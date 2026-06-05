Perché questo MSP ha sostituito il suo RMM con Splashtop Remote Support Premium

Dopo aver utilizzato diversi costosi strumenti software di Monitoraggio e prodotti di supporto remoto, Midwest PROTECH è riuscita a sostituirli tutti con Splashtop Remote Support. Leggi il caso di studio qui sotto per scoprire come anche tu puoi ridurre i costi e scalare la tua azienda con Splashtop!
Sei un MSP che sta pagando troppo per un software RMM?
Ti sei anche abbonato a strumenti aggiuntivi di accesso e supporto remoto, facendo lievitare le spese?
Se è così, non sei solo.
Una delle maggiori sfide che MSPs si trova ad affrontare oggi è quella di trovare una soluzione economica che permetta di monitorare, gestire e supportare i propri endpoint da remoto. Troppo spesso MSPs si ritrova a pagare uno o più prodotti costosi per ottenere gli strumenti di cui ha bisogno. Questi costi elevati rendono difficile la scalabilità di MSPs, in quanto la gestione di un maggior numero di computer comporta una spesa maggiore.
Questo era il problema che Midwest PROTECH, un MSP con sede nell'area di Greater Cincinnati, stava affrontando.
Midwest PROTECH offre ai suoi clienti servizi gestiti completi e servizi ad hoc (break/fix). Con quasi 1.000 endpoint in gestione, Midwest PROTECH aveva bisogno di una soluzione potente che le permettesse di fornire un servizio di qualità ai suoi clienti.
Per anni Midwest PROTECH ha manipolato diversi strumenti di supporto RMM e remoto, tra cui SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist e TeamViewer.
Quindi, Midwest PROTECH è passata a Splashtop Remote Support; la soluzione più vantaggiosa per gli MSP che desiderano le migliori funzioni di monitoraggio, gestione e supporto remoto a un prezzo conveniente.
Da allora, Midwest PROTECH è riuscita a superare le sfide sopra elencate e a far crescere la propria attività.
In questo caso di studio della Midwest PROTECH, scoprirai cosa offre Splashtop Remote Support e i vantaggi di cui anche tu puoi approfittare, tra cui:
Ottenere tutti gli strumenti e le funzionalità di cui hai bisogno in un unico prodotto, semplificando il tuo stack software
Fornire servizi più rapidamente e a costi ridotti
Essere in grado di supportare altri clienti
Migliori flussi di cassa e prezzi più bassi per punto finale
Generare entrate aggiuntive rivendendo l'accesso remoto ai tuoi clienti
Caso di studio sull'assistenza remota Splashtop / MidwestPROTECH
"La soluzione RMM di Splashtop (Remote Support) ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Le funzioni che includono gli avvisi sui log degli eventi, gli avvisi di throttling di CPU/memoria e gli avvisi sui software installati/disinstallati sono per noi fondamentali."
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support è un'alternativa economica, performante e facile da usare rispetto ad altri prodotti di accesso/supporto remoto. Può anche essere utilizzato al posto di strumenti di Monitoraggio e gestione a distanza più costosi e complicati. Leggi il caso di studio di Midwest PROTECH per scoprire come anche il tuo MSP può trarre vantaggio provando Splashtop.
Prova Splashtop Remote Support gratuitamente (senza carta di credito e senza impegno) o prenota una demo per avere maggiori informazioni.