I 5 migliori strumenti software per l'apprendimento a distanza

Con l'apprendimento a distanza, è importante disporre degli strumenti giusti in modo che gli studenti, gli insegnanti e i contenuti delle lezioni siano tutti collegati. Ecco le migliori soluzioni software per scuole e università per migliorare l'apprendimento a distanza.

Con la pandemia COVID-19 che mostra piccoli segni di rallentamento, molti college, università e distretti scolastici del K-12 si sono rivolti all'apprendimento a distanza come alternativa al tradizionale ambiente scolastico per il prossimo anno.

L'apprendimento a distanza è un modo efficace per gli studenti di continuare la loro istruzione indipendentemente dai vincoli fisici o temporali. C'è molta ambiguità su quanto durerà questa pandemia; quindi, è importante che gli educatori siano dotati del software adeguato per offrire ai propri studenti la migliore esperienza di apprendimento possibile in questi tempi che cambiano.

Detto questo, questo articolo tratterà 5 tipi di strumenti software che le istituzioni educative devono prendere in considerazione quando si implementano piani di apprendimento a distanza:

Sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)

Videoconferenze

Collaborazione

Gestione & monitoraggio del team

Accesso remoto

Sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)

A causa del poco o nessun accesso a una classe fisica e a libri di testo, gli insegnanti potrebbero non avere un modo per consegnare in modo efficace il materiale del corso ai propri studenti. Learning Management Systems (LMS) offre agli insegnanti un modo per automatizzare la gestione, la distribuzione e il monitoraggio dei contenuti didattici.

Gli strumenti LMS più diffusi oggi sul mercato includono Schoology Learning, Canvase Lavagna Learn.

Videoconferenze

Per promuovere un ambiente di apprendimento più interattivo, insegnanti e supervisori potrebbero voler essere in grado di interagire in tempo reale con gli studenti durante le loro lezioni. Questo non solo mantiene gli studenti impegnati, ma può anche consentire agli insegnanti di rispondere a qualsiasi domanda che potrebbe venire durante la loro sessione. Gli strumenti di videoconferenza consentono a insegnanti e studenti di rimanere connessi e collaborare in un ambiente virtuale in tempo reale.

Le videoconferenze più diffuse utilizzate da università, scuole e singoli tutori includono Google EDU, Zoome Wyzant.

Collaborazione

Quando si impara a distanza, può essere quasi impossibile coordinare le attività tra più persone. Il software collaborativo consente a studenti e insegnanti di lavorare tra loro e facilitare le mani sull'istruzione.

Alcuni degli strumenti software collaborativi più comunemente utilizzati includono, MURAL, Drawp for Schoole Loop.

Software di accesso remoto

Alcuni studenti potrebbero non avere gli strumenti software di cui hanno bisogno (Adobe, Microsoft Office, ecc.) sui loro computer di casa. Il software di accesso remoto consente agli studenti di accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio della scuola dai propri dispositivi. Possono eseguire qualsiasi programma software sui computer della scuola durante una sessione remota, anche da Chromebooks.

Il miglior software di accesso remoto per l'istruzione è Splashtop per i laboratori remoti . Splashtop consente alle scuole di dare agli studenti l'accesso ai computer Windows e Mac dai loro computer, tablet e dispositivi mobili.

Remote Support

A causa della natura dell'apprendimento a distanza, può essere difficile per studenti e docenti ricevere aiuto se incontrano problemi tecnici con i loro dispositivi. Il software di supporto remoto consente ai tecnici IT di fornire assistenza a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessario un aiuto. Utilizza il software di supporto remoto per garantire che i docenti e gli studenti possano risolvere rapidamente i loro problemi, in modo che possano continuare ad apprendere.

Il miglior software di accesso remoto per l'informatica scolastica è Splashtop SOS .

Sei interessato a provare gratuitamente gli strumenti di accesso remoto di Splashtop per l'apprendimento a distanza?

Contattaci