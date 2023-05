Bilanciamento della sicurezza & Efficienza per il supporto del Service Desk

Poiché le organizzazioni abbracciano sempre più spesso il lavoro da remoto e si affidano ad Assistenza informatica a distanza,



Tuttavia, in alcuni casi, l'implementazione di misure di sicurezza può avere un impatto sull'efficienza. Ad esempio, richiedere ulteriori passaggi o processi di autenticazione prima di accedere a risorse o sistemi specifici può rallentare l'intero processo di assistenza.

Tuttavia, IT's importante notare che compromettere la sicurezza per l'efficienza può portare a gravi conseguenze, come le violazioni dei dati. Pertanto, i professionisti dell'IT devono trovare un equilibrio tra sicurezza ed efficienza per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili, fornendo al contempo un supporto tempestivo agli utenti finali.

Questo blog condividerà le migliori pratiche per aiutare i service desk IT a raggiungere questo equilibrio critico. Ecco cinque consigli per i professionisti dell'assistenza IT per fornire Assistenza computerizzata a distanza,



1 - Implementare controlli di accesso basati sul rischio

Concedere ai tecnici l'accesso alle risorse in base al livello di rischio associato al loro ruolo o al dispositivo che utilizzano. Questo approccio garantisce che i tecnici abbiano un accesso minimo per svolgere i loro compiti, secondo il principio del minimo privilegio.

I controlli granulari dei permessi offrono la flessibilità necessaria per gestire l'accesso e i permessi degli utenti in base alle esigenze della tua organizzazione. Ad esempio, gli amministratori IT possono impostare autorizzazioni basate su ruoli, utenti, computer o gruppi e limitare di conseguenza l'accesso a determinate funzioni e azioni.

2 - Semplificare il processo di autenticazione per gli strumenti di supporto

L'autenticazione a due fattori è una misura di sicurezza essenziale che aggiunge un ulteriore livello di protezione al tuo account e garantisce che solo il personale autorizzato possa accedere ai dispositivi degli utenti finali. L'attivazione della 2FA richiede che gli utenti forniscano un codice di verifica una tantum generato da un'app di autenticazione e la loro password. In questo modo, anche se un malintenzionato riesce a ottenere la password di un utente, deve comunque accedere al suo dispositivo mobile per entrare.

Gli amministratori IT dovrebbero anche implementare il Single Sign-On (SSO) o i gestori di password per semplificare il processo di autenticazione degli utenti. Questo aumenta la sicurezza riducendo le possibilità di password deboli o riutilizzate e fa risparmiare tempo consentendo agli utenti di accedere a più risorse con un unico set di credenziali. L'utilizzo dell'SSO consente inoltre di applicare in modo uniforme a tutte le applicazioni i criteri di accesso come il 2FA. Inoltre, IT può automatizzare gran parte della gestione degli account associata all'onboarding e all'off-boarding.

3 - Automatizzare le attività di routine, consolidare gli strumenti e semplificare i flussi di lavoro

L'automazione delle attività di routine, come il monitoraggio, gli aggiornamenti software, la raccolta dei log e la creazione di report, può ridurre al minimo gli errori manuali e liberare il tempo dei tecnici, consentendo loro di concentrarsi su problemi più complessi e di fornire un'assistenza più rapida.

Un software obsoleto può esporre la tua azienda a vulnerabilità di sicurezza. Assicurati che gli strumenti di Assistenza informatica a distanza,



Inoltre, consolidare più strumenti e sfruttare una piattaforma unificata per le varie esigenze migliora l'efficienza e riduce l'esposizione alla sicurezza. L'adozione di flussi di lavoro di assistenza semplici e snelli che riducono al minimo il tempo per rispondere e risolvere le richieste degli utenti finali rende l'esperienza di assistenza superiore non solo per l'utente finale, ma anche per il tecnico.

4 - Garantire la conformità alle normative sulla privacy dei dati

I service desk IT devono assicurarsi che gli strumenti siano conformi alle normative sulla privacy dei dati (ad esempio, SOC 2, RGPD, CCPA) per proteggere le informazioni sensibili, creare fiducia nei clienti ed evitare costose sanzioni. Implementare politiche e procedure per mantenere la conformità e condurre audit regolari.

La registrazione è un aspetto cruciale per mantenere l'audit e la conformità all'interno di un'organizzazione. Tenendo un registro dettagliato degli eventi, le organizzazioni possono facilmente tracciare e identificare qualsiasi attività sospetta o non autorizzata. Questo può aiutare a prevenire potenziali violazioni della sicurezza o di altro tipo e a garantire che l'organizzazione sia conforme alle normative e agli standard pertinenti.

5 - Educare il personale di Assistenza computerizzata a distanza,



Formare regolarmente i tecnici del service desk IT sulle più recenti best practice di sicurezza e sulle più efficienti tecniche di risoluzione dei problemi. In questo modo saranno ben equipaggiati per gestire le sfide della sicurezza e dell'efficienza.

Segui le best practice & utilizza strumenti sicuri e conformi Assistenza computerizzata a distanza,



Implementando le best practice di cui sopra, i professionisti IT possono mantenere un ambiente sicuro Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza più adatto alle esigenze aziendali e di sicurezza della tua organizzazione.

L'impegno di Splashtop per la sicurezza online e la privacy dei dati è evidente nelle sue funzionalità complete, progettate per aiutare i tecnici del service desk IT a fornire Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza.

Ad esempio, puoi configurare Splashtop per inviare automaticamente i log in tempo reale al server centrale di gestione dei log del cliente (ad esempio, un SIEM come Splunk). In alternativa, le API di Splashtop possono recuperare i log da Splashtop e archiviarli in modo programmatico. In entrambi i casi, puoi assicurarti che il tuo team mantenga i registri in modo corretto senza compromettere l'efficienza.

Rimani all'avanguardia con Splashtop. Scopri di più sulle soluzioni Splashtop per i service desk IT, oppure contattaci subito per iniziare a utilizzare Splashtop.

Contattaci

Contenuti correlati