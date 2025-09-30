Mirroring360 consente di eseguire il mirroring wireless dello schermo iOS (iPad, iPhone, iPod) su un computer senza la necessità di cavi o Apple TV.

Cari utenti di Splashtop, Ora è arrivato un nuovo entusiasmante prodotto Splashtop! Mirroring360 ti permette di duplicare in modalità wireless lo schermo iOS (iPad, iPhone, iPod) su un computer senza bisogno di cavi o Apple TV. Basta installare Mirroring360 sul tuo computer, quindi selezionarlo dal menu AirPlay sul tuo iPad e iniziare a condividere! Con il tuo computer collegato a un proiettore o a una lavagna interattiva, ora tutti possono vedere il tuo lavoro e le tue app. Oppure combina Mirroring360 con Splashtop Classroom, puoi reindirizzare lo schermo iOS a qualsiasi dispositivo all'interno della sala riunioni o attraverso Internet, Script e Attività con annotazioni!
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Venite a controllare Mirroring360 e Splashtop Classroom presso questi stand:
AT&T - Stand 3348 - Partecipa alla sessione di Splashtop domenica dalle 12:30 alle 13:30 per ascoltare Thomas Deng, co-fondatore di Splashtop.
HoverCam - Stand 1854 - guarda Splashtop in azione con la prima document camera SuperSpeed USB 3.0 al mondo, SOLO 8!
Grazie ancora per tutto il supporto dimostrato
- Il Team di Splashtop