divario, fornendo un modo per automatizzare le patch e gli aggiornamenti quando il supporto impacchettato non è sufficiente.
In ambienti misti, o per aziende che si basano su software di nicchia, questo può essere particolarmente importante. Solo perché un'applicazione non è ampiamente utilizzata non significa che non abbia vulnerabilità che gli aggressori possono sfruttare, ed è importante distribuire gli aggiornamenti in modo efficiente indipendentemente da quanto sia di nicchia l'app.
4. Esecuzione uno-a-molti su più endpoint
Quando hai più endpoint da gestire, la possibilità di inviare comandi e script a diversi contemporaneamente è inestimabile. Con script e attività da uno-a-molti, puoi eseguire script, riavvii, distribuzioni e altro su diversi dispositivi contemporaneamente senza dover gestire manualmente ciascuno di essi. Questo fornisce una distribuzione rapida e coerente delle patch tra i dispositivi, facilitando la patch degli endpoint su larga scala.
Dove i script migliorano i flussi di lavoro di gestione delle patch
La scripting aiuta ad automatizzare attività relative ai patch, riduce il lavoro di follow-up manuale e gestisce i casi limite che i flussi di lavoro di patching di base spesso mancano, tra cui:
1. Gestione dei requisiti di aggiornamento specifici dell'applicazione
A volte le applicazioni proprietarie o di terze parti hanno requisiti specifici per le patch, e tentare di automatizzare la gestione delle patch senza affrontare questi prerequisiti può creare problemi. In questi casi, la scrittura di script può aiutare a verificare i prerequisiti, mettere in pausa eventuali istanze dell'applicazione in uso e garantire che la patch sia distribuita correttamente. Successivamente, lo script può includere comandi per riaprire e convalidare le app dopo la distribuzione, riducendo al minimo le interruzioni.
2. Supportare software personalizzato e sviluppato internamente
Le aziende possono spesso avere software personalizzati o proprietari che il tipico strumento di patching non è progettato per gestire. Questo può includere strumenti interni, app per il business e qualsiasi altra cosa non coperta dal catalogo predefinito della soluzione di gestione delle patch. In questi casi, essere in grado di creare script per patchare e supportare il software personalizzato è essenziale.
3. Rispondere più velocemente a distribuzioni fallite o parziali
Se una patch non riesce a installarsi correttamente, vorrai saperlo immediatamente e poter rispondere rapidamente. Con gli script giusti, puoi garantire che il software di gestione delle patch attivi i passaggi di rimedio, raccolga informazioni sul fallimento e riprovi automaticamente. Questo non solo aiuta a garantire una corretta distribuzione delle patch su tutti i tuoi endpoint, ma lo fa anche senza bisogno di intervento manuale ogni volta.
4. Gestione della patching in ambienti distribuiti
Gli ambienti distribuiti possono essere una sfida da supportare, specialmente con la crescita del lavoro a distanza e ibrido, e per le aziende con flotte di dispositivi miste. Senza una corretta automazione, i tecnici non saranno in grado di supportare ogni endpoint, correndo il rischio di lasciare i dispositivi non aggiornati e vulnerabili. Con gli script di automazione, tuttavia, è più facile garantire che ogni dispositivo venga automaticamente aggiornato e che le patch siano installate correttamente.
Come Splashtop AEM supporta i flussi di lavoro di patching che necessitano di maggiore controllo
Quando i team necessitano di maggiore controllo sui flussi di lavoro di patching, Splashtop AEM (Gestione Autonoma degli Endpoint) aiuta ad automatizzare il deployment delle patch, applicare controlli basati su policy e migliorare la visibilità su tutti gli endpoint. Con patching in tempo reale, supporto per scripting, visibilità sull'inventario e flussi di lavoro incentrati sulla risoluzione, Splashtop AEM aiuta i team IT a gestire il patching con meno sforzo manuale e maggiore controllo operativo.
Splashtop AEM include:
1. Patching in tempo reale e automazione basata su policy
Splashtop AEM supporta la patch in tempo reale per sistemi operativi e applicazioni di terze parti, aiutando i team IT a ridurre i ritardi tra il rilascio della patch e la distribuzione. Le politiche di patch e rimedio possono essere configurate per attivarsi in base a programmi, eventi o attributi degli endpoint, dando ai team un maggiore controllo su come gli aggiornamenti vengono distribuiti nei loro ambienti.
2. Scripting e azioni one-to-many per l'efficienza operativa
Splashtop AEM supporta azioni one-to-many su tutti gli endpoint, inclusi script, deployment di software e riavvii. Nei flussi di lavoro di patching, questo aiuta i team IT a rispondere più rapidamente alle eccezioni, ridurre il lavoro di follow-up manuale e gestire i compiti legati alle patch in modo più coerente attraverso ambienti distribuiti.
3. Visibilità sullo stato delle patch, i fallimenti e l'inventario
Splashtop AEM fornisce visibilità sullo stato delle patch, sulle ragioni dei fallimenti e sull'inventario hardware e software. Questo aiuta i team IT a identificare quali endpoint hanno ancora bisogno di aggiornamenti, risolvere i problemi delle distribuzioni fallite più efficacemente e mantenere il contesto dei report necessario per audit e revisioni interne.
4. Patch personalizzate per applicazioni interne o non supportate
Oltre al patching di sistemi operativi e applicazioni di terze parti, Splashtop AEM supporta la creazione di patch personalizzate per applicazioni proprietarie o non supportate. Per il software interno, gli strumenti di nicchia e le applicazioni di linea di business, questo dà ai team IT un modo per impacchettare, distribuire e tracciare gli aggiornamenti insieme ai loro flussi di lavoro di patching più ampi.
5. Una soluzione adatta per team che sostituiscono il lavoro manuale o colmano lacune
L'aggiornamento manuale degli endpoint può richiedere molto tempo, essere risorse intensive e difficile da scalare. Splashtop AEM aiuta a ridurre quel carico di lavoro manuale con l'aggiornamento automatico, controlli basati su policy e visibilità centralizzata, così i team IT possono dedicare meno tempo alle attività di aggiornamento ripetitive e più tempo a lavori di maggiore valore.
Inoltre, Splashtop AEM può integrare gli strumenti di gestione delle patch esistenti. I team che utilizzano Microsoft Intune, ad esempio, possono utilizzare Splashtop AEM insieme per colmare le lacune nel patching in tempo reale, scripting granulare, reportistica dell'inventario e visibilità delle patch. In modo simile, i team che utilizzano strumenti più pesanti possono usare Splashtop AEM per semplificare il core patching, l'automazione e la visibilità degli endpoint senza dover ricostruire l'intero stack in una volta sola.
Porta più controllo ai flussi di lavoro di gestione delle patch con Splashtop AEM
La gestione delle patch con capacità di scripting può fornire miglioramenti potenti alla velocità, efficienza ed efficacia dei tuoi aggiornamenti. Tuttavia, affinché offra i maggiori benefici, deve essere flessibile, automatizzata e gestibile in ambienti reali.
Per i team che necessitano di flussi di lavoro di patching con più flessibilità e controllo, Splashtop AEM riunisce patching, automazione, supporto agli script e visibilità degli endpoint in un'unica piattaforma. Ciò aiuta i team IT a gestire gli aggiornamenti in modo più efficiente, rispondere più rapidamente ai problemi e ridurre lo sforzo manuale che spesso accompagna ambienti di patching complessi.
Per vedere come Splashtop AEM può supportare la gestione delle patch, l'automazione e i flussi di lavoro basati su scripting su tutti i tuoi endpoint, inizia una prova gratuita oggi stesso.