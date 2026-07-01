La gestione delle patch nel settore dell’istruzione è complessa perché scuole e università spesso devono supportare ampi parchi dispositivi, computer condivisi, utenti remoti, strumenti didattici di terze parti e risorse IT limitate. Mantenere questi sistemi aggiornati è essenziale, ma gli aggiornamenti devono anche essere distribuiti senza interrompere le lezioni, le finestre di verifica, il lavoro amministrativo o l’apprendimento a distanza.
Questa guida spiega perché la gestione delle patch è importante nel settore dell'istruzione, cosa la rende difficile e come i team IT possono usare automazione, visibilità e definizione delle priorità per mantenere i dispositivi scolastici sicuri e aggiornati.
Patch management nell'attuale ambiente educativo
Oggi la tecnologia rappresenta una parte fondamentale dell’esperienza educativa, sia nel campus sia tramite l’apprendimento a distanza. Mentre gli studenti possono utilizzare strumenti per l’apprendimento a distanza per seguire le lezioni da qualsiasi luogo, scuole e università si affidano anche a sistemi di gestione dell’apprendimento (LMS), strumenti di valutazione online, software educativi basati sul cloud e altro ancora.
Anche il portale studenti è una tecnologia chiave per gestire le informazioni degli studenti, l'iscrizione ai corsi, il pagamento delle tasse universitarie e altro ancora.
Tuttavia, ogni tecnologia crea anche nuovi rischi, poiché le vulnerabilità potrebbero consentire agli aggressori di accedere a interi sistemi, dati personali e altro ancora. Inoltre, è possibile accedere a molti di questi sistemi da una varietà di endpoint e account, rendendo la sicurezza ancora più essenziale.
I team IT devono agire rapidamente per garantire che ogni applicazione, sistema ed endpoint sia adeguatamente protetto. Senza un patch management proattivo e automatizzato, questo può rappresentare una sfida per team di qualsiasi dimensione.
Perché gli istituti scolastici sono obiettivi di alto valore per i cyberattacchi
Secondo il Cyber Security Breaches Survey 2025 del Regno Unito, il 91% degli istituti di istruzione superiore e l’85% degli istituti di formazione continua ha rilevato violazioni o attacchi nell’ultimo anno. Questo li colloca ben al di sopra della media complessiva del 43% per le aziende.
Allora, cosa rende gli istituti scolastici un bersaglio così attraente?
Innanzitutto, c’è l’enorme quantità di dati sensibili che contengono. College, università e altre istituzioni conservano registri degli studenti, informazioni sugli aiuti finanziari, dati sanitari e molto altro, tutti altamente sensibili.
Poi c’è il livello di sicurezza da considerare. Sebbene le grandi aziende, le organizzazioni governative e altri obiettivi di alto profilo possano disporre di ampi team IT e di cybersecurity, gli istituti scolastici raramente hanno budget comparabili. Di conseguenza, spesso dispongono di risorse IT limitate e di team di sicurezza più piccoli, il che li rende più facili da attaccare.
Grazie a questa combinazione di fattori, gli istituti scolastici sono bersagli allettanti per i criminali informatici e uno dei primi modi in cui possono attaccare è prendere di mira vulnerabilità non corrette.
Le principali sfide del patch management che ogni team IT del settore educativo deve affrontare
Ci sono diverse sfide che possono rendere complessa la gestione delle patch e che gli istituti devono affrontare per supportare un processo di patching solido.
Le sfide più comuni nella gestione delle patch includono:
Sistemi legacy: Molte università e altre istituzioni si affidano a sistemi più datati che possono essere costosi o difficili da sostituire. Questi potrebbero non disporre dei moderni strumenti di patching e degli aggiornamenti di sicurezza necessari, costringendo i team a cercare di bilanciare sicurezza e continuità operativa.
BYOD e dispositivi di proprietà degli studenti: studenti, docenti e personale possono accedere ai sistemi scolastici da dispositivi personali che i team IT non controllano completamente. Per questo è importante separare ciò che l'IT può gestire direttamente da ciò che deve essere gestito tramite criteri di accesso, requisiti di registrazione e indicazioni per gli utenti
Personale IT e budget limitati: i piccoli team IT spesso devono destreggiarsi tra molte attività, soprattutto nelle grandi istituzioni educative, e non sempre dispongono del budget necessario per il personale o gli strumenti di cui hanno bisogno. Ciò significa che stare al passo con la sicurezza e l'applicazione delle patch può essere difficile, ed è facile rimanere indietro.
Interruzioni stagionali: Una volta terminata l’estate, il campus si riempie di nuovi studenti. Questo crea un’ondata di nuovi endpoint e account da proteggere, oltre a nuovi potenziali rischi per la sicurezza.
Endpoint distribuiti: Con l'apprendimento a distanza e la tecnologia cloud, i team IT devono proteggere i dispositivi che non si trovano sempre nel campus. La gestione di endpoint distribuiti e remoti può comportare una nuova serie di sfide che non tutti i team IT sono attrezzati ad affrontare.
Cosa ottengono gli istituti scolastici quando la gestione delle patch è efficace
Date queste sfide, potrebbe essere facile liquidare la gestione proattiva delle patch come una spesa o una seccatura eccessiva. Tuttavia, così facendo si renderebbe un cattivo servizio all'istituzione, poiché la gestione delle patch offre diversi vantaggi significativi.
Queste includono:
Riduzione del rischio di violazioni: La gestione proattiva delle patch consente di affrontare rapidamente le vulnerabilità e distribuire le patch sugli endpoint. In questo modo si migliora il livello complessivo di sicurezza e si riduce il rischio di violazioni dei dati, contribuendo a mantenere protette reti e utenti.
Preparazione alla conformità: Gli istituti scolastici potrebbero dover soddisfare requisiti legati a FERPA, GLBA e ad altri obblighi di sicurezza o privacy. Una solida gestione delle patch può aiutare i team IT a documentare gli aggiornamenti, ridurre le vulnerabilità note e mantenere registrazioni più chiare delle attività di sicurezza degli endpoint.
Riduzione dei tempi di inattività: Una solida cybersecurity contribuisce a migliorare l'operatività continua in tutte le istituzioni. Le minacce e gli attacchi informatici possono causare tempi di inattività non pianificati mentre i team IT cercano di fermare gli attacchi e riparare i danni, ma con un patching adeguato questo problema non si pone fin dall'inizio.
Maggiore efficienza: Una buona gestione delle patch migliora l'efficienza sia per i team IT sia per gli istituti. Con una gestione delle patch automatizzata e proattiva, i team IT possono mantenere rapidamente sicuri gli endpoint, liberando tempo da dedicare ad altri problemi e risolvendo le richieste più velocemente.
Mitigare le vulnerabilità di sicurezza nel settore dell'istruzione tramite il patching automatico
Vista l'importanza della gestione delle patch, come possono i team IT degli istituti scolastici garantire che i dispositivi restino aggiornati in tutta la rete e anche oltre il campus? L'applicazione automatizzata delle patch è un fattore chiave in questo senso, perché aiuta a mantenere aggiornati endpoint e applicazioni senza bisogno di interventi manuali.
Ci sono diversi vantaggi in una buona soluzione di patch management, tra cui:
Automazione: gli strumenti di gestione delle patch possono rilevare, testare, assegnare priorità e distribuire automaticamente gli aggiornamenti, anche in ambienti remoti. Questo aiuta a garantire che gli aggiornamenti vengano distribuiti tempestivamente, facendo risparmiare tempo ai team IT.
Centralizzazione: il software di gestione delle patch centralizza la gestione delle patch consentendo ai team IT di controllare gli aggiornamenti sugli endpoint da un’unica posizione. Questo aiuta ad applicare le policy in tutta la rete e a mantenere visibilità su tutti i dispositivi, permettendo di individuare rapidamente le vulnerabilità per poterle correggere.
Test: una buona soluzione di patch management include gruppi di test, consentendo ai team IT di distribuire prima gli aggiornamenti a un piccolo gruppo di dispositivi per rilevare potenziali problemi. Questo aiuta a identificare i problemi ben prima che l'aggiornamento venga distribuito a una flotta più ampia di endpoint.
Distribuzioni graduali: Con la gestione automatizzata delle patch, puoi pianificare gli aggiornamenti in distribuzioni graduali in modo che vengano distribuiti a gruppi selezionati di dispositivi a un ritmo costante anziché tutti in una volta. Questo aiuta a garantire che gli aggiornamenti vengano installati correttamente e riduce al minimo le interruzioni pianificandoli in momenti convenienti.
Patch delle app di terze parti: Gli aggiornamenti non riguardano solo i sistemi operativi. Una buona soluzione di patch management dovrebbe includere sia il patching del sistema operativo sia quello delle app di terze parti, poiché le app non aggiornate possono presentare vulnerabilità di sicurezza che possono essere sfruttate.
Supporto per i dispositivi remoti approvati: Una soluzione di patch management adeguata dovrebbe aiutare i team IT a gestire gli aggiornamenti sui dispositivi di proprietà della scuola, sugli endpoint di docenti e personale e sui dispositivi remoti approvati. Per i dispositivi di proprietà personale, il patching dipende solitamente dall'iscrizione, dalle autorizzazioni e dalle policy di gestione dei dispositivi dell'istituzione.
Come creare un processo pratico di gestione delle patch per il settore dell'istruzione
Un solido processo di gestione delle patch aiuta i team IT del settore educativo a mantenere i dispositivi aggiornati senza interrompere lezioni, sessioni di esame, apprendimento a distanza o lavoro amministrativo. Il processo dovrebbe essere ripetibile, visibile e facile da gestire su tutti i dispositivi remoti di proprietà della scuola e approvati.
Fai l'inventario degli endpoint e delle applicazioni gestiti: identifica i dispositivi di cui il tuo team IT è responsabile della manutenzione, inclusi i computer delle aule, le macchine dei laboratori, i dispositivi di docenti e personale, i sistemi amministrativi e gli endpoint remoti. Tieni traccia anche del software installato, poiché le app di terze parti non aggiornate possono creare lacune nella sicurezza.
Individua gli aggiornamenti mancanti del sistema operativo e di terze parti: verifica quali aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni mancano nell'intero ambiente. Questo dovrebbe includere browser, strumenti di produttività, app per conferenze, lettori PDF e altri software comunemente utilizzati da studenti, docenti e personale.
Assegna priorità alle patch in base al rischio e al ruolo del dispositivo: concentrati prima sulle vulnerabilità più gravi, sui problemi sfruttati attivamente e sui dispositivi che supportano dati sensibili o operazioni critiche. Questo aiuta i team IT a usare in modo efficace il tempo limitato invece di trattare ogni aggiornamento allo stesso modo.
Testa gli aggiornamenti a rischio più elevato prima di una distribuzione su larga scala: usa un piccolo gruppo di test prima di distribuire aggiornamenti che potrebbero influire su laboratori, ambienti di test, software specializzati o sistemi amministrativi. Questo riduce il rischio di interruzioni diffuse.
Pianifica i rollout in base alle attività scolastiche: distribuisci gli aggiornamenti durante le finestre di manutenzione, fuori orario, nelle pause o in altri periodi a basso impatto, quando possibile. I rollout graduali possono anche aiutare i team IT a controllare i tempi e a individuare tempestivamente eventuali problemi.
Monitora le patch non riuscite e intervieni rapidamente: Monitora lo stato delle patch dopo la distribuzione per vedere quali aggiornamenti sono andati a buon fine e quali no. Le patch non riuscite dovrebbero essere ritentate, investigate o corrette rapidamente, in modo che i dispositivi non rimangano esposti.
Verifica lo stato delle patch per report e preparazione agli audit: controlla regolarmente i report sulle patch, gli aggiornamenti mancanti e le attività di correzione. Questo aiuta i team IT a documentare il proprio processo e a mantenere una visibilità più chiara sull’ambiente degli endpoint.
Funzionalità principali da valutare in una soluzione di gestione delle patch per il settore dell'istruzione
Sebbene la gestione delle patch sia essenziale per una solida cybersecurity, non tutti gli strumenti di gestione delle patch includono le stesse funzionalità. Esistono diverse funzionalità chiave importanti per una buona gestione e automazione delle patch, quindi i team che vogliono investire nella gestione delle patch dovrebbero assicurarsi che includano queste:
Patching automatico del sistema operativo e delle app di terze parti: L'automazione delle patch è una delle parti più importanti del patch management, ma dovrebbe includere sia i sistemi operativi sia le app di terze parti. Questo aiuta a garantire una copertura completa delle patch senza occupare risorse IT.
Distribuzione remota: poter distribuire patch sugli endpoint remoti è fondamentale per mantenere i dispositivi sicuri ovunque vada l'utente. È essenziale trovare una soluzione con adeguate funzionalità di distribuzione remota delle patch, così i team IT possono gestire i dispositivi quando studenti, docenti e personale sono in movimento.
Visibilità in tempo reale: avere visibilità su ogni endpoint può aiutare a garantire che dispositivi e applicazioni siano correttamente aggiornati. Senza visibilità in tempo reale, gli utenti ottengono solo istantanee puntuali della conformità nel migliore dei casi, o procedono alla cieca nel peggiore.
Supporto per i dispositivi distribuiti: È importante scegliere una soluzione che supporti un'ampia gamma di endpoint e sistemi operativi, inclusi i dispositivi di proprietà della scuola, i dispositivi di docenti e personale e gli endpoint remoti approvati.
Reportistica e log di conformità: poter dimostrare la conformità IT può essere importante quanto mantenerla. Cerca una soluzione che mantenga log chiari di aggiornamenti, incidenti ed eccezioni per dimostrare meglio la conformità durante gli audit di sicurezza.
Scalabilità: Una buona piattaforma dovrebbe essere in grado di scalare e soddisfare le esigenze degli utenti man mano che l’istituto cresce, si aggiungono nuovi docenti e si iscrivono più studenti. Senza una soluzione scalabile, sarà difficile stare al passo con i cambiamenti nel tempo.
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Con Splashtop AEM, i team IT possono identificare gli aggiornamenti mancanti del sistema operativo e delle app di terze parti, assegnare priorità alle vulnerabilità, distribuire patch sui dispositivi gestiti e monitorarne lo stato da una console centralizzata. In questo modo, scuole e università possono ridurre il lavoro manuale legato alla gestione delle patch mantenendo al contempo una visibilità più chiara sul rischio degli endpoint.
Splashtop AEM supporta anche report e log che aiutano i team IT a documentare l'attività di patching, esaminare gli aggiornamenti non riusciti e prepararsi agli audit. Combinato con le funzionalità di assistenza remota di Splashtop, consente ai team IT di risolvere i problemi degli endpoint in modo più efficiente quando le patch non vanno a buon fine o i dispositivi richiedono attenzione.
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